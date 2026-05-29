10 giugno | Ogni città un Cantiere e una Scuola di pace!

Pochi giorni fa, Papa Leone XIV ci ha rivolto un nuovo caloroso invito: “collaboriamo insieme, siamo tutti costruttori di pace nel mondo, lavoriamo, studiamo, facciamo tutto, dai rapporti fra gli amici, le nostre parole, il nostro modo di pensare, per costruire la pace nel mondo”. Nel raccogliere questo appello, il Coordinamento Nazionale Enti Locali per […]

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Pochi giorni fa, Papa Leone XIV ci ha rivolto un nuovo caloroso invito: “collaboriamo insieme, siamo tutti costruttori di pace nel mondo, lavoriamo, studiamo, facciamo tutto, dai rapporti fra gli amici, le nostre parole, il nostro modo di pensare, per costruire la pace nel mondo”.

Nel raccogliere questo appello, il Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani invita sindaci, assessori e consiglieri a partecipare alla riunione aperta della Presidenza del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani che si terrà via ZOOM:

Mercoledì 10 giugno 2026

dalle 17.00 alle 18.30

CLICCA QUI PER PARTECIPARE

L’incontro consentirà di:

valorizzare le esperienze e organizzare le nuove tappe del Giro d’Italia per la Pace

costruire assieme la nuova agenda politica delle Città della Pace

avviare il percorso di preparazione dell’Assemblea Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani (Perugia, 9-10 ottobre 2026)

presentare il nuovo programma di educazione civica “Sbellichiamoci!” con le scuole e le università per la pace

presentare il progetto “La Memoria delle Città della Pace”.

Per info: 335.1837289 – 075/5722479 segreteria@entilocalipace.it – www.cittaperlapace.it

SCARICA LA LETTERA DI INVITO ▶︎ Lett.Pres.EELL6.26