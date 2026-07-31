Vieni a Perugia il 10 ottobre!

Lettera agli organizzatori e alle organizzatrici delle tappe del Giro d’Italia per la pace

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Lettera agli organizzatori e alle organizzatrici

delle tappe del Giro d’Italia per la pace

Oggetto: Invito all’Assemblea Nazionale del Giro d’Italia per la Pace, Perugia sabato 10 ottobre 2026

Cara amica, caro amico,

ti scriviamo per invitarti a partecipare all’Assemblea Nazionale del Giro d’Italia per la Pace che si terrà a Perugia sabato 10 ottobre 2026 (ore 10.00-16.00).

Perché è importante la tua partecipazione?

Perché il Giro d’Italia per la Pace si sta svolgendo grazie all’impegno di tante persone come te, che hanno deciso di mettersi in gioco nelle proprie città per dare voce alla domanda di pace, costruire relazioni, coinvolgere cittadini, giovani, associazioni, scuole e amministrazioni locali. Ora è tempo di ritrovarci.

L’Assemblea sarà l’occasione per:

• condividere e valorizzare quanto abbiamo fatto e imparato durante il Giro;

• progettare assieme la prossima Marcia PerugiAssisi per la pace e la fraternità;

• individuare le prossime iniziative per costruire una coscienza, una cultura e una politica di pace.

La tua esperienza e il tuo impegno sono preziosi.

L’Assemblea si svolgerà nell’ambito dell’Assemblea Nazionale delle Città per la Pace, promossa in occasione dei 40 anni del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani. Sarà quindi anche un’importante occasione di dialogo con amministratori locali, scuole, università e associazioni impegnati nella costruzione della pace. Ti chiediamo quindi di fare il possibile per essere con noi.

Per partecipare all’Assemblea, ti invitiamo a compilare online la scheda di iscrizione ▶︎ CLICCA QUI!

In attesa di risentirci e di ritrovarci a Perugia, ti salutiamo fraternamente.

Flavio Lotti

Coordinatore del Giro d’Italia per la Pace

Perugia, 31 luglio 2026

Per info: Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace – Tel. 335.1401733 adesioni@perlapace.it – www.perlapace.it – www.perugiassisi.org