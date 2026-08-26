40 giorni per costruire Città Resistenti!
La redazione
dal 1 settembre al 10 ottobre 2026 40 giorni per costruire Città Resistenti Fai della tua città un solido punto di resistenza alla guerra e alle guerre (tutte, comprese quelle che continuano nella nostra vita pubblica e privata) Fai della tua città un “Cantiere” e una “Scuola” di pace (un luogo dove […]
dal 1 settembre al 10 ottobre 2026
40 giorni per costruire
Città Resistenti
Fai della tua città
un solido punto di resistenza alla guerra e alle guerre
(tutte, comprese quelle che continuano nella nostra vita pubblica e privata)
Fai della tua città
un “Cantiere” e una “Scuola” di pace
(un luogo dove si lavora e si studia per la pace tutti i giorni)
…e poi il 9 e 10 ottobre 2026
Vieni a Perugia
e partecipa all’Assemblea nazionale delle Città per la Pace (*)
Fermiamo il Genocidio di Gaza, l’inferno del Sudan, l’escalation in Ucraina…
Fermiamo la corsa al riarmo e
investiamo sulla cura delle persone, dell’umanità e del pianeta
Difendiamo la legalità democratica e il diritto dei diritti umani
dentro e fuori il nostro paese
Dichiara la tua Città per la Pace!
Chiedi al tuo Comune di opporsi alla guerra e lavorare per la pace
Chiedilo al Sindaco, a un Assessore o a uno dei Consiglieri comunali
Ri-costruiamo dal basso una politica di pace
(*) L’Assemblea si svolgerà a 40 anni dalla fondazione del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani. Quarant’anni fa un gruppo di politici lungimiranti, responsabili di Comuni, Province e Regioni di tutt’Italia, decise di unire le proprie forze per opporsi alla guerra e alla corsa al riarmo. Oggi, mentre stiamo precipitando nella guerra totale, tocca a noi far tesoro di quella volontà e trasformarla in un nuovo progetto per un futuro meno schifoso.
Per adesioni e informazioni: Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace – Tel. 335.1401733 adesioni@perlapace.it – www.perlapace.it – www.perugiassisi.org