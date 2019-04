Progettiamo insieme l’educazione del futuro

Il 5 e 6 aprile al Centro Balducci di Zugliano (UD) Laboratorio di ricerca e formazione sull’educazione alla cittadinanza per il personale docente del Friuli Venezia Giulia

Condividi

Progettiamo insieme l’educazione del futuro

Cittadinanza 2030



Laboratorio di ricerca e formazione sull’educazione alla cittadinanza

per il personale docente delle scuole primarie e secondarie del Friuli Venezia Giulia

(valido per la formazione in servizio)



5-6 aprile 2019



Centro di accoglienza Ernesto Balducci di Zugliano (UD)

Scriviamo le linee guida – Valorizziamo le cose belle e positive – Usiamo l’intelligenza collettiva per affrontare le nuove sfide – Formiamo una comunità di ricerca – Costruiamo un archivio dei saperi

Programma*

Venerdì 5 aprile 2019

ore 15.00 Accoglienza e registrazione dei partecipanti

ore 15.30 I nuovi orizzonti dell’educazione alla cittadinanza

Introduzione

Video-Intervista al medico che cura le donne vittime degli stupri, Denis Mukwege, premio Nobel per la pace

Flavio Lotti, Coordinatore del Programma “Dalla Grande Guerra alla Grande Pace”

Ri-pensiamo l’educazione alla cittadinanza

L’educazione alla cittadinanza è ormai entrata a far parte dei compiti della scuola. Ma cosa significa veramente “educare alla cittadinanza”? Perché è così importante? Come si può fare in modo serio ed efficace? Quali sono i traguardi formativi di ciascun ordine scolastico? Quali pratiche didattiche è meglio usare?

Italo Fiorin, Coordinatore del Comitato Scientifico per l’attuazione delle Indicazioni Nazionali del Miur

Marco Mascia, Direttore del Centro Diritti Umani “Antonio Papisca”, Università di Padova

Impariamo dalle esperienze!

Tra il 2014 e il 2018, centenario della Grande Guerra, nel Friuli Venezia Giulia sono state realizzate moltissime esperienze di l’educazione alla cittadinanza, alla pace e ai diritti umani. Riconosciamo la bellezza di tante storie! Rileggiamole assieme.

Interventi dei dirigenti scolastici e dei docenti del FVG

Attività di rilettura e scrittura collettiva

Quello che rende efficace l’educazione alla cittadinanza

Aluisi Tosolini, Dirigente Scolastico, Coordinatore della Rete Nazionale delle Scuole di Pace

ore 18.30 Conclusione dei laboratori

Sabato 6 aprile 2019

ore 9.00 Tracce del futuro (per una comunità di ricerca)

Programma “Io ho cura”

Introduce: Aluisi Tosolini

prof.sa Luigina Mortari, Università di Verona (video intervista)

Programma “Abbattiamo i muri”

Introduce: Flavio Lotti

Michela Monferrini, autrice del libro “Muri Maestri”

prof. Carlo Greppi, autore del libro “L’età dei Muri” (via Skype)

Programma “Ricostruiamo la fratellanza”

Introduce: Italo Fiorin

Pierluigi Di Piazza, Presidente del Centro Ernesto Balducci

Le sfide educative e il servizio pubblico

Giuseppina Paterniti, Direttrice TG3 RAI (via Skype)

ore 12.30 E’ tempo di gratitudine

Consegna dei riconoscimenti ai docenti, dirigenti scolastici e amministratori locali partecipanti al Programma “Dalla Grande Guerra alla Grande Pace”

ore 13.30 Pranzo comunitario (a cura del comitato organizzatore e del Centro di Accoglienza “Ernesto Balducci”)

ore 14.30 Conclusione del Corso

(*) Il programma potrà subire alcune modifiche e integrazioni

* * *

Il Laboratorio “Cittadinanza 2030” è parte del Programma “Dalla Grande Guerra alla Grande Pace” promosso da: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i Diritti Umani, Coordinamento Regionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani del Friuli Venezia Giulia, Rete nazionale delle scuole per la pace e i diritti umani, Tavola della pace in collaborazione con il Centro di accoglienza “Ernesto Balducci” di Zugliano.

PER PARTECIPARE E’ NECESSARIA L’ISCRIZIONE

Per iscrizioni e informazioni: Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani – tel. 335.1431868 – 075/5722148 – fax 075/5721234 email info@scuoledipace.it – www.lamiascuolaperlapace.it



Scarica il Programma Laboratorio Zugliano 2019