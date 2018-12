Premio Morrione: vedi il nuovo bando

Entro il 20 gennaio l’invio delle proposte d’inchiesta degli under 30.

NUOVO BANDO DEL PREMIO MORRIONE PER IL GIORNALISMO INVESTIGATIVO



Entro il 20 gennaio l'invio delle proposte d'inchiesta degli under 30



6 dicembre 2018 – E’ aperto il bando dell’8a edizione del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo.

Promosso dall’Associazione Amici di Roberto Morrione, il Premio Morrione è riservato agli under 30 e finanzia la realizzazione di progetti di inchiesta su temi rilevanti per la vita politica, sociale, economica e/o culturale dell’Italia e/o dell’Europa inerenti a temi quali: l’ambiente, la legalità, i diritti umani e civili, lo sviluppo tecnologicoele attività economiche.

I partecipanti non devono aver superato i 30 anni di età e possono concorrerecome singoli o in gruppi di massimo tre componenti.

Sono due le categorie in concorso: videoinchiesta e inchiesta sperimentale. I candidati a questa seconda categoria di concorso saranno liberi di proporre progetti di inchiesta realizzabili con qualunque linguaggio, tecnologia e stile espositivo. A mero titolo esemplificativo: webdoc, forme diverse di storytelling, graphic novel, web serie, audio inchiesta, fotodocumentario, video-gaming, animazioni: tutto quanto di innovativo e sperimentale, adatto alla narrazione giornalistica, sia stato finora utilizzato o che, al contrario, stia soltanto per esserlo.

Tra tutti quelli inviati, nel rispetto delle modalità indicate nel sito www.premiorobertomorrione.it, la giuria selezionerà tre progetti di video inchiesta. Tra tutti i progetti di inchiesta sperimentale inviati ne verranno scelti un massimo di 4. I loro proponenti saranno invitati a una giornata di audizione a Roma per esporre il proprio progetto alla giuria. Fra questa rosa di progetti la giuria sceglierà un progetto sperimentale che verrà realizzato con il contributo del Premio Roberto Morrione.

A ciascuno dei quattro progetti di inchiesta finalisti (tre video e uno sperimentale) verrà assegnato un contributo in denaro di 4.000 euro per lo sviluppo e produzione dell’inchiesta ed il supporto di un tutor giornalistico, oltre che tecnico e legale. I progetti selezionati concorreranno inoltre ad un premio finalein denaro del valore di 2.000 euro per ogni categoria.

I progetti selezionati verranno resi noti entro il 30 marzo 2019.

Le inchieste vincitrici verranno diffuse da Rainews24e avranno inoltre l’occasione di partecipare a festival e incontri in Italia e all’estero.

Il Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo è promosso dall’associazione Amici di Roberto Morrione, dalla Rai e dall’Otto per Mille della Chiesa Valdese, con il contributo della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, dell’UsigRai, di IND,dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, dell’Associazione della Stampa Subalpina, del Consiglio Regionale del Piemonte, della Regione Piemonte, della Fondazione CRT, della Compagnia San Paolo, della Fondazione Circolo dei lettori.

Sono media partnerRainews24, Rai Italia, Rai Radio1, Rai Radio3, TGR, La Repubblica, La Stampa, Riforma.it, Radio Beckwith, Agenzia Dire, Fanpage.it.

Il Premio è realizzato in collaborazione con Prix Italia, Rai Teche, Report, Articolo21, Eurovisioni, Il Journal, I Siciliani, Italian Contemporary Film Festival-Toronto, Imbavagliati, LiberaInformazione, Libera Piemonte, Master giornalismo Giorgio Bocca-Università di Torino, Osservatorio di Pavia, Premio Città di Sasso Marconi, Premio Vera Schiavazzi, Scuola di giornalismo Lelio Basso, Tavola della Pace, UCSI.

Per maggiori info: http://www.premiorobertomorrione.it

La giuria del premioè presieduta da Giuseppe Giulietti ed è composta da Luca Ajroldi, Paolo Aleotti, Federico Badaloni, Piero Badaloni, Francesca Barzini, Laura Silvia Battaglia, Giuliano Berretta, Giulia Bosetti, Valerio Cataldi, Francesco Cavalli, Giovanni Celsi, Enzo Chiarullo, Giovanni De Luca, Giovanni De Mauro, Amalia De Simone, Antonio Di Bella, Mara Filippi Morrione, Lorenzo Frigerio, Flavio Fusi, Alessandro Gaeta, Gian Mario Gillio, Giuseppe Giulietti, Udo Gümpel, Stefano Lamorgese, Francesco Laurenti, Elisa Marincola, Flaviano Masella, Anna Migotto, Fausto Pellegrini, Federico Ruffo, Sandro Ruotolo, Mario Sanna, Giorgio Santelli, Marino Sinibaldi, Maurizio Torrealta, Pablo Trincia.

IL PREMIO NEI SOCIAL

Per contatti stampa:

Alessandra Tarquini 3479117177 alessandratarquini@gmail.com