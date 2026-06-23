Altre 66 città per trasformare il mondo…

Nel tuo comune, quartiere, parrocchia, scuola, università,… organizza una tappa del Giro d’Italia per la pace.

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C’è un modo per trasformare il mondo e fermare la folle corsa verso la catastrofe che stiamo facendo.

Quel modo richiede che ciascuno di noi riconosca e si assuma la responsabilità di fare la pace. Nel piccolo come nel grande.

Eppure, ancora oggi, sono in pochi a sentire la responsabilità di fare qualcosa di concreto per la pace.

Intanto ieri:

nel nostro ufficio è arrivato il video di una donna palestinese a cui i coloni hanno tentato di bruciare la casa a nord di Ramallah. Lei è riuscita a impedirlo ma nel frattempo gli stessi hanno bruciato una moschea. Succede tutti i giorni con la tolleranza, l’indifferenza e la complicità politica di chi continua a non fare nulla per fermare queste violenze, in Italia come in Europa

nel Consiglio di Sicurezza dell’Onu si è parlato ancora una volta del genocidio di Gaza. Bene. Ma le parole non fermano le bombe e le dichiarazioni non fermano gli assassini che continuano ad uccidere dove e quando vogliono sotto i nostri occhi

nel Consiglio Europeo è continuata la celebrazione di Zelensky ma niente è stato deciso per mettere fine alle sofferenze del suo popolo. La guerra continua la sua escalation innalzando il livello e l’ampiezza dello scontro. L’uso della bomba atomica è sempre più vicino;

nel quartier generale della Nato i signori della guerra rilanciano l’aumento delle spese militari, la corsa al riarmo e il militarismo. Tutti i servizi pubblici dedicati alla tutela della nostra dignità, lavoro, salute e diritti sono a rischio.

Per questo da tempo lavoriamo per ricostruire una coscienza, una cultura e una politica di pace.

Per questo abbiamo deciso di organizzare il Giro d’Italia per la Pace che culminerà il 9 e 10 ottobre a Perugia con una grande assemblea delle città per la pace e di tutti gli operatori e operatrici di pace.

Responsabilità! Non rassegnazione!

Nel tuo comune, quartiere, parrocchia, scuola, università,… organizza una tappa del Giro d’Italia per la pace.

Fai della tua città un solido punto di resistenza alla guerra. Trasformala in un “Cantiere” e una “Scuola” di pace”.

Vedi le prossime 66 città che accoglieranno il Giro e

organizzati per venire a Perugia il 9 e 10 ottobre 2026