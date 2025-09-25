Partecipa all’Assemblea Nazionale degli Enti Locali
11 ottobre 2025 – Partecipa all’Assemblea Nazionale degli Enti Locali “Per la Pace e la Fraternità” – Perugia, ore 10.00
|Egregio Signor Sindaco, Signor Presidente,
Le scriviamo per invitarLa a partecipare all’Assemblea Nazionale degli Enti Locali “Per la Pace e la Fraternità” che si terrà sabato 11 ottobre 2025 a Perugia, dalle ore 10.00 alle 14.00, alla vigilia della Marcia PerugiAssisi “Imagine all the people”.
Tra i programmi in discussione ci sono:
Per partecipare all’Assemblea, che dà avvio alla celebrazione dei 40 anni di attività del Coordinamento, è necessario compilare il modulo Google d’iscrizione.
|Nella speranza d’incontrare la Sua disponibilità, Le rinnoviamo l’invito a partecipare all’Assemblea coinvolgendo anche gli Assessori e i Consiglieri interessati.
Con i più cordiali saluti
Andrea Ferrari
Presidente
Flavio Lotti
Direttore
Perugia, 15 settembre 2025
Per Tel. 335.1837289 – 075/5722479 – Fax 075/5721234 email: segreteria@entilocalipace.it – www.cittaperlapace.it