Partecipa all’Assemblea Nazionale degli Enti Locali


La redazione


11 ottobre 2025 – Partecipa all’Assemblea Nazionale degli Enti Locali “Per la Pace e la Fraternità” – Perugia, ore 10.00

manELL_page-0001
Egregio Signor Sindaco, Signor Presidente,

Le scriviamo per invitarLa a partecipare all’Assemblea Nazionale degli Enti Locali “Per la Pace e la Fraternità” che si terrà sabato 11 ottobre 2025 a Perugia, dalle ore 10.00 alle 14.00, alla vigilia della Marcia PerugiAssisi “Imagine all the people”.

Tra i programmi in discussione ci sono:

  1. Facciamo come La Pira – L’impegno delle città per la pace in Ucraina, a Gaza e in Medio Oriente, in Sudan e nel resto del mondo
  2. Sui passi di Francesco – L’impegno delle città per la celebrazione degli 800 anni di San Francesco, Patrono d’Italia
  3. Giro d’Italia per la Pace – Il viaggio nelle città laboratorio e cantiere di pace e fraternità
  4. Sbellichiamoci! – Il nuovo programma per estendere l’educazione alla pace e alla fraternità delle giovani generazioni
  5. Rete degli Artigiani e Artigiane di Pace – La Rete delle amministratrici e degli amministratori che vogliono ri-costruire una coscienza, una cultura e una politica di pace.

Per partecipare all’Assemblea, che dà avvio alla celebrazione dei 40 anni di attività del Coordinamento, è necessario compilare il modulo Google d’iscrizione.
Clicca qui per iscriverti e partecipare
Nella speranza d’incontrare la Sua disponibilità, Le rinnoviamo l’invito a partecipare all’Assemblea coinvolgendo anche gli Assessori e i Consiglieri interessati.

Con i più cordiali saluti

Andrea Ferrari  

Presidente

Flavio Lotti

Direttore

Perugia, 15 settembre 2025

Per Tel. 335.1837289 – 075/5722479 – Fax 075/5721234 email: segreteria@entilocalipace.itwww.cittaperlapace.it 
