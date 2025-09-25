Partecipa all’Assemblea Nazionale degli Enti Locali

Egregio Signor Sindaco, Signor Presidente, Le scriviamo per invitarLa a partecipare all’Assemblea Nazionale degli Enti Locali “Per la Pace e la Fraternità” che si terrà sabato 11 ottobre 2025 a Perugia, dalle ore 10.00 alle 14.00, alla vigilia della Marcia PerugiAssisi “Imagine all the people”. Tra i programmi in discussione ci sono: Facciamo come La Pira – L’impegno delle città per la pace in Ucraina, a Gaza e in Medio Oriente, in Sudan e nel resto del mondo Sui passi di Francesco – L’impegno delle città per la celebrazione degli 800 anni di San Francesco, Patrono d’Italia Giro d’Italia per la Pace – Il viaggio nelle città laboratorio e cantiere di pace e fraternità Sbellichiamoci! – Il nuovo programma per estendere l’educazione alla pace e alla fraternità delle giovani generazioni Rete degli Artigiani e Artigiane di Pace – La Rete delle amministratrici e degli amministratori che vogliono ri-costruire una coscienza, una cultura e una politica di pace. Per partecipare all’Assemblea, che dà avvio alla celebrazione dei 40 anni di attività del Coordinamento, è necessario compilare il modulo Google d’iscrizione.