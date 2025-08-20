Partecipa anche tu!

Giovedì 28 agosto ore 21:00 Presentazione del libro IMMORTALI Dialogano con l’autore Attilio Bolzoni i giovani costruttori e le giovani costruttrici di pace impegnati/e nel Campo della Pace, iniziativa in preparazione della Marcia PerugiAssisi del 12 ottobre 2025 ASSISI Fontemaggio (Via Eremo delle Carceri, 24) “Immortali” fotografa l’evoluzione della mafia del dopo stragi. […]

“Immortali” fotografa l’evoluzione della mafia del dopo stragi. Per l’autore in Italia c’è sempre più mafia e ci sono sempre meno mafiosi. Dalle stragi sono passati oltre trent’anni, non si spara più e ci dicono che lo Stato ha vinto. Catturati uno dopo l’altro i boss più importanti, sono rimasti liberi, spesso incensurati, solo coloro i quali li hanno sempre appoggiati dall’esterno.

Questa rete, composta innanzitutto da imprenditori, poi da commercialisti, avvocati, notai, da amministratori locali e alti burocrati, da broker, negoziatori, da esperti del lavaggio del denaro o di architetture finanziarie per nasconderlo, rappresenta la borghesia mafiosa. È quella che comanda oggi in Sicilia. E’ un’entità eterea, impalpabile, ignota: non lascia mai impronte. Ogni epoca ha la sua mafia e anche quella in cui viviamo ne ha una: è «la mafia degli incensurati».

Attilio Bolzoni ha iniziato la sua attività giornalistica alla fine degli Anni Settanta come cronista al quotidiano L’Ora di Palermo. Dal 1982 al 2020 a Repubblica, oggi scrive per Il Domani. Da più di quarant’anni racconta le mafie in Italia.

Ha firmato numerose inchieste sul Mezzogiorno e reportage dai Balcani e dal Maghreb, da Kabul dopo l’11 settembre e da Bagdad dopo la caduta di Saddam Hussein. Autore di testi teatrali (Words of Honour, the mafia exposed, spettacolo andato in scena con Marco Gambino nei teatri di Londra, Roma e Parigi), sceneggiatore di mini-serie televisive, regista di documentari sulla libertà di stampa e sulla mattanza dei giornalisti in Messico (Silencio, 2015), scrittore. Alcuni suoi libri sono stati tradotti in inglese, tedesco e francese. Ha pubblicato con Giuseppe D’Avanzo “La Giustizia è Cosa Nostra” (Mondadori 1995); “Rostagno, un delitto fra amici” (Mondadori 1997) e “Il Capo dei Capi” (Bur Rizzoli 2007). Con Saverio Lodato ha scritto “C’era una volta la lotta alla mafia” (Garzanti 1998). Le ultime pubblicazioni: “Parole d’onore” (Bur Rizzoli 2008), “Faq Mafia” (Bompiani 2010), “Uomini Soli” (Melampo 2012), “La mafia dopo le stragi” (Melampo 2018), “Il Padrino dell’Antimafia” ( Zolfo, 2019).

Nel 1991 ha vinto «Il Premiolino», nel 2009 il «Premio Lucchetta» e il premio “E’ Giornalismo” – creato da Indro Montanelli, Enzo Biagi e Giorgio Bocca – nel 2013 il «Premio Giuseppe Fava».