Marcia PerugiAssisi: TUTTE LE ADESIONI

503 associazioni, 190 scuole e università, 250 Enti Locali hanno già aderito alla Marcia PerugiAssisi del 12 ottobre 2025. Aderisci anche tu!

12 ottobre 2025

Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità

IMAGINE ALL THE PEOPLE

COMITATO PROMOTORE*

Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace, Coordinamento Nazionale Enti Locali per la pace e i diritti umani, Rete Nazionale delle Scuole di Pace, RUniPace, Rete italiana delle Università della Pace, Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” Università di Padova, Arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve, Università per Stranieri di Perugia, Regione Umbria, Assemblea Legislativa della Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Perugia, Comune di Bastia Umbra, Comune di Assisi, Comitato Nazionale per la Celebrazione dell’Ottavo Centenario della morte di San Francesco 1226-2026, Gruppo Banca Etica, Legacoop Umbria, Umbra Acque, Politecnico di Torino, Università di Parma, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Sapienza Università di Roma, Università di Urbino, CIPSI Solidarietà e Cooperazione, Articolo 21, StopReArmEurope (Italia), Ferma il Riarmo, Rete Italiana Pace e Disarmo, Acli, Agesci, Arci, Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, Global Movement To Gaza, Fondazione Every Child is My Child, Fiab Associazione Italiana Amici della Bicicletta, Un ponte per, Cgil, Cisl, Uil, Federazione Italiana Metalmeccanici Cisl, Sbilanciamoci, Greenpeace, Rete #nobavaglio, ResQ People Saving People, Libera, Gruppo Abele, Oxfam Italia, Beati i Costruttori di Pace, CNGEI Nazionale, Federazione Nazionale dei Circoli Giustizia e libertà, Fondazione Nigrizia, Amani, Koinonia, Movimento di Cooperazione Educativa, Auser, Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, Pax Christi Italia, COSPE Cooperazione Sviluppo Paesi Emergenti, Slow Food, Associazione Nazionale Ex-Internati nei Lager Nazisti, Associazione Nazionale Trekking Italia, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Partito della Rifondazione Comunista, Comune di Abano Terme (PD), Comune di Alba Adriatica (TE), Comune di Albano Laziale (RM), Comune di Albinea (RE), Comune di Alghero (SS), Comune di Anagni (FR), Comune di Ancona, Comune di Arcevia (AN), Comune di Arese (MI), Comune di Avigliana (TO), Comune di Bagno a Ripoli (FI), Comune di Barberino Tavarnelle (FI), Comune di Baronissi (SA), Comune di Beinasco (TO), Comune di Bellusco (MB), Comune di Bentivoglio (BO), Comune di Bevagna (PG), Comune di Bergamo, Comune di Bertinoro (FC), Comune di Bologna, Comune di Bomporto (MO), Comune di Bonate Sopra (BG), Comune di Borgo San Lorenzo (FI), Comune di Bra (CN), Comune di Brescia, Comune di Bruino (TO), Comune di Budrio (BO), Comune di Bussero (MI), Comune di Cagliari, Comune di Calenzano (FI), Comune di Camaiore (LU), Comune di Campi Bisenzio (FI), Comune di Campobasso , Comune di Camponogara (VE), Comune di Campo San Martino (PD), Comune di Canegrate (MI), Comune di Capannori (LU), Comune di Carpi (MO), Comune di Casagiove (CE), Comune di Casalecchio di Reno (BO), Comune di Casalgrande (RE), Comune di Casatenovo (LC), Comune di Cascia (PG), Comune di Castel Bolognese (RA), Comune di Castel Guelfo di Bologna (BO), Comune di Castel Madama (RM), Comune di Castel San Pietro Terme (BO), Comune di Castelfranco Emilia (MO), Comune di Castelfranco Piandiscò (AR), Comune di Castelnuovo Magra (SP), Comune di Castelplanio (AN), Comune di Castelnovo ne Monti (RE), Comune di Castelnuovo Rangone (MO), Comune di Castiglione del Lago (PG), Comune di Cavriago (RE), Comune di Cerreto Guidi (FI), Comune di Certaldo (FI), Comune di Cerveteri (RM), Comune di Cervia (RA), Comune di Cesano Boscone (MI), Comune di Chianciano Terme (SI), Comune di Chiavenna (SO), Comune di Chieri (TO), Comune di Chioggia (VE), Comune di Chiusi (SI), Comune di Città di Castello (PG), Comune di Civitanova Marche (MC), Comune di Civitavecchia (RM), Comune di Collebeato (BS), Comune di Collecchio (PR), Comune di Collegno (TO), Comune di Cologno Monzese (MI), Comune di Corato (BA), Comune di Corciano (PG), Comune di Corinaldo (AN), Comune di Correggio (RE), Comune di Corte Franca (BS), Comune di Crevalcore (BO), Comune di Cuneo, Comune di Dicomano (FI), Comune di Empoli (FI), Comune di Fabbrico (RE), Comune di Faenza (RA), Comune di Fiorano Modenese (MO), Comune di Firenze, Comune di Fiumicello Villa Vicentina (UD), Comune di Folignano (AP), Comune di Forlì, Comune di Forlimpopoli (FC), Comune di Formigine (MO), Comune di Gambettola (FC), Comune di Gavardo (BS), Comune di Gorgonzola (MI), Comune di Greve in Chianti (FI), Comune di Grottaferrata (RM), Comune di di Grottammare (AP), Comune di Grugliasco (TO), Comune di Gualtieri (RE), Comune di Guiglia (MO), Comune di Gussago (BS), Comune di Imola (BO), Comune di Jesi (AN), Comune di Lavis (TN), Comune di Lecco, Comune di Legnano (MI), Comune di Lesmo (MB), Comune di Levate (BG), Comune di Lisciano Niccone (PG), Comune di Livorno, Comune di Locate di Triulzi (MI), Comune di Lodi, Comune di Maiolati Spontini (AN), Comune di Malè (TR), Comune di Mantova , Comune di Marsciano (PG), Comune di Marzabotto (BO), Comune di Massa Martana (PG), Comune di Meldola (FC), Comune di Melpignano (LE), Comune di Mercato Saraceno (FC), Comune di Mesagne (BR), Comune di Mira (VE), Comune di Modena , Comune di Monselice (PD), Comune di Montaldo Torinese (TO), Comune di Montecassiano (MC), Comune di Montecchio (TR), Comune di Montechiarugolo (PR), Comune di Montefranco (TR), Comune di Montelupo Fiorentino (FI), Comune di Montemurlo (PO), Comune di Montespertoli (FI), Comune di Monterubbiano (FM), Comune di Monterotondo (RM), Comune di Montespertoli (FI), Comune di Montone (PG), Comune di Montopoli di Sabina (RI), Comune di Montopoli Val d’Arno (PI), Comune di Napoli, Comune di Narni (TR), Comune di Negrar di Valpolicella (VR), Comune di Nembro (BG), Comune di Neviano degli Arduini (PR), Comune di Nonantola (MO), Comune di Novafeltria (RN), Comune di Olbia (OT), Comune di Osimo (AN), Comune di Osnago (LC), Comune di Ostra Vetere (AN), Comune di Ozzano dell’Emilia (BO), Comune di Paderno Dugnano (MI), Comune di Padova, Comune di Parma, Comune di Pastorano (CE), Comune di Pavia, Comune di Pellegrino Parmense (PR), Comune di Pesaro, Comune di Pianoro (BO), Comune di Pioltello (MI), Comune di Poggibonsi (SI), Comune di Pomarance (PI), Comune di Pontassieve (FI), Comune di Ponteranica (BG), Comune di Ponte San Nicolò (PD), Comune di Pradalunga (BG), Comune di Predappio (FC), Comune di Quattro Castella (RE), Comune di Quiliano (SV), Comune di Racconigi (CN), Comune di Ranica (TO), Comune di Ravenna, Comune di Refrancore (AT), Comune di Reggello (FI), Comune di Rezzato (BS), Comune di Rimini, Comune di Ripatransone (AP), Comune di Riva del Garda (TN), Comune di Rivalta di Torino (TO), Comune di Roma, Comune di Roncadelle (BS), Comune di Rosignano Marittimo (LI), Comune di Rovereto (TN), Comune di Rubano (PD), Comune di Rubiera (RE), Comune di Russi (RA), Comune di Sagrado (GO), Comune di Sala Bolognese (BO), Comune di Saluzzo (CN), Comune di San Casciano in Val di Pesa (FI), Comune di San Giorgio delle Pertiche (PD), Comune di San Gimignano (SI), Comune di San Giustino (PG), Comune di San Lazzaro di Savena (BO), Comune di San Miniato (PI), Comune di San Possidonio (MO), Comune di San Venanzo (TR), Comune di Sant’ Agnello (NA), Comune di Santeramo in Colle (BA), Comune di Santorso (VI), Comune di Sassoferrato (AN), Comune di Sasso Marconi (BO), Comune di Savigliano (CN), Comune di Scandiano (RE), Comune di Scanzorosciate (BG), Comune di Senna Comasco (CO), Comune di Serra San Quirico (AN), Comune di Serrone (FR), Comune di Sesto Fiorentino (FI), Comune di Settimo Milanese (MI), Comune di Sinalunga (SI), Comune di Soliera (MO), Comune di Sovizzo (VI), Comune di Spello (PG), Comune di Spilamberto (MO), Comune di Spoleto (PG), Comune di Stazzema (LU), Comune di Thiene (VI), Comune di Trapani, Comune di Treviso, Comune di Trezzo sull’Adda (MI), Comune di Troina (EN), Comune di Udine, Comune di Uggiano La Chiesa (LE), Comune di Valdilana (BI), Comune di Vallefoglia (PU), Comune di Valtopina (PG), Comune di Veroli (FR), Comune di Vicchio (FI), Comune di Vicenza , Comune di Vicopisano (PI), Comune di Villa di Serio (BG), Comune di Villasanta (MB), Comune di Volterra (PI), Comune di Zola Predosa (BO), Comune di Zugliano (VI), Provincia di Bergamo, Provincia di Cremona, Provincia di Lucca, Assemblea Regionale Emilia Romagna, Consiglio Regionale Piemonte, Coordinamento Comuni Pace della Provincia di Bergamo, Coordinamento Comuni Pace della Provincia di Torino, Coordinamento degli Enti locali per la Pace e la Cooperazione Internazionale di Brescia, Unione dei comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa, Pace in comune di Milano, Asilo nido Agrinido, Rovigo; Ciofs – FP Imola (BO); Convitto Nazionale “Maria Luigia” Parma; CPIA Barletta Andria Trani “G. Strada” (BT); Direzione Didattica “Don Bosco” Bastia Umbra (PG); Direzione Didattica “I. Alpi” Fidenza (PR); Direzione Didattica “P. P. Lambert” Oulx (TO); Direzione Didattica 2 “G. Di Vittorio” Umbertide (PG); Direzione Didattica Gubbio 2 “A. Moro” (PG) ; IIS “A. Capriotti” San Benedetto del Tronto (AP); IIS “A. Cardano” Milano; IIS “B. Ricasoli” Siena; IIS “Besta – Gloriosi” Battipaglia (SA); IIS “C. Marchesi” Mascalucia (CT); IIS “Cassata – Gattapone” Gubbio (PG); IIS “Cattaneo – Mattei” Monselice (PD); IIS “D. Bramante” Roma; IIS “G. Alberti” Benevento; IIS “G. Bruno” Budrio (BO); IIS “G. Sulpicio” Veroli (FR); IIS “L. Castiglione” Limbiate (MB); IIS “L. Da Vinci” Padova; IIS “L. Da Vinci” Sapri (SA); IIS “L. Da Vinci” Umbertide (PG); IIS “M. Pira” Siniscola (NU); IIS “M. Polo” Venezia; IIS “Midossi” Civita Castellana (VT) ; IIS “Newton – Pertini” Camposampiero (PD); IIS “Pantini – Pudente” Vasto (CH); IIS “Polo – Bonghi” Assisi (PG); IIS “Primo Levi” Badia Polesine (RO); IIS “R. Casimiri” Gualdo Tadino (PG); IIS “R. da Piazzola” Piazzola sul Brenta (PD); IIS Cariati (CS); IIS Scientifico Tecnico “Majorana – Maitani” Orvieto (TR); IIS Statista “A. Moro” Fara in Sabina (RI); IISS “Dell’Aquila – Staffa” San Ferdinando di Puglia (BT); IISS “E. Ascione” Palermo; IISS “V. Cardarelli” Tarquinia (VT); IISS “Ven. Ignazio Capizzi” Bronte (CT); IPSIA “G. Giorgi” Potenza; IPSIA “Pacinotti” Pontedera (PI); IPSSCA “Cattaneo – Deledda” Modena; IS “E. Majorana” Palermo; ISI “S. Pertini” Lucca; ISIS “A. Malignani” Udine; ISIS “Brignoli – Einaudi – Marconi” Gradisca d’Isonzo (GO); ISIS “Galilei – Bocchialini” San Secondo Parmense (PR); ISIS “M. Bassi” Napoli; ISIS Europa, Pomigliano d’Arco (NA); ISISS “P. Giordani” Parma; ISS “D. Rea” Nocera Inferiore (SA); ISS “Galiani – Da Vinci” Napoli; Istituto “Sacro Cuore delle Maestre Pie Filippini” Bitonto (BA); Istituto Comprensivo “A. Il Vento” Grassano (MT); Istituto Comprensivo “Balsamo – Pandolfini” Termini Imerese (PA); Istituto Comprensivo “Barsanti” Firenze; Istituto Comprensivo “C. Urbani” Moie Di Maiolati Castelplanio Poggio San Marcello (AN); Istituto Comprensivo “Cassano – De Renzio” Bitonto (BA); Istituto Comprensivo “D. Alighieri” Cuveglio (VA); Istituto Comprensivo “D. Birago” Passignano sul Trasimeno (PG); Istituto Comprensivo “D’Aosta” Ottaviano (NA); Istituto Comprensivo “Dante – Galiani” San Giovanni Rotondo (FG); Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani – Leopardi” Potenza; Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” Barberino Tavarnelle Val di Pesa (FI); Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” Locate di Triulzi (MI); Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” Orbetello (GR) ; Istituto Comprensivo “Don Milani – Garibaldi – Leone” Trinitapoli (BT); Istituto Comprensivo “E. Mattei” Matelica (MC); Istituto Comprensivo “F. De Sanctis” Genzano di Roma (RM); Istituto Comprensivo “Falcone – Borsellino” Roma; Istituto Comprensivo “G. Da Fiore” San Giovanni in Fiore (CS); Istituto Comprensivo “G. Falcone” Cascina (PI); Istituto Comprensivo “G. Ferrari” Parma; Istituto Comprensivo “G. Puccini” Firenze; Istituto Comprensivo “Graziano da Chiusi” Chiusi (SI); Istituto Comprensivo “Leopoldo II di Lorena” Follonica (GR); Istituto Comprensivo “Musti – Dimiccoli” Barletta (BT); Istituto Comprensivo “Oberdan – Vittorio Emanuele III” Andria (BT); Istituto Comprensivo “Pascoli – Alvaro” Siderno (RC); Istituto Comprensivo “R. Guarini” Mirabella Eclano (AV); Istituto Comprensivo “R. Massa” Milano; Istituto Comprensivo “Sylos” Bitonto (BA); Istituto Comprensivo “T. Sarti” Roma; Istituto Comprensivo “Via F. Gentile 40” Roma; Istituto Comprensivo “Via Roma – Spirito Santo” Cosenza; Istituto Comprensivo 20 Villa Fleurent, Napoli; Istituto Comprensivo 46 “Scialoja – Cortese – Rodino” Napoli; Istituto Comprensivo Boville Ernica (FR); Istituto Comprensivo Caldarola “S. Magistris” (MC); Istituto Comprensivo Cassino 3 (FR); Istituto Comprensivo Cembra Lisignago (TN); Istituto Comprensivo Cividale del Friuli (UD); Istituto Comprensivo Cortona 2 “G. Bartali” (AR); Istituto Comprensivo Darfo 2 (BS); Istituto Comprensivo Erodoto, Corigliano-Rossano (CS); Istituto Comprensivo Faedis (UD); Istituto Comprensivo Felino “L. Malaguzzi” (PR); Istituto Comprensivo Foligno 4 (PG); Istituto Comprensivo Frosinone 4; Istituto Comprensivo Gorizia 1; Istituto Comprensivo Grosseto 3; Istituto Comprensivo Gualdo Tadino (PG); Istituto Comprensivo Imola 6 (BO); Istituto Comprensivo Imola 7 (BO); Istituto Comprensivo Laurenzana Albano “V. Alfieri” (PZ); Istituto Comprensivo Madonna Assunta, Napoli; Istituto Comprensivo Modena 10; Istituto Comprensivo Modena 2; Istituto Comprensivo Modena 6; Istituto Comprensivo Napoli 61 “Sauro – Errico – Pascoli”; Istituto Comprensivo Passirano (BS); Istituto Comprensivo Perugia 1; Istituto Comprensivo Perugia 13; Istituto Comprensivo Perugia 15; Istituto Comprensivo Perugia 6; Istituto Comprensivo Perugia 8; Istituto Comprensivo Riva 2 “Pizzini – Sighele” (TN); Istituto Comprensivo Sant’Eufemia Sinopoli Melicuccà (RC); Istituto Comprensivo Signa (FI); Istituto Comprensivo Tarcento (UD); Istituto Comprensivo Trento 6; Istituto Comprensivo Udine 1; Istituto Comprensivo Umbertide Montone Pietralunga (PG); Istituto Comprensivo Vallefoglia 4 “Giovanni Paolo II” (PU); Istituto Comprensivo Veroli 2 (FR); Istituto Comprensivo Via Montebello, Parma; Istituto Comprensivo Vicenza 2; Istituto Madonna Pellegrina, Modena; Istituto Margherita, Bari; Istituto Omnicomprensivo “B. Di Betto” Perugia; Istituto Omnicomprensivo “J. Orsini” Amelia Narni (TR); Istituto Omnicomprensivo “R. Laporta” Fabro (TR); Istituto Omnicomprensivo “Salvatorelli – Moneta” Marsciano (PG); ITC “A. Capitini” Agliana (PT); ITCG “G. Galilei” Avigliana (TO); ITE “G. B. Bodoni” Parma; ITE “Melloni” Parma; ITET “Carducci – Galilei” Fermo; ITI “A. Volta” Tivoli (RM); ITIS “L. Da Vinci” Parma; ITT “C. Rondani” Parma; ITTS “A. Volta” Perugia; ITTS “L. da Vinci” Viterbo; Liceo “A. Bertolucci” Parma; Liceo “A. Pieralli” Perugia; Liceo “A. Sanvitale” Parma; Liceo “Cesare – Valgimigli” Rimini; Liceo “Duca degli Abruzzi” Treviso; Liceo “E. Montale” Pontedera (PI); Liceo “G. Berto” Mogliano Veneto (TV); Liceo “G. D. Romagnosi” Parma; Liceo “G. F. Porporato” Pinerolo (TO); Liceo “G. Leopardi” Cingoli (MC); Liceo “G. Marconi” Parma; Liceo “G. Pascoli” Firenze; Liceo “Galilei – Tiziano” Belluno; Liceo “Rispoli – Tondi” San Severo (FG); Liceo “S. Quasimodo” Magenta (MI); Liceo “T. L. Caro” Cittadella (PD); Liceo “V. Capialbi” Vibo Valentia; Liceo Artistico “E. Mannucci” Ancona; Liceo Artistico “Federico II Stupor Mundi” Corato (BA); Liceo Artistico “P. Toschi” Parma; Liceo Artistico “Via di Ripetta” Roma; Liceo Classico “Chris Cappell College” Anzio (RM); Liceo Classico “F. De Sanctis” Trani (BT); Liceo Classico “F. Frezzi – Beata Angela” Foligno (PG); Liceo Classico “Giorgione” Castelfranco Veneto (TV); Liceo Classico “Properzio” Assisi (PG); Liceo Classico “Q. O. Flacco” Potenza; Liceo Classico Linguistico “S. Maffei” Verona; Liceo Nomentano, Roma; Liceo Scientifico “E. Amaldi” Bitetto (BA); Liceo Scientifico “E. Fermi” Salò (BS); Liceo Scientifico “E. Medi” Senigallia (AN); Liceo Scientifico “G. Galilei” Ancona; Liceo Scientifico “G. Galilei” Perugia; Liceo Scientifico “G. Mercalli” Napoli; Liceo Scientifico “G. Ulivi” Parma ; Liceo Scientifico “L. Cocito” Alba (CN); Liceo Scientifico “O. Tedone” Ruvo di Puglia (BA); Liceo Scientifico “P. Bottoni” Milano; Liceo Scientifico “P. Lioy” Vicenza; Liceo Scientifico “P. Paleocapa” Rovigo; Liceo Scientifico “Talete” Roma; Polo Tecnico Scientifico “Brutium” Cosenza; Scuola dell’Infanzia paritaria “Baby Kinder Park” Cirò Marina (KR); Scuola Secondaria I° “G. Verga” Napoli; Scuola Secondaria I° “L. Da Vinci – O. Nucula” Terni; A.c.a.t. Associazione Club Alcologici Territoriali, Portogruaro (VE); Accademia Apuana della Pace, Massa; Accademia Templare San Francesco d’Assisi, Cirò Marina (KR); Acli Brescia; Acli Como; Acli Milano; Acli Trento; Acli Valle Savio aps, Sarsina (FC); Acli Valle Savio, Sarsina (FC); Acli Varese; Acli Venezia; Acli, Perugia; AES – CCC, Vigonza (PD); Agenzia per la pace di Sondrio; Agesci Civitavecchia 4 (RM); Agesci Gruppo Scout Foligno 3, Foligno (PG); Agesci Jesolo 1 (VE); Agesci Montorfano 1 (BS); Agesci Pistoia (PT); Agesci Rimini 3 Clan Albatros, Arvenis, Karif (RI); AIAB Umbria aps, Perugia; AICVAS (TO); Aifo Latina; Alberisti Sanvittoresi APS (FR); Alilò Futuro Anteriore, Bergamo; AMIGOS, Gorizia; Anei, Perugia; ANGSA Umbria, Bastia Umbra (PG); ANPI Avigliana (TO); ANPI caduti 28 marzo 1944-CGIL, Perugia; ANPI Castiglione d’Orcia (SI); ANPI Collecchio (PR); ANPI Comitato provinciale di Grosseto (GR); ANPI Crescenzago, Milano; ANPI Dongo, Gravedona ed Uniti (CO); ANPI Montecchio Emila sez. Maria Luisa Minardi, Montecchio Emilia (RE); ANPI provinciale di Perugia; ANPI provinciale di Terni; ANPI Provinciale Roma; ANPI sez. Carlo Barbieri di Todi (PG); ANPI sez. di Marsciano (PG); ANPI Solarolo (RA); ANPI, Carpi; Arci Città Visibili Aps, Campi Bisenzio (FI); Arci Comitato Territoriale Empolese Valdensa aps, Vinci (FI); Arci solidarietà, L’Aquila; Asd-Gcl-Promarico, Promarico (MT); ASI Associazione Solidarietà Internazionale, Sarno (SA); Associazione “A força da partilha”, Cernusco Lombardone (LC); Associazione 21 luglio ets, Roma; Associazione Ambientalista La Lupus in Fabula, San Costanzo (PU); Associazione Amica Sofia, Perugia; Associazione Amici della Biblioteca, Radda in Chianti (SI); Associazione Amici della Ludoteca Civica Giocapecchi Chiara Caracciolo, Cassina de’ Pecchi, (MI); Associazione Amici di Emmaus, Piadena Drizzona (CR); Associazione Anthos, Certaldo (FI); Associazione Cara Velletri, Velletri (RM); Associazione Centro per la Pace, Forlì; Associazione Città della Gioia ETS, Napoli; Associazione Con-tatto, Regello (FI); Associazione Con Andrea Per…, Lovere (BG); Associazione Cultura della pace, Sansepolcro (AR); Associazione Culturale “Liberi Pensieri”, San Giuliano Milanese (MI); Associazione Culturale NeverNemo, Busto Garolfo (MI); Associazione culturale pais dal mont per un commercio equo e solidale, Tolmezzo (UD); Associazione culturale Smascherati! Aps e Human Beings, Perugia; Associazione culturale Umbrialeft, Perugia; Associazione Equazione Banana Joe, Parrocchia Bicchio Torre del Lago Puccini (Lucca); Associazione Esodo – donne e uomini in cammino, Venezia; Associazione Fiorivano le Viole, Perugia; Associazione G.A.Li.V., Troia (FG); Associazione Genitori insieme, Cava de’ Tirreni (SA); Associazione I Care aps, Travedona Monate (VA); Associazione Il Portico (VE); Associazione ITA NICA, Livorno; Associazione Italia Nicaragua, Tuscania (VT); Associazione Laudato si – Un’alleanza per il clima, la Terra e la giustizia sociale, Milano; Associazione Libertè Onlus, Roma; Associazione Lilliput Nonlobuttovia di Empoli; Associazione Mir Sada Progetto per la Pace – Lecco; Associazione Nagasaki-Brescia Kaki Tree Project for Europe, Castegnato (BS); Associazione Oltreconfini (VE); Associazione Pace e Convivenza (VA); Associazione People Help the People, Palermo; Associazione per la decrescita, Roma (RM); Associazione per la pace e la nonviolenza, Alessandria; Associazione Periplo OdV, Bari; Associazione Perugia per la Sanità Pubblica; Associazione Progetto accoglienza ets (FI); Associazione Romagna Camaldoli, Ravenna; Associazione Saharaverde ODV, Roma (RM); Associazione Sotto Lo Stesso Cielo – La Bottequa, Usmate Velate (MB); Associazione SS Annunziata OdV, Osimo (AN); Associazione St. Art, Perugia; Associazione Tam Tam per Korogocho odv Rovereto; Associazione Tells Italy, San Giorgio a Cremano (NA); Associazione Timbuktu, Perugia; Associazione Via PAL – Pace, Arte e Letteratura, Todi (PG); Associazione Vivere Insieme, Magione (PG); Associazione Volontari “Il Cavallo Bianco”, Roma; Associazione Volontari Caritas, Roma; Associazioni Noi Le Ville, Ville di Fiemme (TN); AssoPacePalestina (FR); Atli Auser, Pordenone; Avis/Doniamoci, Perugia; AVS, Perugia; AYUSYA Associazione di Protezione della Vita, S. Colombano Certenoli (GE); Azione Cattolica di Vicenza (VI); Banca del tempo “Trova il Tempo”, Manziana (RM); Banca Etica, Perugia; Barbones Touch Rugby Parma; Biblioteca “Gli amici di Claudia”, Piglio (FR); BiciPace, Legnano (MI); Bottega Mondo Solidale, Civitanova Marche (MC); BottegArt di Acquasparta (TR); AIFO Cagliari; CAI Tutela Ambiente Montano – Commissione Interregionale Liguria, Piemonte, Valle D’Aosta; Camminando Camminando (SA); Camminando Insieme aps, Castel San Pietro Terme (BO); Camminare Insieme, Rimini; Camminare lentamente, Villanova d’Asti (AT); Cammino della Liberazione della Valle dell’Aniene aps, Castel Madama (RM); Cantiere la Tela, Roma; Capodarci formazione impresa sociale, Roma (RM); Caritas Campobasso-Bojano; Caritas Campobasso-Bojano (CB); Caritas Diocesana Ancona-Osimo, Ancona; Fondazione di Carità San Lorenzo; Caritas Diocesana Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi (BA); Caritas Riva del Garda (TN); Casa dei Popoli di Foligno (PG); Casa della pace di Parma ETS; Casa della Pace, Pietralunga (PG); Caschi Bianchi APG XXIII (RN); Centro di accoglienza e di promozione culturale Ernesto Balducci, Zugliano-Pozzuolo del Friuli (UD); Centro Documentazione Don Tonino Bello, Faenza (RA); Centro documentazione Manifesto Pacifista Internazionale, Bologna; Centro Documentazione Polesano Onlus, Badia Polesine (RO); Centro Documentazione Polesano Onlus, Badia Polesine (RO); Centro Francescano di Ascolto, Rovigo; Centro Francescano Internazionale di Studi per il Dialogo tra i Popoli, Massa (MS); Centro islamico culturale di Perugia; Centro per la pace Annalena Tonelli, Forlì (FC); Centro per la Pace E. Balducci, Cesena; Centro per la Pace, Ecologia e Diritti Umani, Rovereto (TN); Centro Sociale Autogestito Silvia Baldina, Sesto San Giovanni (MI); Centro Sviluppo Terzo Mondo, Mirano (VE); Cesvitem ETS, Mirano (VE); CESVITEM ETS, Mirano (VE); CGIL Calabria, Cosenza (CS); CGIL del Trentino (TN); CGIL Forlì (FC); CGIL Grosseto (GR); CGIL Matera (MT); CGIL Padova (PD); CGIL Prato Pistoia; CGIL Provincia di Lucca (LU); CGIL Rimini (RN); CGIL Treviso (TV); CGIL Umbria, Perugia; Ciac Centro Immigrazione Asilo e Cooperazione internazionale ets, Parma; CICAR Coordinamento migranti Castelli Romani, Genzano Di Roma (RM); Circolo Acli M. Bonomi-G. Ghidini Cassano d’Adda, (MI); Circolo Airone di Legambiente, Vicenza (VI); Circolo Arci Il Porco Rosso, Perugia; Circolo culturale la Morigge qdv, Bastia Umbra; Circolo IncontrArci aps – MdR (RA); Circolo Laudato si Pontedera Valdera; Circolo Legambiente APS di Piove di Sacco (PD); Cisl Romagna, Cesena (FC); Cisl Scuola, Trento (TN); Cisl Umbria, Perugia; Cisl Vicenza (VI); Civitanova per la Pace, Civitanova Marche (MC); Club per l’Unesco di Torino; Cngei branco Arezzo 2 (AR); Cngei Gruppo Regionale Lazio – Cerveteri aps (RM); Cngei Gruppo Regionale Umbria, Cngei Sezione di Ancona (AN); Cngei Sezione di Cassino (FR); Cngei Sezione di Pesaro (PU); Cngei Sezione Rovereto Compagnia Atlantis, Isera (TN); Cngei Sezione Scout di Anzio-Nettuno aps (RM); Cngei Sezione Scout di Modena (MO); Coalizione italiana contro la pena di morte, Napoli; Code per Curiosi Aps, Camaiore (LU); Col cuore in mano, Perugia; Colibrì Aps, Mantova; Comitato contro la guerra di Treviso (TV); Comitato delle Associazioni per la Pace e i Diritti Umani e Centro per la pace di Rovereto (TN); Comitato Intercomunale per la Pace del Magentino Sedriano (MI); Comitato lecchese per la pace e la cooperazione tra i popoli, Casatenovo (LE); Comitato Marcia Barbiana Perugia-Assisi, Vicchio (FI); Comitato Milanese Acqua, Milano; Comitato per la Democrazia Costituzionale CDC, Firenze; Comitato per la Pace Altamura (BA); Comitato per la Pace Veneto Orientale, Gruaro; Compagno è il Mondo, Venezia; Comunità Capodarco, Perugia; Comunità Evangelica Ecumenica di Albano Laziale (RM); Comunità Laudato Sì Castelli Romani, Grottaferrata (RM); Comunità Papa Giovanni Zona Valconca Marche Nord, Rimini Pesaro – Urbino e Ancona; Conferenza delle Donne Democratiche di Brescia e Provincia – Donne e Pace, Brescia; Conpartecipo (LU); Consulta Comunale per la Pace del Comune di Chiaravalle (AN); Consulta della pace del Comune di Palermo; Consulta per la Pace del Comune di Jesi (AN); Cooperativa Sociale di Commercio Equo e Solidale Monimbó, Perugia; Cooperativa Walden viaggi a piedi, Scandicci (FI); Cooperativa Walden, Milano; Coordinamento Comasco per la Pace, Fino Mornasco (CO); Coordinamento degli Enti Locali per la Pace e la Cooperazione Internazionale Brescia, Bovezzo (BS); Coordinamento Genitori Democratici, Napoli; Coordinamento Libera della provincia Forlì Cesena, Forlimpopoli (FC); Coordinamento pace Lomellina Monferrato, Sartirana Lomellina (PV); Coordinamento per la Pace di Umbertide-Montone-Lisciano Niccone; Coordinamento Rete Pace&Disarmo, Belluno; Corrente Umbertide (PG); Cross Road Club aps ets, Messina (ME); Democratici e Popolari per Assisi, Assisi (PG); Diocesi di Melfi – Rapolla – Venosa (PZ); Donne in Nero, Padova; Donne in nero, Perugia; Donne in Nero, Rovereto (TN); Ecologia e futuro, Osimo (AN); Ecosviluppo Coop. Sociale, Bergamo (BG); Emmaus Padova; Europa Verde Umbria; Federazione Civica Italiana Bene Comune, Assisi (PG); FederCentri aps, Napoli; Federconsumatori aps, Roma; FELCOS Umbria, Foligno; FIAB Perugia; FILLEA Brescia, (BS); Fiom Ascoli Piceno; Fiom Fermo; Fiom Firenze – Prato – Pistoia; Fiorile – per un’altra città (SI); Flai Cgil Campania e Napoli (NA); FLAI Cgil Roma e Lazio, Roma (RM); FLAI Cgil Siracusa; Fondazione Amesci (PD); Fondazione MAGIS, Roma; Fondazione Microfinanza e Comunità ets, Vicenza (VI); Fondazione Serena-Olivi, Perugia; Forum per la pace di Monticello Conte Otto (VI); Fraternità Evangelii Gaudium, Valfabbrica (PG); Funzione pubblica CGIL Alto Adige (BZ); GAS Fidenza – Salso aps, Fidenza (PR); Giovani Democratici, Cortona (AR); GiudicarieSI per la Pace, Tione di Trento (TN); Giustizia olistica Aps, Latina; GMI Giovani Musulmani d’Italia sez. di Perugia; Good Trouble Firenze (FI); Gruppo civico Comunità e Territorio, Maserà di Padova (PD); Gruppo di lavoro per la Pace e la Solidarietà fra i Popoli, Pasian di Prato (UD); Gruppo di lavoro per pace e solidarietà fra i popoli, Pasian di Prato (UD); Gruppo Giovani Marginone (LU); Gruppo in Marcia per la Pace Croce di Piave, Musile di Piave (VE); Gruppo Laico Missionario, Reggio Emilia; Gruppo Persona Ambiente, Casalmaggiore (CR); Gruppo podistico, trekking e di cammino croce d’oro Montale (PT); Gruppo Provinciale di Sondrio; Gruppo Scout AGESCI Osimo 2 (AN); Gruppo Scout AGESCI Ostia 1 (RM); Gruppo Scout CNGEI, Perugia; Gruppo Scout e simpatizzanti, Ferrara (FE); Gruppo Solidarietà, Moie di Maiolati (AN); Gruppo Solidarietà, Poggio San Marcello (AN); Gruppo territoriale di Perugia del Movimento 5 Stelle; Gruppo territoriale movimento 5 stelle, Modena; Gruppo trekking e camminate Montale (PT); Gruppo Volontari Emmaus, Catanzaro; Gruppo X Salzano Coordinamento Accoglienza Pace Salzano (VE); I cammini di Amato, Nusco (AV); I ragazzi della Marulla, Zola Predosa (BO); Il Contatto APS – Circolo Arci, Sondrio; Il Mondo di Irene, Verona; In Cammino per la Pace, Varese; Incontro fra i Popoli ETS, Cittadella (PD); Insieme per Cannara, Cannara (PG); Insieme per la pace disarmata (SU); Insieme per la pace, Chiari (BS); ISDE Scientific Office dell’International Society of Doctors for the Environment – Associazione Medici per l’ambiente Italia, Arezzo; Isola di Confine, Marsciano (PG); Istituto Conestabile-Piastrelli, Perugia; Istituto Gramsci Marche, Ancona; ISTRESCO aps (TV); Italia Impossibile, Quistello (MN); Jesi per la Palestina (AN); l’ Gasse Gruppo d’acquisto solidale, Prato; L’Olivo e la Ginestra Associazione Culturale, Perugia; La carovana dei pacifici, Milano; La Lupus in Fabula, Fano (PU); La Tenda della Pace, Villanova di Bagnacavallo (RA); Labrief Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare, Padova (PD); Laicato Saveriano (AN); Laicato saveriano, Ancona; Legambiente Medio Brenta; Libera Bergamo Coordinamento Provinciale Bergamasco, Bergamo; Libera Coordinamento di Rovigo, Rovigo; Libera Partito Politico, San Marino; Liberi Pensieri, San Giuliano Milanese (MI); Link/Rete degli studenti, Perugia; Lista Civica “LiberAnagni”, Anagni (FR); Lista Civica Cologno Solidale e Democratica (BG); Mag2 Finance, Milano; Magisgiò, Roma; Mani tese ets (MI); Marciatori della pace, Vaiano – Soncino – Romanengo (CR); Margot APS, Carmagnola (TO); Matrioska Cooperativa Sociale Integrata, Roma; Mehala Child & Family Onlus, Merate (LC); Mezz’ora per la pace, Casale Monferrato (AL); Missionarie di Maria Saveriane, Parma; MondoRoverso, Oderzo (TV); Mountain Wilderness Italia, Moena (TN); Movimento 5 Stelle (BS); Movimento 5 Stelle Lombardia, Milano (MI); Movimento 5 stelle Medio e Alto Esino, Jesi (AN); Movimento 5 Stelle, Maserà di Padova (PD); Movimento Dipende da Noi, Civitanova Marche (MC); Movimento No Prison, Rovigo; Obiettori Caritas Diocesi di Chiavari (GE); ODV Occhi Aperti per Costruire Giustizia, Asiago (VI); Officina della PartecipAzione, Santa Maria Nuova (AN); OFS Ordine Francescano Secolare Altamura, Altamura (BA); Omnes…oltre i confini di Bevagna (PG); Oratorio e Circolo Centro giovani P. G. Frassati, Anagni (FR); Ordine Assistenti Sociali del Lazio (RM); Organizzazione per i diritti umani e la tolleranza, Monza e Brianza; Overall Rete Multiculturale, Faenza (RA); Pace e Sviluppo s.c.s. (TV); Paciclica – In bici per la Pace, Brescia; Parents for future, Roma; Parrocchia Campagnola e Brugine (PD); Parrocchia di Castiglione di San Michele extra Verona (VR); Parrocchia Santo Stefano a Paterno, Bagno a Ripoli (FI); Partito della Rifondazione Comunista Umbria; Partito della Rifondazione Comunista, Assisi (PG); Passo Dopo Passo, Saletto (TV); Passobarbasso aps, Sovicille (SI); Pax Christi, Bicchio Viareggio (LU); Pax Christi, Bonate Sopra (BG); Pax Christi, Formigara (CR); Pax Christi, Pistoia (PT); PD Marche, Ancona; Pedagogia della Pace: insieme per la pace disarmata, Iglesias; Penny Wirton scuola di alfabetizzazione per migranti, Pinerolo (TO); Penny Wirton, Latina (LT); Percorsi di Pace, Casalecchio di Reno (BO); Periodico Mensile Lavoro e Salute, Torino; Petali dal mondo, Tradate (VA); Polisportiva Vobarno (BS); Ponente che accoglie, Genova; Ponte Solidale, Perugia; Portico della Pace, Bologna; Presidio Pace, Sesto San Giovanni (MI); Prima la Pace – Si Vis Pacem Para Pacem, Roma; Pro Civitate Christiana – Cittadella Laudato Sì, Assisi; Pro Loco Castelplanio (AN); Progetto Osnago (LC); Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio (FI); Radici in Movimento, Roverchiara (VR); Resistenza Terra Centopievese, Gallera (BO); Restiamo Umani (SO); Rete aretina Pace e Disarmo; Rete della Conoscenza, Unione degli Studenti, Link coordinamento universitario (RM); Rete della Pace, Pioltello (MI); Rete delle Donne Antiviolenza di Perugia; Rete mobilitazione globale pace, Varese; Rete per la pace Comuni Padova Nord; Rete per la pace subito, Senigallia (AN); Rete Radiè Resch di Milano; Rete Saharawi OdV, Reggio Emilia; Rete Welcoming, Asti; Rigenera, Palo del Colle (BA); Roghers Staff aps, Perugia; Sailing Enzo Sport, Cirò Marina (KR); Saturdays for Palestine, Porto Recanati (MC); Scout Civitanova Marche 2 (MC); Scout Cngei Bellaria Igea Marina, Rimini (RN); Scuola di Pace di Boves (CN); Scuola di pace, Senigallia (AN); Semi di Futuro Odv, San Benedetto del Tronto (AP); SeSto nella Pace, Sesto San Giovanni (MI); Sinistra Futura, Padova; Slow Medicine, Torino; Società religiosa degli amici, Bologna; Spi Cgil Perugia; Spi CGIL Roma sud, Pomezia castelli (RM); Spi CGIL, Cremona; Spi CGIL, Siracusa; Spi CGIL, Treviso; Sport is Life Valcomino, Frosinone (RM); Stati generali Clima Ambiente Salute, Cremona; Stati generali delle Donne, Francavilla al Mare (CH); Still I rise (RM); Stop RWM (CA); Tamat, Perugia; Tavola della Pace della Vallebrembana, Zogno (BG); Tavola della Pace e della Cooperazione Ets, Pontedera (PI); Tavola della Pace, Marano sul Panaro (MO); Tavolo contro tutte le guerre, per la pace e i diritti umani, Rovigo; Tavolo per la pace di Pianoro (BO); Tavolo per la pace di Viterbo; Tavolo per la pace e la non violenza di Subiaco (RM); Tavolo per la pace, Carugate (MI); Tema Hesperia APS, Pomezia (RM); Tenda della Pace, Bellusco (MB); Tenda della pace, Villanova di Bagnacavallo (RA); Terni SoldOut, Terni; Terracomunica, Gubbio; Tezio Partecipa, Perugia; U.o.e.i. Sezione di Bergamo “Alberto Casari” aps (BG); UDI Unione Donne Italia, Lecco; Udi, Perugia; UDU Perugia Altra Scuola, Perugia; Uisp Comitato territoriale Empoli Valdensa (FI); Ultima Generazione, Reggio Emilia (RE); Un calcio alle macerie – Segnando Un Sogno, Padova (PD); Un mandala per la pace dell’associazione Donnedivalle Giaveno (TO); Un sogno in comune, Pontenure (PC); Una Regione per restare, Perugia; Unione degli studenti Perugia; Unione degli studenti Terni; Unione degli studenti Umbria; Unione donne in Italia, Napoli; Unità pastorale di Monticello Conte Otto, Vicenza (VI); Università per la pace delle Marche, Ancona; Università Popolare, Fosdinovo (MS); USP Unione Studentesca Palestinese, Perugia; VISPE Volontari Italiani Solidarietà Paesi, Zibido San Giacomo (MI); Vivere e Viaggiare, Villar Dora (TO); Vivere i Valori Associazione di Volontariato, Gubbio; Vivereassisi.it, Torgiano (PG); Volontari Terzomondo MAGIS e…, Mestre (VE); Xapuri, Lentate sul Seveso (MB)…

*Elenco aggiornato il 3 ottobre 2025

SCARICA IL COMITATO PROMOTORE: Comitato Promotore Marcia 2025

Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace, via della Viola, 1 06122 Perugia

Tel. 3371078906 – adesioni@perlapace.it

www.perlapace.it – www.perugiassisi.org