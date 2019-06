Con il Cuore, nel nome di Francesco

Al via la campagna di solidarietà dei frati del Sacro Convento di Assisi “Con il Cuore, nel nome di Francesco” che da 17 anni aiuta e sostiene poveri e dimenticati dal mondo. Si dona dal 1 giugno al 1 luglio.

Sarà possibile donare con SMS e chiamate da rete fissa al 45515 dal 1° giugno al 1° luglio.

Fabrizio Moro, Francesco Renga e Renzo Arbore con l’Orchestra Italiana sono i primi di una lunga lista di artisti che parteciperanno alla serata benefica che si terrà lunedì 10 giugno alle 20.35 nella piazza inferiore della Basilica di San Francesco.

L’evento che unisce musica, cultura, solidarietà e fraternità sarà condotto, per il dodicesimo anno consecutivo, da Carlo Conti e trasmesso in diretta tv su Rai1 e in diretta radiofonica su Rai Radio1.

Una maratona di beneficenza che si rivolge a tutti gli uomini di buona volontà per aiutare e sostenere progetti a favore delle famiglie più povere in Italia, dei portatori di handicap in Africa e delle missioni francescane nel mondo.

Il direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, padre Enzo Fortunato ha invitato “gli italiani a credere ancora nella solidarietà perché non c’è più bel gesto che donarsi agli altri. I poveri ci ricordano la bellezza della nostra umanità quando ci prendiamo cura di loro”.

Sarà possibile aiutare chi è in difficoltà con SMS e chiamate da rete fissa al 45515 dal 1° giugno al 1° luglio.

Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulare Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Iliad, Coop Voce e Tiscali. Oppure dona 5 euro al 45515 per ciascuna chiamata da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile e di 5 o 10 euro da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali.

Per maggiori informazioni e per sostenere i progetti visita il sito www.conilcuore.info

L’iniziativa è promossa dal Sacro Convento di Assisi e dall’Istituto per il Credito Sportivo. Alla sua realizzazione hanno contribuito Fria, Poste Italiane e TIM. La produzione del programma “Con il Cuore, nel nome di Francesco” è affidata alla Rai con il patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia e Comune di Assisi.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

COME DONARE

SMS E CHIAMATE DA RETE FISSA – 45515 dal 1° giugno al 1° luglio