Corso “L’arte di educare alla pace e alla cittadinanza”

Venerdì 18 maggio a Zugliano (UD) Laboratorio di formazione per i docenti del Friuli Venezia Giulia, nell’ambito del programma “Dalla Grande Guerra alla Grande Pace”.

Venerdì 18 maggio, presso il Centro di accoglienza Ernesto Balducci di Zugliano (UD), si svolgerà il Laboratorio regionale di formazione, dialogo e ricerca del personale docente delle scuole dell’infanzia, del 1° e 2° ciclo del Friuli Venezia Giulia “L’arte di educare alla pace e alla cittadinanza”

Il laboratorio si propone di:

• riflettere sulle esperienze concrete di educazione alla pace e ai diritti umani, alla cittadinanza e al Service Learning realizzate nel corso dell’anno;

• ideare unità di apprendimento per l’educazione alla pace e alla cittadinanza glocale;

• rileggere e aggiornare le linee guida per l’educazione alla pace e alla cittadinanza glocale;

• progettare il prossimo anno scolastico (Meeting nazionale delle scuole di pace, Marcia PerugiAssisi, centenario della fine della prima guerra mondiale, settantesimo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani,…).

Al Laboratorio interverranno: il prof. Italo Fiorin, Coordinatore del Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni per il curricolo dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, il prof. Aluisi Tosolini, Dirigente scolastico, Coordinatore della Rete Nazionale delle Scuole di Pace e il prof. Igor Giacomini, Dirigente Ufficio Scolastico Regionale FVG, Flavio Lotti, Coordinatore del programma “Dalla Grande Guerra alla Grande Pace” e Flavia Virgilio, Referente Cittadinanza e Legalità Ufficio Scolastico Regionale FVG.

Il Laboratorio è organizzato da: Assessorato all’Istruzione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i Diritti Umani, Scuola di Alta Formazione EIS-LUMSA, Coordinamento Regionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani del Friuli Venezia Giulia, Rete nazionale delle scuole per la pace e i diritti umani, Tavola della pace, in collaborazione con il Centro di accoglienza Ernesto Balducci di Zugliano (UD).

Per partecipare al Laboratorio è necessario compilare e inviare la scheda d’iscrizione entro il 14 maggio 2018 all’indirizzo info@scuoledipace.it.

Leggi e scarica il programma: Programma Laboratorio 18 maggio 2018

Scarica e compila la scheda di iscrizione: Scheda Iscrizione Lab 18 maggio