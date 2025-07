Marcia PerugiAssisi: 383 realtà hanno già aderito, fallo anche tu!

Il Comitato è in continuo aggiornamento, invia ora la tua adesione!

12 ottobre 2025

Marcia PerugiAssisi per la pace e la fraternità

“Imagine all the people”

COMITATO PROMOTORE

(aggiornato al 16/07)

Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace, Coordinamento Nazionale Enti Locali per la pace e i diritti umani, Rete Nazionale delle Scuole di Pace, Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Perugia, Comune di Assisi, Comune di Bastia Umbra, Università per Stranieri di Perugia, RUniPace Rete italiana delle Università della Pace, Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” Università di Padova, CIPSI Solidarietà e Cooperazione, Articolo 21, StopReArmEurope (Italia), Ferma il Riarmo, Rete Italiana Pace e Disarmo, Sbilanciamoci, Greenpeace, Comune di Marzabotto, Acli, Arci, Cgil, ResQ People Saving People, Fondazione Nigrizia, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Partito della Rifondazione Comunista, Beati i Costruttori di Pace, Oxfam Italia, Rete #nobavaglio, CNGEI Nazionale, Federazione Nazionale dei Circoli Giustizia e libertà, Koinonia, Movimento di Cooperazione Educativa, Auser, Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, Pax Christi Italia, COSPE – Cooperazione Sviluppo Paesi Emergenti, Slow Food, Associazione Nazionale Ex-Internati nei Lager Nazisti, Associazione Nazionale Trekking Italia, Comune di Ancona, Comune di Bevagna (PG), Comune di Bonate Sopra (BG), Comune di Castelfranco Piandiscò (AR), Comune di Castelnovo ne Monti (RE), Comune di Certaldo (FI), Comune di Corato (BA), Comune di Faenza (RA), Comune di Grottaferrata (RM), Comune di Guiglia (MO), Comune di Mesagne (BR), Comune di Monselice (PD), Comune di Padova, Comune di Pellegrino Parmense (PR), Comune di Pontassieve (FI), Comune di Quattro Castella (RE), Comune di Rosignano Marittimo (LI), Comune di Rubano (PD), Comune di Savigliano (CN), Comune di Sovizzo (VI), Comune di Thiene (VI), Comune di Vicopisano (PI), Comune di Volterra (PI), Provincia di Lucca, Direzione Didattica Gubbio 2 “A. Moro” (PG), IIS “C. Marchesi” Mascalucia (CT), Istituto Comprensivo “Cassano – De Renzio” Bitonto (BA), Istituto Comprensivo “D. Alighieri” Cuveglio (VA), Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” Barberino Tavarnelle Val di Pesa (FI), Istituto Comprensivo “Don Milani – Leopardi” Potenza, Istituto Comprensivo “Leopoldo II di Lorena” Follonica (GR), Istituto Comprensivo “R. Guarini” Mirabella Eclano (AV), Istituto Comprensivo “R. Levi Montalcini” Noceto (PR), Istituto Comprensivo Boville Ernica (FR), Istituto Comprensivo Cortona 2 “G. Bartali” (AR), Istituto Comprensivo Imola 6 (BO), Istituto Comprensivo Umbertide Montone Pietralunga (PG), Istituto Madonna Pellegrina, Modena, Istituto Margherita, Bari, ITTS “A. Volta” Perugia, Liceo Classico “Chris Cappell College” Anzio (RM) , Liceo Scientifico “E. Medi” Senigallia (AN), Liceo Scientifico “G. Mercalli” Napoli, IIS “Besta – Gloriosi” Battipaglia (SA) , Liceo Classico “Giorgione” Castelfranco Veneto (TV) , Istituto Comprensivo “D’Aosta” Ottaviano (NA) , Istituto Comprensivo “Sylos” Bitonto (BA), Circolo Didattico 1 “N. Fornelli” Bitonto (BA), CPIA Barletta Andria Trani “G. Strada” (BT), Direzione Didattica “Don Bosco” Bastia Umbra (PG), Direzione Didattica “I. Alpi” Fidenza (PR), Direzione Didattica “P. P. Lambert” Oulx (TO), IIS “G. Sulpicio” Veroli (FR), IIS “L. Castiglione” Limbiate (MB), IIS “L. Da Vinci” Sapri (SA), IIS “M. K. Gandhi” Besana in Brianza (MB), IIS “M. Pira” Siniscola (NU), IIS “M. Polo – R. Bonghi” Assisi (PG), IIS “Newton – Pertini” Camposampiero (PD), IIS “Pantini – Pudente” Vasto (CH), IIS “Primo Levi” Badia Polesine (RO), IIS “R. Casimiri” Gualdo Tadino (PG), IIS Scientifico Tecnico “Majorana – Maitani” Orvieto (TR), IPSSCA “Cattaneo – Deledda” Modena, IS “E. Majorana” Palermo, ISI “S. Pertini” Lucca, ISIS “A. Malignani” Udine, ISIS Europa, Pomigliano d’Arco (NA), Istituto Comprensivo “A. Il Vento” Grassano (MT), Istituto Comprensivo “De Amicis – Maresca” Locri (RC), Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” Orbetello (GR), Istituto Comprensivo “F. De Sanctis” Genzano di Roma (RM), Istituto Comprensivo “Federico II di Svevia” Mascalucia (CT), Istituto Comprensivo “G. Da Fiore” San Giovanni in Fiore (CS), Istituto Comprensivo “G. Falcone” Cascina (PI), Istituto Comprensivo “Gulluni – Don Lorenzo Milani” Monte Porzio Catone (RM), Istituto Comprensivo “Monda – Volpi” Cisterna di Latina (LT), Istituto Comprensivo “Musti – Dimiccoli” Barletta (BT), Istituto Comprensivo “T. Sarti” Roma, Istituto Comprensivo “Tempesta – Galateo” Lecce, Istituto Comprensivo “Via F. Gentile 40” Roma, Istituto Comprensivo “Via Roma – Spirito Santo” Cosenza, Istituto Comprensivo Borgo San Lorenzo (FI), Istituto Comprensivo Caldarola “S. Magistris” (MC), Istituto Comprensivo Cassino 3, Istituto Comprensivo Cividale del Friuli (UD, Istituto Comprensivo Erodoto, Corigliano-Rossano (CS), Istituto Comprensivo Foligno 4 (PG), Istituto Comprensivo Frosinone 4, Istituto Comprensivo Galatina 1 (LE), Istituto Comprensivo Grosseto 3, Istituto Comprensivo Laurenzana Albano “V. Alfieri” (PZ), Istituto Comprensivo Madonna Assunta, Napoli, Istituto Comprensivo Modena 10, Istituto Comprensivo Modena 2, Istituto Comprensivo Modena 4 “G. Ferraris”, Istituto Comprensivo Modena 6, Istituto Comprensivo Mussomeli “L. Da Vinci” (CL), Istituto Comprensivo Napoli 61 “Sauro – Errico – Pascoli”, Istituto Comprensivo Perugia 8, Istituto Comprensivo Riva 2 “Pizzini – Sighele” (TN), Istituto Comprensivo Sant’Eufemia Sinopoli Melicuccà (RC), Istituto Comprensivo Udine 1, Istituto Comprensivo Vallefoglia 4 “Giovanni Paolo II” (PU), Istituto Comprensivo Via Montebello, Parma, Istituto Omnicomprensivo “R. Laporta” Fabro (TR), ITE “G. B. Bodoni” Parma, ITET “G. B. Carducci – G. Galilei” Fermo, Liceo “A. Bertolucci” Parma, Liceo “A. Pieralli” Perugia, Liceo “A. Sanvitale” Parma, Liceo “G. Leopardi” Cingoli (MC), Liceo “Rispoli – Tondi” San Severo (FG), Liceo “V. Capialbi” Vibo Valentia, Liceo Classico “F. Frezzi – Beata Angela” Foligno (PG), Liceo Scientifico “E. Amaldi” Bitetto (BA), Liceo Scientifico “G. Galilei” Ancona, Liceo Scientifico “L. Cocito” Alba (CN), Liceo Scientifico “O. Tedone” Ruvo di Puglia (BA), Liceo Scientifico “P. Bottoni” Milano, Liceo Scientifico “P. Lioy” Vicenza, Polo Tecnico Scientifico “Brutium” Cosenza, Direzione Didattica “San Francesco d’Assisi” Altamura (BA), Istituto Comprensivo “E. Guatelli” Collecchio (PR), Istituto Comprensivo “Falcone – Borsellino” Roma, Istituto Comprensivo “Graziano da Chiusi” Chiusi (SI), Istituto Comprensivo Como Rebbio, Istituto Comprensivo Gualdo Tadino (PG), Istituto Comprensivo Tarcento (UD), Liceo “G. F. Porporato” Pinerolo (TO), Liceo “G. Pascoli” Firenze, Liceo “Vasco – Beccaria – Govone” Mondovì (CN), Liceo Scientifico “G. Galilei” Perugia, Scuola dell’Infanzia paritaria “Baby Kinder Park” Cirò Marina (KR), IIS “L. Da Vinci” Umbertide (PG), ITTS “L. da Vinci” Viterbo, Istituto Comprensivo “Pascoli – Alvaro” Siderno (RC), Liceo “G. Berto” Mogliano Veneto (TV), Liceo Artistico “Via di Ripetta” Roma, Istituto Comprensivo Salsomaggiore Terme (PR), Istituto Comprensivo “G. Ferrari” Parma, Liceo “E. Montale” Pontedera (PI), IPSIA “Pacinotti” Pontedera (PI); Accademia Templare San Francesco d’Assisi, Cirò Marina (KR); Acli Valle Savio aps, Sarsina (FC); Acli Valle Savio, Sarsina (FC); Acli, Perugia; Agenzia per la pace di Sondrio; Aifo Latina; ANGSA Umbria, Bastia Umbra (PG); ANPI Avigliana (TO); ANPI caduti 28 marzo 1944-CGIL, Perugia; ANPI Collecchio (PO); ANPI Crescenzago, Milano; ANPI Montecchio Emila sez. Maria Luisa Minardi, Montecchio Emilia (RE); ANPI provinciale di Perugia; ANPI provinciale di Terni; ANPI Provinciale Roma; ANPI sez. Carlo Barbieri di Todi (PG); ANPI sez. di Marsciano (PG); ANPI Solarolo (RA); Arci Città Visibili Aps, Campi Bisenzio (FI); Arci solidarietà L’Aquila; ASI Associazione Solidarietà Internazionale, Sarno (SA); Associazione “A força da partilha”, Cernusco Lombardone (LC); Associazione Amici della Biblioteca, Radda in Chianti (SI); Associazione Amici di Emmaus, Piadena Drizzona (CR); Associazione Anthos, Certaldo (FI); Associazione Centro per la Pace, Forlì; Associazione Con Andrea Per…, Lovere (BG); Associazione Cultura della pace, Sansepolcro (AR); Associazione Culturale NeverNemo, Busto Garolfo (MI); Associazione culturale Smascherati! Aps e Human Beings, Perugia; Associazione culturale Umbrialeft, Perugia; Associazione Esodo – donne e uomini in cammino, Venezia; Associazione Fiorivano le Viole, Perugia; Associazione Genitori insieme, Cava de’ Tirreni (SA); Associazione ITA NICA, Livorno; Associazione Italia Nicaragua, Tuscania (VT); Associazione Laudato si – Un’alleanza per il clima, la Terra e la giustizia sociale, Milano; Associazione Libertè Onlus, Roma; Associazione Lilliput Nonlobuttovia di Empoli; Associazione Nagasaki-Brescia Kaki Tree Project for Europe, Castegnato (BS); Associazione per la pace e la nonviolenza, Alessandria; Associazione Periplo OdV, Bari; Associazione Perugia per la Sanità Pubblica; Associazione Sotto Lo Stesso Cielo – La Bottequa, Usmate Velate (MB); Associazione St. Art, Perugia; Associazione Vivere Insieme, Magione (PG); Avis/Doniamoci, Perugia; AVS, Perugia; AYUSYA Associazione di Protezione della Vita, S. Colombano Certenoli (GE); Banca del tempo “Trova il Tempo”, Manziana (RM); Banca Etica, Perugia; BiciPace, Legnano (MI); BottegArt di Acquasparta (TR); Ca AIFO (Ass. Italiana Amici di R. Follereau), Cagliari; CAI Tutela Ambiente Montano – Commissione Interregionale Liguria, Piemonte, Valle D’Aosta; Camminare lentamente, Villanova d’Asti (AT); Cantiere la Tela, Roma; Caritas Campobasso-Bojano; Caritas Campobasso-Bojano; Caritas Diocesana di Perugia-Città delle Pieve; Fondazione di Carità San Lorenzo; Casa dei Popoli di Foligno (PG); Centro di accoglienza e di promozione culturale Ernesto Balducci, Zugliano-Pozzuolo del Friuli (UD); Centro Documentazione Don Tonino Bello, Faenza (RA); Centro documentazione Manifesto Pacifista Internazionale, Bologna; Centro Documentazione Polesano Onlus, Badia Polesine (RO); Centro Documentazione Polesano Onlus, Badia Polesine (RO); Centro Francescano di Ascolto, Rovigo; Centro islamico culturale di Perugia ; Centro per la pace Annalena Tonelli, Forlì (FC); Centro per la Pace E. Balducci, Cesena ; Centro per la Pace, Ecologia e Diritti Umani, Rovereto (TN); Centro Sociale Autogestito Silvia Baldina, Sesto San Giovanni (MI); Centro Sviluppo Terzo Mondo, Mirano (VE); Cesvitem ETS, Mirano (VE); CESVITEM ETS, Mirano (VE); Cgil Forlì (FC); CGIL Umbria, Perugia; CICAR-Coordinamento migranti Castelli Romani, Genzano Di Roma (RM); Circolo Acli M. Bonomi-G. Ghidini Cassano d’Adda, (MI); Cisl Umbria, Perugia; Città della Gioia Onlus, Napoli; Civitanova per la Pace, Civitanova Marche (MC); Col cuore in mano, Perugia; Comitato delle Associazioni per la Pace e i Diritti Umani e Centro per la pace di Rovereto (TN); Comitato Intercomunale per la Pace del Magentino Sedriano (MI); Comitato lecchese per la pace e la cooperazione tra i popoli, Casatenovo (LE); Comitato Marcia Barbiana Perugia-Assisi, Vicchio (FI); Comitato Milanese Acqua, Milano; Comitato per la Democrazia Costituzionale CDC, Firenze; Compagno è il Mondo, Venezia; Comunità Evangelica Ecumenica di Albano Laziale (RM); Conferenza delle Donne Democratiche di Brescia e Provincia – Donne e Pace, Brescia; Consulta della pace del Comune di Palermo; Consulta per la Pace del Comune di Jesi (AN); Cooperativa Sociale di Commercio Equo e Solidale Monimbó, Perugia; Cooperativa Walden viaggi a piedi, Scandicci (FI); Coordinamento degli Enti Locali per la Pace e la Cooperazione Internazionale Brescia, Bovezzo (BS); Coordinamento Genitori Democratici, Napoli; Coordinamento per la Pace di Umbertide-Montone-Lisciano Niccone; Coordinamento Rete Pace&Disarmo, Belluno; Corrente Umbertide (PG); Donne in nero Rovereto; Donne in Nero, Padova; Donne in nero, Perugia; Donne in Nero, Rovereto (TN); Ecologia e futuro, Osimo (AN); Europa Verde Umbria, Perugia; FIAB Perugia; Fondazione MAGIS, Roma; Fondazione Serena Olivi ETS, Perugia; Fondazione Serena-Olivi, Perugia; Forum per la pace di Monticello Conte Otto (VI); Fraternità Evangelii Gaudium, Valfabbrica (PG); Giovani Democratici, Cortona (AR); Giustizia olistica Aps, Latina; GMI Giovani Musulmani d’Italia sez. di Perugia ; Gruppo di lavoro per pace e solidarietà fra i popoli, Pasian di Prato (UD); Gruppo in Marcia per la Pace Croce di Piave, Musile di Piave (VE); Gruppo Laico Missionario, Reggio Emilia; Gruppo Persona Ambiente, Casalmaggiore (CR); Gruppo Scout CNGEI, Perugia; Gruppo Solidarietà, Moie di Maiolati (AN); Gruppo Solidarietà, Poggio San Marcello (AN); Gruppo territoriale di Perugia del Movimento 5 Stelle; Gruppo X Salzano – Coord. Accoglienza Pace Salzano (VE); I ragazzi della Marulla, Zola Predosa (BO); Il Contatto APS – Circolo Arci, Sondrio; Il Mondo di Irene, Verona; ISDE – Scientific Office dell’International Society of Doctors for the Environment- Associazione Medici per l’ambiente Italia, Arezzo; Isola di Confine, Marsciano (PG); Istituto Conestabile-Piastrelli, Perugia; Istituto Gramsci Marche, Ancona; l’ Gasse Gruppo d’acquisto solidale, Prato; L’Olivo e la Ginestra Associazione Culturale, Perugia; La carovana dei pacifici, Milano; La Lupus in Fabula, Fano (PU); La Tenda della Pace (Villanova di BC – Ravenna), Villanova di Bagnacavallo; Link/Rete degli studenti, Perugia; Mag2 Finance, Milano; Marciatori della pace, Vaiano – Soncino – Romanengo (CR); Margot APS, Carmagnola (TO); Mezz’ora per la pace, Casale Monferrato (AL); MondoRoverso, Oderzo (TV); Mountain Wilderness Italia, Moena (TN); Movimento 5 stelle Medio e Alto Esino, Jesi (AN); Movimento Dipende da Noi, Civitanova Marche (MC); Movimento No Prison, Rovigo; Omnes …oltre i confini di Bevagna (PG); Overall Rete Multiculturale, Faenza (RA); Paciclica – In bici per la Pace, Brescia; Parents for future, Roma; Passobarbasso aps, Sovicille (SI); Pax Christi, Bonate Sopra (BG); Pax Christi, Formigara (CR); PD Marche, Ancona; Penny Wirton scuola di alfabetizzazione per migranti, Pinerolo (TO); Percorsi di Pace, Casalecchio di Reno (BO); Periodico Mensile- Lavoro e Salute, Torino; Petali dal mondo, Tradate (VA); Ponte Solidale, Perugia; Portico della Pace, Bologna; Presidio Pace, Sesto San Giovanni (MI); Prima la Pace – Si Vis Pacem Para Pacem, Roma; Radici in Movimento, Roverchiara (VR); Resistenza Terra Centopievese, Gallera(BO); Rete delle Donne Antiviolenza di Perugia; Rete mobilitazione globale pace, Varese; Rete per la pace subito, Senigallia (AN); Rete Radiè Resch di Milano ; Rete Saharawi OdV, Reggio Emilia; Rete Welcoming, Asti; Rigenera, Palo del Colle (BA); Sailing Enzo Sport, Cirò Marina (KR); Saturdays for Palestine, Porto Recanati (MC); Scuola di pace, Senigallia (AN); Sinistra Futura, Padova; Slow Medicine, Torino; Società religiosa degli amici, Bologna; Spi Cgil Perugia ; Stati generali Clima Ambiente Salute, Cremona; Tamat, Perugia; Tavola della Pace della Vallebrembana, Zogno (BG); Tavola della Pace, Marano sul Panaro (MO); Tavolo contro tutte le guerre, per la pace e i diritti umani, Rovigo; Tavolo per la pace, Carugate (MI); Tenda della Pace, Bellusco (MB); Tenda della pace, Villanova di Bagnacavallo (RA); UDI – Unione Donne Italia, Lecco; UDI Perugia; UDU Perugia/Altra Scuola, Perugia; Un sogno in comune, Pontenure (PC); Una Regione per restare, Perugia; Unione donne in Italia, Napoli; Università Popolare, Fosdinovo (MS); USP Unione Studentesca Palestinese, Perugia; Vivere i Valori – Associazione di Volontariato, Gubbio; Vivereassisi.it, Torgiano (PG); Volontari Terzomondo MAGIS e…, Mestre (VE)

SCARICA IL PDF: COMITATO PROMOTORE AL 16/07.pdf