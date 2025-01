Scegli il Servizio Civile! Aperto il bando 2025-2026!

Se hai tra i 18 e i 29 anni non compiuti puoi candidarti a svolgere 12 mesi di Servizio Civile presso l’Agenzia della Pace di Perugia e organizzare insieme a noi e a tanti altri giovani la prossima Marcia PerugiAssisi del 12 ottobre 2025!

È stato pubblicato il 18 dicembre 2024 sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale il Bando per la selezione di 62.549 operatori volontari, giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare volontari per il servizio civile universale.

Bisogna essere regolarmente residenti in Italia, avere tra i 18 ed i 29 anni di età non compiuti al momento del Bando Volontari, e presentare la propria candidatura per un unico progetto di servizio civile e un’unica sede.

Vedi il bando di selezione per operatori volontari del 18 dicembre

☞ https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2024/12/bando-ordinario-2024/

SCADENZA 18 FEBBRAIO 2025 entro e non oltre le ORE 14:00

L’Agenzia della pace di Perugia, nell’ambito dei progetti promossi da Solidarietà e Cooperazione CIPSI, offre ai giovani l’opportunità di vivere, per 12 mesi, una significativa esperienza formativa e di crescita personale attraverso cui contribuire a processi di coesione sociale, di cittadinanza attiva e di impegno civile in Italia.

Il Progetto si intitola: “Ri-generiamo il futuro”

Vedi la scheda sintetica di progetto ☞ Scheda Sintetica Ri-generiamo il futuro

Dove? Perugia (Umbria) e Roma (Lazio)

Operatori/trici Volontari/e richiesti: n. 6 (4 presso la sede di Perugia e 2 presso la sede di Roma)

CODICE PROGETTO: PTCSU0002324012788NMTX

Le selezioni avverranno tra aprile/maggio 2025 e il progetto inizierà tra giugno/luglio 2025

COME CANDIDARSI?

Gli aspiranti operatori volontari devono produrre domanda di partecipazione, entro e non oltre le ore 14.00 del 18 febbraio 2025, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it

Attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi.

I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Per la presentazione della Domanda on-line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2.

I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea o non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, se non avessero la possibilità di acquisire lo SPID, potranno richiedere al Dipartimento il rilascio di apposite credenziali per accedere ai servizi della piattaforma DOL, seguendo la procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa. I cittadini non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, al momento della richiesta delle credenziali per la presentazione della domanda on-line, devono obbligatoriamente allegare, oltre ad un documento di identità valido, anche il permesso di soggiorno in corso di validità o la richiesta di rilascio/rinnovo dello stesso.

Per maggiori informazioni visita il sito politichegiovanili.gov.it (sezione “Per gli operatori volontari”) e il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it – Leggi il bando completo: https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/leggi-il-bando/il-testo/

Ricordiamo che trattandosi di un Bando Pubblico, le selezioni si svolgeranno in presenza presso le sedi degli enti attuatori dei progetti.

➡️ Presenta la tua Domanda On Line ⬅️

Il CIPSI ha ricevuto il finanziamento per n. 6 progetti in Italia con n. 59 volontari.

Per vedere tutti i progetti CIPSI ☞ https://www.cipsi.it/2024/12/progetti-scu-cipsi-italia-2024-candidati-con-noi/

Molti dei progetti CIPSI hanno una riserva di posti dedicati ai giovani con minori opportunità economiche (G.M.O.) per i candidati con ISEE inferiore a 15.000 euro.

Per candidarsi ad una delle posizioni riservate sarà necessario presentare, in sede di selezione, l’attestazione ISEE valida al momento di presentazione della domanda online. Vedi le schede dei Progetti nell’elenco per scoprire quali progetti hanno dei posti riservati