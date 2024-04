Chiedi ai parlamentari di fermare la guerra a Gaza!

Scrivi ai deputati e alle deputate, ai senatori e alle senatrici, agli esponenti politici del tuo territorio. Chiedigli di firmare l’appello “L’Italia deve dire basta” e di impegnarsi per la sua concreta attuazione.

Perché non c’è pace senza una politica di pace

Chiedi ai parlamentari

L’Italia deve dire basta! Richiediamo il rispetto della legge, del diritto e della legalità

A Gaza, come in Ucraina, le guerre non si fermano da sole.

La legge, la morale e il buon senso ci dicono che l’Italia deve fare qualcosa.

La legge, il diritto, la legalità internazionale ci dicono cosa dobbiamo fare: intervenire e fermare le stragi di bambini, donne e ogni altro civile.

La morale mette all’indice l’apatia, l’inazione e l’indifferenza di fronte ad una violenza così spaventosa.

Il buon senso e la storia ci suggeriscono di evitare che le guerre incancreniscano, perché le piaghe che alimentano non conoscono confini.

Per questo, dobbiamo accrescere la nostra pressione sul Governo, sul Parlamento e su tutti i responsabili della politica nazionale, europea e internazionale. Sino ad ora non ci hanno voluto ascoltare ma non ci dobbiamo fermare fino a quando non si fermeranno anche le bombe.

Dopo 100 giorni e 100 notti di stragi efferate e di inazione politica, invitiamo tutte le donne e gli uomini, impegnati a difendere l’umanità e il diritto, a ricordare ai parlamentari di ogni orientamento quali sono i loro doveri.

Scrivi ai deputati e alle deputate, ai senatori e alle senatrici, agli esponenti politici del tuo territorio. Chiedigli di firmare l’appello “L’Italia deve dire basta” e di impegnarsi per la sua concreta attuazione. Spedisci una mail, cerca le loro pagine e i loro profili FB, X e Instagram, scrivigli fino al giorno in cui non ti daranno retta e rendi pubbliche le loro risposte. Non importa se ti ignoreranno: tu continua!

SCARICA L’ELENCO DEI/DELLE PARLAMENTARI ➡️ Elenco Parlamentari 2024

Ogni parlamentare e ogni esponente politico è e si deve sentire responsabile di quello che sta succedendo e deve impedire che il “flagello della guerra” continui a fare strage di vite umane, diritti e legalità. Se non lo fermeremo, verremo travolti e ridotti in miseria anche noi.

“Non dobbiamo dimenticare – ci ha ricordato anche ieri Papa Francesco- che la guerra è sempre un crimine contro l’umanità, le violazioni gravi del diritto internazionale umanitario sono crimini di guerra, e che non è sufficiente rilevarli, ma è necessario prevenirli.”

🔴 Gli puoi scrivere così:

Egregio/Gentile Onorevole, Le invio l’Appello “L’Italia deve dire basta” lanciato nella Marcia della Pace di Assisi il 10 dicembre scorso a 75 anni dall’approvazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Le chiedo di leggerlo, firmarlo, promuovere la sua concreta attuazione e informare i cittadini del Suo personale impegno per fermare le stragi in corso a Gaza, affinché prevalga la forza della legge sulla legge della forza. Se le istituzioni democratiche non proteggono le persone che sono investite da guerre, violenze, persecuzioni e sistematiche violazioni dei diritti umani a cosa servono?

Cordiali saluti,

Nome e Cognome

indirizzo

SCARICA L’APPELLO ➡️ L’Italia deve dire basta

TIENICI INFORMATI!

Facci sapere chi e cosa ti rispondono!

Per ulteriori informazioni sull’Appello vai al link ➡️ http://www.perlapace.it/litalia-deve-dire-basta-firma-lappello/