La pace comincia dalle nostre citta!

Sabato 26 novembre ad Assisi Assemblea Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani. Vedi il programma.

In attuazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Nell’Anno Europeo dei Giovani

A 30 anni dalla scomparsa di padre Ernesto Balducci

Con il patrocinio del Comune di Assisi

“Artigiani di pace”

Assemblea Nazionale degli Enti Locali

per la Pace e i Diritti Umani

dedicata a Marina Baretta

Assisi

26 novembre 2022

Sala della Conciliazione, Palazzo Comunale

Prima la pandemia, poi le catastrofi climatiche, la guerra, l’aumento dei prezzi, l’esplosione delle disuguaglianze… Come un artigiano plasma la sua materia cercando di dare una forma alla sua creazione, anche noi oggi siamo chiamati a pensare, ma anche ad agire con gesti concreti, per ri-costruire una coscienza, una cultura e una politica di pace che si esprima attraverso la cura degli altri, dell’umanità e del pianeta.

Programma*

ore 9.30 – Accoglienza e registrazione dei partecipanti

ore 10.00 – Prima sessione

La pace comincia dalle nostre città

Omaggio a Giorgio La Pira, Sindaco di Firenze

Benvenuto a cura delle donne del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

Saluti introduttivi di

Stefania Proietti, Sindaca di Assisi e Presidente della Provincia di Perugia

Andrea Ferrari, Presidente del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

Gabriele Giottoli, Assessore del Comune di Perugia

Sui passi di Francesco

fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento di San Francesco d’Assisi

Artigiani di pace. L’esempio di Marina Baretta

David Baroncelli, Sindaco del Comune di Barberino Tavarnelle (FI)

Le sfide planetarie e la cura della comunità

Prima la pandemia, poi le catastrofi climatiche, la guerra, l’aumento dei prezzi, l’esplosione delle disuguaglianze ci stanno togliendo quel che resta della pace. Cosa vuol dire oggi “prendersi cura della propria comunità”? Come possiamo contrastare l’impoverimento, il malessere, la violenza e promuovere un po’ di felicità per tutti?

Flavio Lotti, Direttore del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

Perché l’Onu ha bisogno delle città

Jean Fabre, Task force delle Nazioni Unite per l’Economia Sociale e Solidale

Le città per l’economia di Francesco

Pierpaolo Baretta, Assessore al bilancio del Comune di Napoli

Le città nell’Architettura della pace

Marco Mascia, Coordinatore della Rete italiana delle Università per la pace, Presidente del Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” dell’Università di Padova

Intervento dei Sindaci, Assessori, Consiglieri e operatori degli Enti Locali e delle Regioni

Insieme per la pace

Giuseppe Giulietti, Presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana

Silvana Amati, già vicePresidente del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

ore 13.00 – Foto di gruppo e pausa pranzo

ore 14.00 – Seconda sessione

I nuovi lavori delle città per la pace

Il mondo è in guerra. Cosa posso fare nella mia città? Ogni città deve diventare un originale “laboratorio di pace”. Cosa vuol dire? Come posso fare? Come ci possiamo aiutare ad affrontare i tanti problemi di tutti i giorni?

Flavio Lotti, Direttore del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

Bruno Cooren, Docente e dirigente politiche culturali e relazioni internazionali di Enti Locali francesi

Interverranno tra gli altri:

Francesca Benciolini, Assessora, Comune di Padova

Maurizio Mangialardi, Consigliere, Assemblea legislativa delle Marche

Emilia Pezzotta, Assessora, Comune di Pradalunga e rappresentante del Coordinamento provinciale bergamasco enti locali per la pace

Chiara Bianchi, Assessora del Comune di Bovezzo (BS) e Presidente del coordinamento bresciano per la pace

Luca Toschi, Comune di Sovizzo (VI)

Daria Jacopozzi, Assessora, Comune di Parma

Ilaria Santi, Assessora, Comune di Prato

Francesca Mattei, Assessore, Comune di Rimini

Nunzio Belcaro, Assessore, Comune di Catanzaro

Luigina Renzi, Assessora, Comune di Spoleto

Mirella Rossi, Assessora, Comune di Albinea (RE)

Giovanna Pontiggia, Assessora, Comune di Gioia del Colle (BA)

Donato Marino, Assessore, Comune di Fasano (BR)

Agostino Zanotti, Assessore, Comune di Roncadelle (BS)

Nadia Belleri, Vicesindaco, Comune di Roncadelle (BS)

Lucilla Ciravegna, Assessora, Comune di Bra (CN)

Michele Fiaschi, Consigliere, Comune di San Miniato (PI)

Diego Torriani, ViceSindaco, Comune di Locate di Triulzi MI)

Francesco Tagliaferri, Consigliere, Comune di Vicchio

Stefano Novelli, Consigliere, Comune di Grottammare (AP)

Federica Battafarano, ViceSindaca, Comune di Cerveteri (RM)

Anna Petta, ViceSindaca, Comune di Baronissi (SA)

Essadiki Abdelghani, Consigliere, Comune di Castelnovo ne’ Monti (RE)

Ernesto Tedesco, Sindaco, Comune di Civitavecchia (RM)

Federico Gori, Sindaco, Comune di Montecchio (TR)

Alessia Quondam Luigi, ViceSindaca, Comune di Narni (TR)

Sabrina Serra, Assessora, Comune di Olbia (OT)

Rosanna Zaroli, Assessora, Comune di Spello (PG)

Cosimo Damiano Cannito, Sindaco, Comune di Barletta (BT)

Tiziana Prati, Consigliera, Comune di Testico (SV)

Lucia Moscato, Sindaco, Comune di Testico (SV)

Emiliano Lazzeretti, Assessore, Comune di Fucecchio (FI)

Gianni Innocenti, Assessore, Comune di Tivoli (RM)

Anna Maria Pensa, Consigliera, Comune di Tivoli (RM)

Marco Carosso, Assessore, Comune di Beinasco (TO)

Michele Favetta, Consigliere, Comune di Narni (TR)

Sabrina Serra, Assessora, Comune di Olbia (SS)

Massimiliano Presciutti, Sindaco, Comune di Gualdo Tadino (PG)

Vincenzo Sisinni, Assessore, Comune di Uggiano La Chiesa

Daniela Di Bari, Assessora alla bellezza, Comune di Andria

Andrea Marino, Consigliere, Comune di Montopoli in Val d’Arno (PI)

Letizia Michelini, Assessora, Comune di Monte Santa Maria Tiberina

Rachele Taccalozzi, Sindaco, Comune di Montefranco

Intervento conclusivo di:

Andrea Ferrari, Presidente del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

ore 17.00 – Conclusione dell’Assemblea

Nel corso dell’assemblea verrà approvato il programma di attività 2023/2025, si compiranno gli adempimenti statutari e sarà firmata la Convenzione tra il Coordinamento e la Provincia di Perugia.

*Il Programma è ancora provvisorio

