9 novembre Prima Giornata contro i Muri – LE ADESIONI

Centinaia di scuole, enti locali, associazioni e persone hanno aderito al 9 novembre e all’appello “Abbattiamo i muri”

9 novembre 2019







Prima Giornata nazionale di mobilitazione contro tutti i muri





ELENCO* DELLE ADESIONI







1° Circolo Didattico “N. Fornelli”, Bitonto (BA); 1° Circolo Didattico “Via Garibaldi”, Umbertide (PG); 2° Circolo Didattico “G. Di Vittorio” Umbertide (PG); CISITA – Formazione Superiore, La Spezia; Collegio Vescovile Pio X, Buttrio (UD); CPIA 1 Pordenone – centro per l’istruzione degli adulti, Pordenone; Direzione Didattica “Franco Rasetti”, Castiglione del Lago (PG); Direzione Didattica “G. Mazzini”‚Terni; Direzione Didattica “P. P. Lambert”, Oulx (TO); IISACP – Istituto di Istruzione Superiore Artistica e Classica e Professionale, Orvieto (TR); IIS “Amsicora”, Olbia (SS); IIS “Arimondi-Eula”, Savigliano (CN) ; IIS “Bandini”, Siena; IIS “Bettino Padovano”, Senigallia (AN); IIS “Eliano – Luzzatti”, Palestrina (RM); IIS “Enea Silvio Piccolomini”, Siena; IIS “G. Valle”, Padova; IIS “L. Da Vinci”, Sapri (SA); IIS “Largo Brodolini”, Pomezia (RM); IIS “Merloni Milani”, Fabriano (AN); IIS “Pantini – Pudente”, Vasto (CH); IIS “Pezzullo – Quasimodo – Serra”, Cosenza; IIS “R. Cartesio”, Olevano Romano (RM); IIS Campus “L. Da Vinci”, Umbertide (PG); IIS Professionale “Rosario Livatino”, Palestrina (RM); IISS “Benedetto Radice”, Bronte (CT); IISS “Enrico Mattei”, Maglie (LE); IPSEOA “A. Vespucci”, Milano ; IPSEOA “G. Varnelli”, Cingoli (MC); IPSOEA “Tor Carbone”, Roma; IPSSEOA “Giovanni Falcone”, Giarre (CT); Istituto Comprensivo “A. Ilvento”, Grassano (MT); ISIS “Arturo Malignani”, Udine; ISIS “Don Milani”, Gragnano (NA); ISIS “Giambattista Novelli”, Marcianise (CE); ISIS “Lentini – Einstein”, Mottola (TA); Istituto “G. Medici”, Legnago (VR); Istituto Comprensivo “A. Ilvento”, Grassano (MT); Istituto Comprensivo “A. Manzoni”, Ravanusa (AG); Istituto Comprensivo “Acquasparta” (TR); Istituto Comprensivo “Angelo Matiz”, Paluzza (UD) ; Istituto Comprensivo “Antonio Bergamas”, Trieste; Istituto Comprensivo “D’Aosta”, Ottaviano (NA); Istituto Comprensivo “Daniele Manin”, Roma; Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”, San Giovanni in Fiore (CS); Istituto Comprensivo “De Amicis – Maresca”, Locri (RC); Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani”, Potenza; Istituto Comprensivo “Don Mauro Costantini”, Serra San Quirico (AN); Istituto Comprensivo “Don Milani”, Aquileia (UD); Istituto Comprensivo “Don Milani”, Barberino –Tavarnelle (FI); Istituto Comprensivo “Don Milani”, Locate di Triulzi (MI); Istituto Comprensivo “E. Mestica”, Cingoli (MC); Istituto Comprensivo “Enrico Mattei”, Matelica (MC); Istituto Comprensivo “F. De Sanctis”, Genzano di Roma (RM); Istituto Comprensivo “F. Fellini”, Tavazzano con Villavesco (LO); Istituto Comprensivo “Fiume Giallo”, Roma ; Istituto Comprensivo “G. Leopardi”, Potenza; Istituto Comprensivo “G. Mameli”, Palestrina (RM); Istituto Comprensivo “G. Mariti”, Fauglia (PI); Istituto Comprensivo “G. Pallavicini”, Roma; Istituto Comprensivo “G. Pitrè – A. Manzoni”, Castellammare del Golfo (TP); Istituto Comprensivo “G. Romano”, Eboli (SA); Istituto Comprensivo “Giò Pomodoro”, Orciano di Pesaro (PU); Istituto Comprensivo “Gioacchino da Fiore”, San Giovanni in Fiore (CS); Istituto Comprensivo “Giovanni Falcone”, Cascina (PI); Istituto Comprensivo “Giovanni Padalino”, Fano (PU); Istituto Comprensivo “Giovanni Pierluigi”, Palestrina (RM); Istituto Comprensivo “Giovanni Randaccio”, Monfalcone (GO); Istituto Comprensivo “Ignazio Silone”, Luco dei Marsi (AQ); Istituto Comprensivo “John Lennon”, Sinalunga (SI); Istituto Comprensivo “Karol Wojtyla”, Palestrina (RM); Istituto Comprensivo “Leopoldo Montini”, Campobasso; Istituto Comprensivo “Livio Verni” Fogliano Redipuglia (GO); Istituto Comprensivo “Margherita Hack”, Colleferro (RM); Istituto Comprensivo “Milanesi Guido”, Roma; Istituto Comprensivo “Nelson Mandela”, Roma; Istituto Comprensivo “Oltrarno”, Firenze; Istituto Comprensivo “Orazio”, Pomezia (RM); Istituto Comprensivo “P. MatteJ”, Formia (RM); Istituto Comprensivo “Sylos”, Bitonto (BA); Istituto Comprensivo “Via Aretusa”, Roma ; Istituto Comprensivo “Via G. Matteotti, 11”, Cave (RM); Istituto Comprensivo 10 Modena; Istituto Comprensivo 61° “Sauro – Errico – Pascoli”, Napoli; Istituto Comprensivo Artena (RM); Istituto Comprensivo Cantù 3, Vighizzolo di Cantù (CO); Istituto Comprensivo Cortona 2 “Gino Bartali”, Cortona (AR); Istituto Comprensivo Dedalo 2000, Gussola (CR); Istituto Comprensivo delle valli del Meduna, Cosa, Arzino, Travesio (PN); Istituto Comprensivo Destra Torre; Istituto Comprensivo di Acquasparta (TR); Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano (UD); Istituto Comprensivo di Boville Ernica (FR); Istituto Comprensivo di Buja (UD); Istituto Comprensivo di Cividale del Friuli (UD); Istituto Comprensivo di Codroipo; Istituto Comprensivo di Faedis (UD); Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli (UD); Istituto Comprensivo di Ponte San Nicolò (PD); Istituto Comprensivo di Pozzuolo del Friuli (UD); Istituto Comprensivo di Ripi (FR); Istituto Comprensivo di Rivignano (UD); Istituto Comprensivo di Silea (TV); Istituto Comprensivo di Tarcento (UD); Istituto Comprensivo di Tavagnacco (UD); Istituto Comprensivo di Tolmezzo (UD); Istituto Comprensivo di Trasaghis (UD); Istituto Comprensivo Frosinone 4, Frosinone; Istituto Comprensivo Gorizia 1; Istituto Comprensivo Grosseto 1 – “A. Manzi”, Grosseto; Istituto Comprensivo Gualdo Cattaneo (PG); Istituto Comprensivo II, Udine; Istituto Comprensivo N. 6, Imola (BO); Istituto Comprensivo Parma Centro ; Istituto Comprensivo Perugia 13, Perugia; Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi, Ancona; Istituto Comprensivo Romans (Via Roma), Mariano del Friuli (UD); Istituto Comprensivo Tivoli 2 – Tivoli Centro (RM); Istituto Comprensivo Val Ceno, Bardi (PR); Istituto Comprensivo Val Tagliamento, Ampezzo (UD); Istituto Comprensivo Veroli 2 , Veroli (FR); Istituto Comprensivo VI, Udine; Istituto Magistrale “Regina Margherita”, Palermo; Istituto Omnicomprensivo “Amelia –Narni”, Amelia (TR); Istituto Omnicomprensivo “Salvatorelli-Moneta”, Marsciano (PG); Istituto Omnicomprensivo Umbertide – Montone – Pietralunga, Umbertide (PG); Istituto Sacro Cuore, Roma ; Istituto San Francesco, Roma; Istituto Tecnico “Odorico Mattiussi”, Pordenone; Istituzione Statale di Istruzione Superiore “Michelangelo Buonarroti”, Monfalcone (GO); Istituzione Statale di Istruzione Superiore “Raimondo D’Aronco”, Gemona del Friuli (UD); ITAS “Garibaldi”, Roma; ITCG “E.F. Corinaldesi”, Senigallia (AN); ITCG “Enrico Fermi”, Pontedera (PI); ITCG “Enrico Fermi”, Pontedera (PI); ITIS “Dionigi Scano”, Monserrato (CA); Licei Statali “F. Angeloni”, Terni ; Liceo “Caterina Percoto”, Udine; Liceo “Antonio Pesenti”, IIS “Antonio Pesenti”, Cascina (PI); Liceo “Attilio Bertolucci”, Parma; Liceo “G. Maria Galanti”, Campobasso ; Liceo “Jacopo Stellini”, Udine; Liceo “Quinto Orazio Flacco”, Potenza; Liceo Artistico “Edgardo Mannucci”, Ancona; Liceo artistico “Giovanni Sello”, Udine; Liceo Classico “Aristosseno”, Taranto; Liceo Classico “Francesco Stelluti”, Fabriano (AN); Liceo Classico “Giorgione”, Castelfranco Veneto (TV); Liceo Classico “Plinio Seniore”, Castellammare di Stabia (NA); Liceo Ginnasio “Melchiorre Gioia”, Piacenza; Liceo Scientifico “Claudio Cavalleri”, Parabiago (MI); Liceo Scientifico “Filippo Buonarroti”, Pisa ; Liceo Scientifico “Filolao”, Crotone; Liceo Scientifico “Francesco Severi”, Castellammare di Stabia (NA); Liceo Scientifico “G. Marconi”, Foggia; Liceo Scientifico “G. Mercalli”, Napoli; Liceo Scientifico “G. Sulpicio”, Veroli (FR); Liceo Scientifico “G. Ulivi”, Parma; Liceo Scientifico “Pier Paolo Pasolini, Potenza; Liceo Scientifico “Ulisse Dini”, Pisa ; Liceo Scientifico, Linguistico, Scienze Umane “Charles Darwin”, Rivoli (TO); Liceo Statale “Enrico Medi”, Senigallia (AN); Scuola dell’Infanzia paritaria “Baby Kinder Park”, Cirò Marina (KR); Scuola Secondaria di 1° “G. Bovio”, Foggia; Scuola Secondaria di 1° “Gabriele Di Pietro”, Toscolano Maderno (BS); Scuola Secondaria di I° “A. Pecoraro”, Palermo (PA).

Comune di Bari, Comune di Albinea (RE), Comune di Bastia Umbra (PG), Comune di Barberino Tavarnelle (SI), Comune di Campogalliano (MO), Comune di Candiolo (TO), Comune di Canicattì (AG), Comune di Castiglione del Lago (PG), Comune di Città di Castello (PG), Comune di Cotignola (RA), Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI), Comune di Fiorano Modenese (MO), Comune di Galeata (FC), Comune di Grottammare (AP), Comune di Gubbio (PG), Comune di Lerici (SP), Comune di Maranello (MO), Comune di Martina Franca (TA), Comune di Modena, Comune di Monforte San Giorgio (ME), Comune di Monserrato (CA),Comune di Noale (VR), Comune di Noci (BA), Comune di Poggio Torriana (RN), Comune di Portoferraio (LI), Comune di Pradalunga (BG), Comune di Rignano sull’Arno (FI), Comune di Rivalta di Torino (TO), Comune di Robecco sul Naviglio (MI), Comune di Roncofreddo (FC), Comune di Rosolini (SR), Comune di Rufina (FI), Comune di San Giustino (PG), Comune di San Miniato (PI), Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE), Comune di Sinalunga (SI), Comune di Sondrio, Comune di Tula (SS), Comune di Verona, Provincia di Latina.

Tavola della pace, Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la pace e i Diritti Umani, Rete Nazionale delle Scuole di pace, Libera – Associazioni Nomi e Numeri contro le mafie, Cipsi, Articolo 21, Beati i Costruttori di Pace, Tavolo Saltamuri, CIMI – Commissione Giustizia e Pace della Conferenza degli Istituti Missionari in Italia, MCE – Movimento di Cooperazione Educativa, Federconsumatori, Archivio Disarmo, Coordinamento Genitori Democratici, Associazione Progetto Continenti Onlus, FEI – Federazione Esperantista Italiana, Istituto di Studi sul Federalismo e l’Unità Europea Paride Baccarini, Fondazione MAGIS – Movimento e Azione dei Gesuiti Italiani per lo Sviluppo, CISV Italy, Osservatorio Permanente Rifugiati Vittime di Guerra A.N.R.P., Nuova Accademia, La Critica Sociologica, Acli provinciali di Asti, ANCeSCAO APS dell’Umbria, ANPI di Marsciano (PG), ANPI Lomellina Sud/Ovest (PV), Anpi sezione Teodosio Toni di Solarolo (RA), Arci Lecce, Arcus Associazione Ricreativa di Milano, ASI – Associazione Solidarietà Internazionale di Sarno (SA), Ass. Pace Sviluppo e Solidarietà di Portogruaro (VE), Associazion culturâl “el tomât” di Buje (UD), Associazione “Con Andrea Per…” di Lovere (BG), Associazione BellAlfonsine (RA), Associazione Cultura della pace di Sansepolcro (AR), Associazione culturale “Lottodognimese” di Padova, Associazione culturale “Smascherati!” di Perugia, Associazione Culturale Cittadinanza Attiva e Partecipazione di Tavarnelle Val di Pesa (FI), Associazione Culturale MAGOG di Alba (CN), Associazione culturale Tiravento di Greve in Chianti (FI), Associazione Encuentro bottega di commercio equo e solidale di Lurate Caccivio (CO), Associazione G.A.Li.V. – Fabbrica della Pace della Città di Troia (FG), Associazione Gruppo Liberamente di Pradalunga (BG), Associazione Lucertola Ludens di Ravenna, Associazione per la pace e la nonviolenza di Alessandria, Associazione Orione di Catania, Associazione Progresso Donna di Sernobì (SU), Associazione QualeTerra di Sulmona (AQ), Assopace Padova, , AssoPacePalestina di Supino (FR), Caritas diocesana di Treviso, CCM Comitato Collaborazione Medica di Torino, Ce.Vi. – Centro Volontariato Internazionale di Paderno (UD), Centro documentazione Manifesto Pacifista Internazionale CDMPI di Bologna, Centro Documentazione Polesano Onlus di Rovigo, Centro francescano di Ascolto di Rovigo, Centro per la pace “Annalena Tonelli” di Forlì, Centro per la pace “Ernesto Balducci” di Cesena, Centro Studi “Borsellino-Falcone” di Prato, Centro Studi ed Esperienze Scout Baden-Powell di Zola Predosa BO, CESVITEM di Mirano, Circolo Arci Casablanca di Villanova di Bagnacavallo (RA), Città Visibili Arci di Campi Bisenzio (FI), CNGEI Sezione di Cassino (FR), Comitato delle Associazioni per la Pace e i Diritti Umani e Centro per la pace di Rovereto (TN), Comitato Dossetti Genova Ponente, Comitato per la lotta contro la fame nel mondo di Forlì, Comitato per la pace e nonviolenza “Rachel Corrie” di Genova, Comitato permanente Diritti Umani-CpDU di Varese, Comunità Cristiana di Base Vomero-Napoli, Comunità del Pellegrino di Cantù, Comunità dell’Isolotto di Firenze, Consulta per la Pace, la Nonviolenza, i Diritti Umani, il Disarmo del Comune di Palermo, Cooperativa “Il Cerchio” di Spoleto (PG), Cooperativa Sociale “Il piccolo principe” Onlus di Casarsa della Delizia (PN), Coordinamento “4 passi di pace” di Saronno (VA), Coordinamento Nord Sud del Mondo di Milano, Coordinamento per la pace Umbertide-Montone-Lisciano Niccone (PG), Fondazione Benvenuti in Italia di Torino, GMA-Gruppo Missioni Africa di Montagnana (PD), Gruppo Educhiamoci alla Pace (GEP) di Bari, Gruppo Esperantista Grossetano “La Grifo”, Gruppo Esperantista Padovano “G. Saggiori”, Gruppo Liberamente di Bergamo, Gruppo Missione Alem di Napoli, Gruppo Solidarietà di Moie di Maiolati (AN), Gruppo X Salzano – Coord. Accoglienza Pace di Salzano (VE), Human Beings di Perugia, Il Dialogo di Monteforte Irpino (AV), Il Tetto-Rivista bimestrale di Napoli, L’Uomo e il Legno–Società Cooperativa Sociale di Napoli, Missionari Comboniani di Troia (FG), Movimento Arte Migrante di Pisa, Occhi Aperti di Napoli, Parallelo Palestina di Milano, Partito Democratico di Perugia, Rete Pangea di Napoli, SPI CGIL di Cesena (FC), Tenda della pace di Villanova di Bagnacavallo (RA), Un’Altra Storia (Lombardia) di Varese, USB-Unione Sindacale di Base di Pistoia, Voglio Vivere onlus-Membro Unione Internazionale Raoul Follereau di Biella.

Alberto Trevisan, Aldo Antonelli, Aldo Grassini, Aldo Matzeu, Alessandra Comuzzi, Alessandra Madella , Alessandra Mambelli, Alessandra Sguotti, Andrea Bianchi, Angela Margaritelli, Angelo Chiuri, Angelo Cifatte, Anna Colombini, Anna Maria Campogrande, Annalisa Mugheddu, Antonella Mulè, Antonio Bisogno, Antonio Ferraro, Arianna Fuzzi, Benedetto Zaccaria, Beppe Orlandi, Bianca Bianchi, Bruno Abati, Carla Casiroli, Carlo Prezzolini, Cecilia Cristofori, Cinzia Maffeis, Claudio Brocanelli, Claudio Ferrari, Cristiana Pumpo, Cristina Baldazzi, Daniele Archibugi, Daniele Faccioli, Danilo Cremonte, Danilo Pinardi, Don marco Tenderini, Egle Piccinini, Elena Loi, Elena Toninato, Eleonora Agnese Russo, Emilio Vanoni, Enrico Antonielli, Ettore Muffo, Eugenio Invernizzi , Ezio Zucconi Mazzini, Fabrizio Fidati, Ferdinando Paolocci, Fiorenza Toaldo, Francesca Marini, Francesco Brandi, Francesco Brescia, Francesco Lenci, Franco Piacentini, Gabriele Giannini , Gabriele Rocca, Gabriella Sacchetti, Gabriella Schina, Gabriella Vaccaro, Gianfranco Mammone , Gianfranco Marinari, Gianna Pirovano, Gilberta Alpa , Giorgio A. Pisano, Giovanna Bonifazzi, Giovanna Pappalardo, Giovanni Bertuzzi, Giovanni Principe, Giovanni Ruggieri, Giovanni Zanaboni, Gisella Rossi, Giueseppina Pennisi, Isabella Albano, Isabella Cellerino, Italia Tuccari, Laura Matteucci, Laura Zuanazzi, Leo Piacentini, Leonardo Palmisano, Loretta Freo, Luciano Corradini, Magda Biagini, Marcello Sassoli, Marco Di Silvestre, Marco Sassi, Marco Tombesi, Maria Cristina Gherlantini, Maria Dora Palermo, Maria Grazia Gaggero, Maria Grazia Zanol, Maria Natalizia D’Amico, Maria Pia Giorgetti, Maria Teresa Ferrari Lehnus, Marianna Toffanin, Marinella Ciamarra, Mario Bresil , Mario Chinello, Mario Frusi, Marisa Merlin, Marta Billo, Massimo Mainardi, Maurizio Barbero, Maurizio Marchi, Maurizio Taborelli, Mauro Paci, Michelangelo Lanza, Nadia Zanasi, Nando Marincione, Nicola Criniti, Nino Longhitano, Nunzio Marotti, Paola Settesoldi, Pasquale Moretti, Pasquale Nuzzolese , Patrizia Bini, Patrizio Frosini, Pier Giuseppe Casali, Piero Di Giorgi, Raffaella Rota, Renato Corsetti, Riccardo Borgioli, Rinaldo Gusso, Rita Zampolini, Roberto Cremaschi, Roberto Gallocchio, Roberto Silvestri, Rosa Raucci, Sanae Yokota, Sandra Cangemi, Sergio Falcone, Silvana Dotti, Silvana Zanivan, Silvano Caveggion, Silvia Borgiattino, Silvia Zaru, Susanna Pedemonte, Teresina Imelda Caffi, Valchiria Ferranti, Veronica Arena.

Perugia, 6 novembre 2019

Per comunicazioni e informazioni

Tavola della Pace, via della viola 1 (06122) Perugia – Tel. 335.6590356 – 075/5736890 – fax 075/5721234 adesioni@perlapace.it – www.perlapace.it

Elenco Adesioni Giornata contro i Muri