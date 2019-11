9 novembre – le INIZIATIVE contro tutti i muri

Flash Mob, manifestazioni, dibattiti, conferenze e incontri … centinaia di iniziative in tutta Italia per la Prima Giornata di mobilitazione contro tutti i muri

30 anni fa cadeva il muro di Berlino

9 novembre 2019

Prima Giornata nazionale di mobilitazione contro tutti i muri

ELENCO*DELLE INIZIATIVE

Aiello del Friuli (UD)

9 novembre 2019

Nella Scuola Secondaria di primo gradocreazione murale artistica che simboleggia la funzione di sostegno, collegamento, riparo.

Organizzata da Istituto Comprensivo Destra Torre

Albinea (RE)

“1989 -2019 Quando il pensiero abbatte i muri”. Mostra “Muri di ieri… muri di oggi – Die Maurer: a 30 anni dalla caduta”.

Concerto per organo “Soli Deo Gloria” del musicista berlinese Andreas Hetze.

Incontro con Ezio Mauro.

Mostra “Dai muri ai ponti.

Quando i popoli si ritrovano”, un’esposizione fotografica proveniente dagli archivi di Mario Crotti e Ivo Varini che è stata curata da Pro Loco e Anpi Albinea.

Proiezione del film documentario “Die Mauer – The Wall” con la regia di Jurgen Bottcher

Organizzato da: Comune di Albinea (RE)

https://www.comune.albinea.re.it/cinque-iniziative-per-celebrare-i-30-anni-dalla-caduta-del-muro-di-berlino/

Barberino –Tavarnelle (FI)

8 novembre 2019

“#non rompete la scatole #rompete i muri” – Flash mob a Tavarnelle Val di Pesa

9 novembre 2019

“I giovani cancelleranno le ferite del muro” – Lettura di frammenti di vita e speranza nella Berlino divisa dal muro della vergogna a Barberino Val D’Elsa

Organizzati da Istituto Comprensivo “Don Milani” e Unione Comunale del Chianti Fiorentino

Bari

9 novembre 2019

Consiglio comunale aperto con discussione e approvazione dell’Ordine del giorno “Mozione contro i muri della vergogna”

Organizzato da: Comune di Bari

Bastia Umbra (PG)

9 novembre 2019

Consiglio comunale aperto e incontro con l’Ambasciata tedesca per parlare con i Cittadini dell’anniversario della caduta del muro oltre che dei rapporti tra Italia e Germania nell’ambito del gemellaggio in essere da 30 anni con il Comune tedesco di Hochberg

Organizzato da: Comune di Bastia Umbra (PG)

Bevagna (PG)

11 novembre 2019

Muri che si abbattono muri che si costruiscono in europa e nel mondo

Proiezioni video sulla costruzione e caduta del muro di Berlino con la partecipazione della Scuola Secondaria di primo grado. Ore 11.00, Auditorium Santa Maria Laurentia

Organizzato da: Comune di Bevagna, Circolo culturale primomaggio, Anpi Bevagna

Bitonto (BA)

9 novembre 2019

“Muri visibili e invisibili” – Incontro nella scuola di docenti, alunni e genitori con il giornalista Renato Brucoli

Organizzata da Istituto Comprensivo “Sylos”

Boville Ernica (FR)

4 novembre 2019

Incontro/dibattito di riflessione sui muri con Don Pawel Maciaszek presso la scuola

9 novembre 2019

Mobilitazione e flash mob – Corteo dalla scuola alla piazza principale

Organizzati da Istituto Comprensivo di Boville Ernica (FR)

Campoformido (UD)

9 novembre 2019

Scuola Primaria Spettacolo teatrale interattivo a cura di Michele Zamparini e Gianluca Valoppi del Teatro Positivo per costruire ponti e reti di amicizia.

Organizzata dall’ Istituto Comprensivo di Pozzuolo del Friuli

Campogalliano (MO)

9 Novembre 2019

Incontro con lo story teller, Davide Saccucci

Organizzato da: Comune di Campogalliano (MO)

Candiolo (TO)

8 Novembre 2019

Proiezione film “Good Bye Lenin”

Organizzato da: Comune di Candiolo (TO)

Canicattì (AG)

Consiglio comunale aperto con discussione e approvazione dell’Ordine del giorno “Mozione contro i muri della vergogna”

Organizzato da: Comune di Canicattì (AG)

Casalecchio di Reno (BO)

9 novembre 2019

Inaugurazione Mostra “Non muri, ma ponti’ alla Casa per la Pace ‘La Filanda’. La mostra resterà aperta fino al 22 novembre.

Organizzata da: Percorsi di Pace e Centro documentazione Manifesto Pacifista Internazionale

http://www.cdmpi.it/2019/10/16/non-muri-ma-ponti/

Castiglione del Lago (PG)

Consiglio comunale aperto con discussione e approvazione dell’Ordine del giorno “Mozione contro i muri della vergogna”

Organizzato da: Comune di Castiglione del Lago (PG)

Città di Castello (PG)

8 – 10 Novembre 2019

“Muri oltre il muro” – manifestazione nell’Atrio del Palazzo Comunale

Organizzata da: Comune di Città di Castello, 1° circolo didattico San Filippo scuole infan-

zia e primaria, 2° circolo didattico Pieve delle Rose scuole infanzia e primaria, Istituto

comprensivo A. Burri, Istituto San Francesco di Sales, Istituto di Istruzione Superiore Patrizi-Baldelli-Cavallotti

8 novembre 2019

“Oltremuro” – Performance musicali e letture animate nelle Scuola primaria e Scuola Secondaria 1° grado di Trestina, nella Scuola dell’infanzia e primaria di San Leo Bastia e nella Scuola primaria Badia Petroia/Morra

Organizzate da: Comune di Città di Castello e Istituto Comprensivo Burri

8 novembre 2019

Assemblea autogestita degli studenti, presentazione dei lavori delle classi quinte e installazione dell’Istituto Baldelli

Organizzata da: Comune di Città di Castello e Istituto Istruzione Superiore Patrizi-Baldelli-Cavallotti

9 novembre 2019

Flash mob ore 11.00 e 11.30 a Largo V. Gildoni

Organizzati da: Comune di Città di Castello e Polo Tecnico Franchetti Salviani

9 novembre 2019

Approfondimenti teorici in classe sui muri

Organizzato da Comune di Città di Castello e Liceo statale Plinio il Giovane

9 novembre 2019

Percorsi di storia e cittadinanza su Muro e muri nella storia e tra di noi

Organizzata da Comune di Città di Castello e Scuola secondaria di I° Alighieri-Pascoli

Dal 2 al 9 novembre

Settimana dedicata al 30° anniversario della caduta del muro di Berlino con raccolta di pensieri di genitori e bambini in ogni nido e al Centro per Bambini l’Arca.

Organizzata da: Servizi Educativi per l’infanzia del Comune di Città di Castello (PG)

Codroipo (UD)

9 novembre 2019

Nell’ottica del Service Learning gli allievi di terza media porteranno agli allievi della scuola dell’infanzia un piccolo pensiero sull’abbattimento dei muri e racconteranno la Storia con l’aiuto di alcune slide.

Organizzata dalla Scuola Secondaria di Primo Grado G. Bianchi, Istituto Comprensivo di Codroipo

Cotignola (RA)

Consiglio comunale aperto con discussione e approvazione dell’Ordine del giorno “Mozione contro i muri della vergogna”

Organizzato da: Comune di Cotignola (RA)

Faedis (UD)

4 novembre

Commemorazione dei caduti in guerra con riflessioni, canti, letture e disegni degli alunni di Scuola Primaria

Organizzata da: Istituto Comprensivo di Faedis, Amministrazione Comunale di Faedis e Gruppi ANA di Campeglio Canebola Faedis

Foggia

9 novembre 2019

“Il nucleare alza i muri, la comunità li abbatte” – Conversazione sul tema del nucleare e riflessione sul recente passato per costruire un futuro di pace, in occasione dei 30 anni dalla caduta del muro e del primo raccolto del kaki di Nagasaki piantati nel proprio cortile.

Organizzata dal Liceo Scientifico “G. Marconi”

Figline e Incisa Valdarno(FI)

7 Novembre 2019

Nelle biblioteche comunali di Figline e Incisa, Creazione scaffale tematico a partire da domani sulle tematiche relative all’anniversario della caduta del Muro di Berlino e proiezione del film “Il cielo sopra Berlino” di Wim Wenders

Organizzato da: Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI)

Fiorano Modenese e Maranello (MO)

Novembre e Dicembre 2019

Vista sull’Europa. Progetto multidisciplinare con appuntamenti con scrittori, giornalisti e studiosi sulle tematiche dell’Europa a trent’anni dalla caduta del muro di Berlino

Organizzato da: Comune di Fiorano Modenese e Maranello (MO)

https://www.comune.fiorano-modenese.mo.it/events/vista-sulleuropa

Forlì (FC)

7 novembre 2019

Incontro pubblico “Il ritorno dei muri – a 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino”. Ore 20,30 presso il Centro per la Pace.

Organizzato da: Centro per la Pace “Annalena Tonelli”, in collaborazione con Regione Emilia Romagna, Movimento Federalista Europeo-sez. di Forlì

https://www.facebook.com/events/409743803040846/

8 novembre 2019

Sotto occupazione. Racconti dalla città divisa di Hebron con Fride Lia Stensland e i ragazzi dello “Youth of Sumud” e dell’operazione Colomba. Ore 18:00 presso il centro per la pace

Organizzato da: Centro per la Pace “Annalena Tonelli”, in collaborazione con Regione Emilia Romagna, Movimento Federalista Europeo-sez. di Forlì

Galeata (FC)

Consiglio comunale aperto con discussione e approvazione dell’Ordine del giorno “Mozione contro i muri della vergogna”

Organizzato da: Comune di Galeata (FC)

Gemona del Friuli (UD)

9 novembre 2019

Riflessione sui muri chesegnano le relazioni umane e contenuti storici presso la Scuola Secondaria di Primo Grado.

Organizzata da: Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli

Giarre (CT)

A fine mese di novembre

Giornata della memoria e della riflessione sul muro di Berlino “Io ho cura: Giù il muro. Per il trentennale della caduta del muro di Berlino”.

Organizzata da IPSSEOA “Giovanni Falcone”

Grassano (MT)

9 novembre 2019

Attività laboratoriali con gli alunni dell’istituto

Organizzata da Istituto Comprensivo “A. Ilvento”

Grottammare (AP)

Novembre 2019 e Gennaio 2020

Giornate della partecipazione

Organizzato da: Comune di Grottammare (AP)

https://ascoli.cityrumors.it/2019/11/02/giornate-della-partecipazione-a-grottammare-lunedi-4-novembre-al-via-valtesino-e-san-martino-aprono-la-rassegna-degli-incontri-con-i-quartieri/

Gubbio (PG)

Consiglio comunale aperto con discussione e approvazione dell’Ordine del giorno “Mozione contro i muri della vergogna”

Organizzato da: Comune di Gubbio (PG)

Imola (BO)

9 novembre 2019

Proiezione di un video in tutte le classi III della scuola secondaria di primo grado e lancio di palloncini colorati per “liberarci simbolicamente” dei muri.

Organizzati dall’Istituto Comprensivo n. 6

La Spezia

9 novembre 2019

Celebrazione nell’istituto del 30esimo anniversario della caduta del muro di Berlino.

Organizzata da CISITA – Formazione Superiore

Latina

Consiglio comunale aperto con discussione e approvazione dell’Ordine del giorno “Mozione contro i muri della vergogna”

Organizzato da:Provincia di Latina

Lerici (SP)

Consiglio comunale aperto con discussione e approvazione dell’Ordine del giorno “Mozione contro i muri della vergogna

Organizzato da:Comune di Lerici (SP)

Lurate Caccivio (CO)

9 novembre 2019

Allestimento vetrina della Bottega del Commercio Equo e Solidale a tema

Organizzato da: Associazione Encuentro

Marsciano (PG)

9 novembre 2019

Celebrazione nell’istituto del 30esimo anniversario della caduta del muro di Berlino

Organizzato dall’ Istituto Omnicomprensivo “Salvatorelli-Moneta”

Martina Franca (TA)

Consiglio comunale aperto con discussione e approvazione dell’Ordine del giorno “Mozione contro i muri della vergogna

Organizzato da: Comune di Martina Franca (TA)

Mereto di Tomba (UD)

9 novembre 2019

Approfondimento della storia del Muro e costruzione di un cartellone con i disegni e le parole significative presso la Primaria Cristoforo Colombo Pantianicco.

Organizzata dall’Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano in collaborazione con il Comune di Mereto di Tomba

Modena

Dal 4 al 14 Novembre 2019

“L’Europa prima e dopo il muro”

Organizzato da: Comune di Modena

https://www.comune.modena.it/news-in-primo-piano/l2019europa-prima-e-dopo-il-muro-le-iniziative-in-ricordo-dei-trentanni-della-caduta-del-muro-di-berlino

Monfalcone (GO)

9 novembre 2019

Canti (The Wall) e lettura a più voci del documento redatto da Tavola della Pace il 21 gennaio 2019 presso la Scuola Primaria Cesare Battisti. Storia di Gorizia divisa da un mosaico (Radio Magica.Org)

Organizzata da Istituto Comprensivo “Giovanni Randaccio”

Monforte San Giorgio (ME)

Consiglio comunale aperto con discussione e approvazione dell’Ordine del giorno “Mozione contro i muri della vergogna

Organizzato da: Comune di Monforte San Giorgio (ME)

Mongrando (BI)

10 novembre 2019

Pellegrinaggio ad Oropa delle Parrocchie di Mongrando dedicato alla riflessione sui muri che ancora esistono e che si stanno costruendo. La partenza è prevista alle ore 05.00 da Mongrando.

Organizzato da: Associazione Centro orientamento Educativo

https://www.coeweb.org/pellegrinaggio-ad-oropa-giornata-nazionale-contro-tutti-i-muri/

Monserrato (CA)

Consiglio comunale aperto con discussione e approvazione dell’Ordine del giorno “Mozione contro i muri della vergogna

Organizzato da: Comune di Monserrato (CA)

Napoli

9 novembre 2019

Manifestazione “Abbattiamo i muri” ore 10 Piazza Carlo III

Organizzata da: Kodokan Napoli, ARCI Mediterraneo, ARCI Gay, Ass. Palinuro, Assoutenti Campania, Afro Napoli United.

https://www.piuenne.it/2019/11/04/napoli-il-9-novembre-manifestazione-abbattiamo-i-muri-nel-trentennale-della-caduta-del-muro-di-berlino/

Noale (VR)

7 Novembre 2019

Proiezione film “Good Bye Lenin”. E incontro con prof. Alessandro Casellato, professore associato di Storia presso Università Ca’ Foscari

Organizzato da: Comune di Noale (VR)

https://www.comune.noale.ve.it/po/mostra_news.php?id=2640&area=H

Noci (BA)

Consiglio comunale aperto con discussione e approvazione dell’Ordine del giorno “Mozione contro i muri della vergogna

Organizzato da: Comune di Noci (BA)

Padova

9 novembre 2019

Conferenza “Per abbattere i muri, una lingua comune” alle 15.30 presso la Galleria Cavour

Organizzata da: Gruppo Esperantista Padovano “ G. Saggiori”

http://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/conferenza-di-carlo-minnaja

Poggio Torriana (RN)

9 Novembre 2019

Proiezione film “Good Bye Lenin”. Un film e un dibattito per abbattere i muri

Organizzato da: Comune di Poggio Torriana (RN)

Pomezia (RM)

4 dicembre 2019

“Contro tutti i muri” – Manifestazione pubblica sul tema delle migrazioni e dei corridoi umanitari

Organizzata da IIS “Largo Brodolini”

Portoferraio (LI)

Consiglio comunale aperto con discussione e approvazione dell’Ordine del giorno “Mozione contro i muri della vergogna”

Organizzato da: Comune di Portoferraio (LI)

Povoletto (UD)

9 novembre 2019

Costruzione e abbattimento di un muro realizzato con scatole-mattone personalizzate dagli allievi, che animeranno il momento con letture e musica.

Organizzata dall’Istituto Comprensivo di Faedis

Pozzuolo del Friuli (UD)

9 novembre 2019

La Storia e l’oggi (soprattutto nell’ottica della realizzazione personale e familiare in collegamento a pari opportunità) nella Scuola Secondaria di Primo Grado

Organizzata da Istituto Comprensivo di Pozzuolo del Friuli

Pradalunga (BG)

8 9 10 Novembre 2019

Contro i muri della vergogna. Installazione artistica

Organizzato da: Comune di Pradalunga (BG) e Acli Bergamo

Rignano sull’Arno (FI)

9 Novembre 2019

Festa della Fraternità, della Libertà e della Pace

Organizzato da: Comune di Rignano sull’Arno (FI)

https://www.firenzetoday.it/eventi/festa-fraternita-liberta-pace-9-novembre-2019

Rivalta di Torino (TO)

9 Novembre

“The Wall” concerto Breathe Floyd, tribute band dei Pink Floyd, e un momento di riflessione sui muri visibili e invisibili

Organizzato da: Comune di Rivalta di Torino (TO)

http://www.comune.rivalta.to.it/sites/default/files/event/the_wall-web.pdf

Rivignano (UD)

9 novembre 2019

Costruzione e abbattimento di un muro sui diritti negati.

Organizzata dall’Istituto Comprensivo di Rivignano

Robecco sul Naviglio (MI)

Consiglio comunale aperto con discussione e approvazione dell’Ordine del giorno “Mozione contro i muri della vergogna”

Organizzato da: Comune di Robecco sul Naviglio (MI)

Roncofreddo (FC)

9 Novembre 2019

Al di là dei muri. Una serata di riflessione e solidarietà. Letture in musica e cena di solidarietà

Organizzato da: Comune di Roncofreddo (FC)

Rosolini (SR)

Consiglio comunale aperto con discussione e approvazione dell’Ordine del giorno “Mozione contro i muri della vergogna”

Organizzato da: Comune di Rosolini (SR)

Rufina (FI)

Consiglio comunale aperto con discussione e approvazione dell’Ordine del giorno “Mozione contro i muri della vergogna”

Organizzato da:Comune di Rufina (FI)

San Giustino (PG)

Consiglio comunale aperto con discussione e approvazione dell’Ordine del giorno “Mozione contro i muri della vergogna”

Organizzato da:Comune di San Giustino (PG)

San Miniato (PI)

9 Novembre 2019

Flash Mob. Abbattiamo tutti i muri. Sarà realizzato e abbattuto un muro fatto con scatole di cartone e imballaggi di scarto contro il cambiamento climatico e per la sostenibilità ambientale

Organizzato da:Comune di San Miniato (PI)

https://www.toscanaoggi.it/Cultura-Societa/Sabato-9-novembre-il-taglio-del-nastro

Santa Maria Capua Vetere (CE)

Consiglio comunale aperto con discussione e approvazione dell’Ordine del giorno “Mozione contro i muri della vergogna”

Organizzato da: Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE)

Sartirana Lomellina (PV)

16 novembre 2019

Costruzione/abbattimento di un muro di scatoloni, in collaborazione con le scuole locali.

Organizzato da ANPI Lomellina Sud/Ovest

Sinalunga (SI)

9 e 10 Novembre 2019

Concerto “The Wall”

Organizzato da: Comune di Sinalunga (SI), l’Istituto Comprensivo John Lennon, l’Associazione Musicale Ensamble Flos Vocalis e l’Associazione Proloco di Sinalunga

https://www.centritalianews.it/sinalunga-il-10-novembre-40-edizione-della-carriera-di-san-martino-un-inno-contro-i-muri-della-vergogna/

Solarolo (RA)

4 ottobre – 8 novembre 2019

Il Venerdì … Cineforum “ Non è dei muri che abbiamo bisogno ma di solidarietà”

Organizzato da ANPI Solarolo (RA)

Sondrio

Consiglio comunale aperto con discussione e approvazione dell’Ordine del giorno “Mozione contro i muri della vergogna”

Organizzato da: Comune di Sondrio

Tarcento (UD)

9 novembre 2019

Riflessione sulla storia e sull’oggi. Allievi di terza media guideranno quelli di quinta in un percorso in più lingue (Tedesco, Inglese e Italiano) che terminerà in un laboratorio sul tema dei muri (muri in negativo e muri in positivo).

Organizzata da Istituto Comprensivo di Tarcento

Tolmezzo (UD)

8 novembre 2019

Manifestazione in piazza XX settembre con la costruzione e distruzione del muro con riflessioni dei ragazzi e sintesi del Sindaco del Consiglio dei ragazzi

Organizzata dalla Scuola Secondaria di Primo grado dell’Istituto Comprensivo di Tolmezzo

Travesio (PN)

9 novembre 2019

Riflessione sui muri e sui ponti. Costruzione di un muro e sua distruzione per farne un ponte.

Organizzata dalla Scuola Primaria Daniele Cernazai dell’Istituto Comprensivo delle Valli del Meduna, Cosa, Arzino

Comuni della Trexenta-Sardegna

9 novembre 2019

Dibattito “I muri invisibili sulla violenza famigliare”

Organizzato dall’Associazione Progetto Donna

Trieste

8 – 11 novembre 2019

Lezioni con filmati, presentazione dei muri oggi, letture e riflessioni, costruzione di muro coperto da post-it che riportano gli atteggiamenti che causano chiusura e divisione, la distruzione del muro, la presentazione Action Painting – muri che uniscono

Organizzati dall’Istituto Comprensivo “Antonio Bergamas”

Troia (FG)

9 novembre 2019

Due flash mob in collaborazione con gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Virgilio – Salandra” di Troia (scuole elementari e medie); uno la mattina, a partire dalle ore 11, l’altro la sera, a partire dalle ore 19, in piazza Giovanni XXIII.

Organizzati da: Associazione G.A.Li.V. – Fabbrica della Pace

https://www.facebook.com/events/857593298031449/

Tula (SS)

Consiglio comunale aperto con discussione e approvazione dell’Ordine del giorno “Mozione contro i muri della vergogna”

Organizzato da: Comune di Tula (SS)

Umbertide (PG)

9 novembre 2019

Flash Mob contro tutti i muri in Piazza Matteotti dalle ore 10, in collaborazione con le scuole del territorio:IIS Campus “L. Da Vinci”, Istituto Omnicomprensivo Umbertide – Montone – Pietralunga, 1° Circolo Didattico “Via Garibaldi”, 2° Circolo Didattico “G. Di Vittorio”

Organizzato da: Coordinamento per la Pace – Umbertide – Montone – Lisciano Niccone

https://www.facebook.com/events/746549049154029/

Udine

9 novembre 2019

Video sul percorso di approfondimento sui muri contemporanei seguito dagli allievi delle classi dell’istituto; la costruzione /abbattimento di un muro che riporta parole legate alla guerra, alla sofferenza, alle divisioni, e la costruzione di un ponte fra gli uomini per realizzare una solidarietà autentica, basata sui diritti umani a fondamento di un mondo di pace.

Organizzata dalla Secondaria di Primo grado Valussi Istituto Comprensivo II

9 novembre 2019

Simulazione del muro in classe per raccogliere le emozioni. Conoscenze storiche. Dare un nome ai muri che ci separano. Trovare parole che simboleggiano unione.

Organizzata da Primaria FRIZ, Istituto Comprensivo VI

9 novembre 2019

Costruzione e abbattimento di un muro in scatoloni con riflessioni sul passato e il presente, sui muri tangibili e non.

Organizzata da ISIS “Arturo Malignani”

9 novembre 2019

Percorso annuale per l’abbattimento dei muri, soprattutto quelli non fisici, attraverso il lavoro del gruppo teatrale “Poli opposti” diretto da Lucia Linda e Valentina Rivelli come esempio di accoglienza e peer education.

Organizzato dal Liceo artistico “Giovanni Sello”

Varese

9 novembre 2019

Flash mob e conferenza stampa alle ore 15 in piazza del Garibaldino

Organizzato da: Comitato permanente Diritti Umani

https://www.facebook.com/CpDU.Varese/

Venzone (UD)

9 novembre 2019

Partendo dall’osservazione delle mura che circondano il borgo, riflessioni e conoscenza della storia e della situazione contemporanea

Organizzata dalla Primaria dell’ Istituto Comprensivo di Trasaghis

Verona

Novembre 2019

“Mr. Gorbachev, tear down this wall!” Mostra-Esposizione. Non solo fotografie ma anche cinema. Al Teatro Ristori saranno proiettate le pellicole “Il cielo sopra Berlino” di Wim Wenders e “Uno, due, tre!” di Billy Wilder

Organizzato da: Comune di Verona

https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=66602&tt=verona_agid –

Villesse (UD)

9 novembre 2019

Costruzione e distruzione del muro per costruire un ponte, a cura della Scuola Primaria.

Organizzata da Istituto Comprensivo Romans (Via Roma)

Zugliano (UD)

9 novembre 2019

Rappresentazione di “Teatro-canzone” del gruppo corale di Costalta (Cadore) e don Pierluigi Di Piazza, sui testi di don Lorenzo Milani: “L’obbedienza non è più una virtù”.

Organizzato dal Centro di accoglienza Ernesto Balducci

http://www.centrobalducci.org

Perugia, 6 novembre 2019

* (Elenco incompleto delle iniziative in programma)

