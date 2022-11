Artigiani di pace. Assemblea nazionale degli Enti Locali per la pace

Sabato 26 novembre 2022 ad Assisi l’Assemblea del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

Artigiani di pace

Assisi, 26 novembre 2022

Assemblea Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

La pace e la cura sono nelle nostre mani. Come un artigiano plasma la sua materia cercando di dare una forma alla sua creazione, anche noi oggi siamo chiamati a pensare, ma anche ad agire con gesti concreti, per ri-costruire una coscienza, una cultura e una politica di pace che si esprima attraverso la cura degli altri, dell’umanità e del pianeta.

Prima la pandemia, poi le catastrofi climatiche, la guerra, l’aumento dei prezzi, l’esplosione delle disuguaglianze ci stanno togliendo quel che resta della pace. Cosa stiamo facendo per fronteggiare queste grandi emergenze che si scaricano sulle nostre città?

In questi tempi difficili, sindaci, presidenti, assessori, consiglieri e operatori degli Enti Locali sono chiamati ad affrontare continue emergenze sociali, ambientali ed economiche. Come stiamo rispondendo?

Mai come oggi appare necessario e urgente sviluppare la nostra capacità di cura della comunità e dell’ambiente in cui viviamo. Solo così potremo contrastare la diffusione dell’impoverimento, del malessere e della violenza, costruire inclusione sociale e promuovere il rispetto della dignità e dei diritti umani di tutti. Ma come possiamo fare?

Le città della pace sono le città della cura: comunità dove qualcuno si prende cura di tutti e tutti si prendono cura degli altri. Al centro delle città della pace c’è la cura delle giovani generazioni, della loro educazione e formazione, il contrasto all’impoverimento, alla solitudine, alla violenza e all’esclusione sociale, la promozione delle pari opportunità, la cura della salute di tutti, la cura dell’ambiente, la promozione di un’economia sociale e solidale.

Per costruire le città della cura servono artigiani di pace: donne e uomini, giovani e anziani, consapevoli e capaci, che si prendono a cuore la comunità. In tanti sono già al lavoro con grande impegno e passione. Riuniamo queste energie positive. Nutriamoci delle migliori esperienze e inauguriamo nuovi cantieri di pace. Insieme.

SABATO 26 NOVEMBRE 2022

ad Assisi, nella città di San Francesco,

ricordando il grande esempio di Giorgio La Pira,

vogliamo cercare le risposte a queste domande nella consapevolezza che le persone più vicine ai problemi sono anche più vicine alle soluzioni.

E, insieme, tracciare un nuovo programma di lavoro comune.

PARTECIPA ALL’ASSEMBLEA!

➲ Scarica e invia la SCHEDA D’ISCRIZIONE

➲ Scarica la LETTERA DI INVITO PER SINDACI E AMMINISTRATORI LOCALI





PER INFO:

Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i Diritti Umani

Via della Viola, 1 06122 Perugia

T 075/5722479 – 3351837289 – F 075/5721234

www.cittaperlapace.it segreteria@entilocalipace.it