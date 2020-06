Vediamoci su Zoom alle 16.30!

Il programma dell’incontro online “Insieme per la Pace”. Inizio ore 16.30. Seguilo su Zoom e in diretta Facebook dalla Pagina della Marcia PerugiAssisi

Verso la Marcia PerugiAssisi





2 giugno 2020

Festa della Repubblica Italiana





Incontro dei costruttori di pace

su Zoom e Facebook

Ore 17.00 – 19.30

Ore 16.30 Anteprima di Insieme per la pace





Il link ZOOM per partecipare è:

https://us02web.zoom.us/j/83240411154?pwd=Ukh0Vlc4VXAwVHZzWlMwMktUN1dVZz09

PROGRAMMA

Ore 16.00 – Accoglienza e prove tecniche di collegamento. Dialogo con il comitato promotore della Marcia PerugiAssisi

Ore 16.30 – Anteprima di Insieme per la pace

Gli Studenti del Friuli Venezia Giulia cantano E’ Tempo

Don Luigi Ciotti, Presidente di Libera, Fondatore del Gruppo Abele

Giuseppe Giulietti, Presidente della Federazione Nazionale della Stampa

Ore 17.00 – Insieme per la pace

BENVENUTI

Anna Maria De Leonardis, La Locomotiva

INTRODUZIONE

Flavio Lotti, Coordinatore Marcia PerugiAssisi

DIFENDIAMO I VALORI DELLA REPUBBLICA

Marianna Modestini, Logopedista

Erica Annibali, Stefica Zeko, Mafalda Bonati, Giulia Anemici, studenti Liceo Bertolucci di Parma

Izzedin Elzir, Imam di Firenze

Erica Boschiero canta Anita

TUTTI RESPONSABILI

Pietro Gabrielli, Presidente di Pacha Mama Humus di Rimini

Giovanni Mattioni, Friday For Future

Oumayma Saikouk, Volontaria Servizio Civile Universale Cipsi

Gloria Volpe, Corpi Civili di Pace

Enrico Gulluni, Coordinatore Nazionale UDU – Unione degli Universitari

Giulia Biazzo, Coordinatrice UdS – Unione degli Studenti

Jasmine Syar e Francesco Carloni, Centro Pace di Cesena

PRIMA LA SALUTE. PER TUTTI

Jean Fabre, Esperto Onu

UNA MANOVRA DI BILANCIO PER LA SICUREZZA UMANA

Raffaele Crocco,Direttore Atlante delle Guerre

Giorgio Beretta, Rete Italiana Disarmo

Francesco Vignarca,Rete Italiana Disarmo

IN CAMMINO VERSO ASSISI

P. Antonello Fanelli, Sacro Convento di San Francesco d’Assisi

Giampiero Griffo, Rete Italiana Disabilità e Sviluppo

D. Pierluigi di Piazza, Presidente Centro Ernesto Balducci di Zugliano

Marco Mascia, Centro Diritti Umani – Università di Padova

Andrea Cuccello, Segretario confederale CISL nazionale

Sergio Bassoli, Cgil nazionale, area politiche Europee e internazionali

Emanuele Alecci,Presidente Padova-Capitale Europea del Volontariato

Carlo Verona, Assessore alla Cultura e pace di Cesena

Marco Piccolo, Presidente Fondazione Banca Etica

P. Mario Menin,Direttore Missione Oggi

Giuseppe Onufrio, Direttore Greenpeace Italia

Sabina Siniscalchi, Presidente Oxfam Italia

P. Alex Zanotelli, Comunità missionaria del Comboniani

D. Renato Sacco, Coordinatore Nazionale Pax Christi

Vania De Luca, Presidente UCSI

Alfio Rubino, Presidente Servas Italia

Franco Uda, Arci nazionale

Fabio Ciconte, Presidente Terra! onlus

Vanessa Pallucchi, vicePresidente Legambiente

Massimiliano Costa, Presidente MASCI

Rosario Lembo,Comitato Italiano per il diritto all’acqua

Gabriella Stramaccioni, Garante dei detenuti del Comune di Roma

Marina Baretta, Assessore del Comune di Tavarnelle Val di Pesa

Anna Maria Campogrande, Athena

Andrea Ferrari, Presidente del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani

Lisa Clark, Beati i Costruttori di Pace, IPB

Guido Barbera, Presidente CIPSI

Alessandro Ventura, Presidente Fondazione “La Locomotiva”

Emanuele Giordana, Afgana

Aluisi Tosolini, Coordinatore della Rete Nazionale delle Scuole di Pace

Francesco Cavalli, Hic Sunt Leones

Mario Galasso, Direttore Caritas Rimini e Emilia Romagna

Piero Piraccini, Centri per la Pace di Forlì e Cesena

Giuseppina Gianfranceschi, Coordinamento per la pace di Umbertide, Montone, Lisciano Niccone

Valeriano Tascini, Presidente Anpi Marsciano

Elisa Marincola, Portavoce Articolo21

Hanno assicurato la partecipazione (in ordine alfabetico)

Agostino Manenti, Marciatori per la pace, Vaiano Cremasco e Soncino (CR)

Alberto Zucchero, Portico della Pace, Bologna

Alessandra Della Mea, Edu…Care, Moggio Udinese (UD)

Alessandro Capuzzo, Tavola della pace di Trieste – Comitato Pace Convivenza e Solidarietà “Danilo Dolci”

Alessio Nanni, Associazione Occupy Italy Animals Odv

Andrea Maccari, Parrocchie San Giustino Martire e S. Ippolito Roma

Anna Caputo, Arci Lecce, Trepuzzi (LE)

Antonio Cucinato, Centro per la pace Bolzano (Bolzano)

Antonio Olgiati, Comitato Intercomunale per la Pace del Magentino

Associazione Italia-Nicaragua (Circolo di Viterbo)

Beppe Pavan, Associazione Liberi Dalla Violenza ODV, Pinerolo (TO)

Bibiana Chierchia, ViceSindaco, Comune di Campobasso

Bruna Iacopino, ACAT ITALIA Azione Dei Cristiani per l’abolizione della Tortura, Roma

Carla Albarello, Me’Ca Montagnana Città Aperta, Montagnana (PD)

Carla Gramentieri, Associazione Vocedonna, Castrocaro Terme (FC)

Carlo Chierico, UPF Universal Peace Federation Monza ? Brianza, Monza (MB)

Centro Internazionale studenti Giorgio La Pira (Firenze)

Coordinamento “4 Passi di Pace” di Saronno

Cristina Franceschi, Fondazione Roberto Franceschi, Milano

Domenico Cercio, Associazione Culturale AGORART, Biccari (FG)

Domenico Massano, Rete Welcoming Asti e “La Pace è la Via” Cantiere per la Pace astigiano

Domenico Siracusano, ANYMORE Onlus, Messina

Donato Cela, Sinergie, Bisaccia (AV)

Eden Vitagliano, Ordine degli Assistenti Sociali dell’Umbria, Perugia

Elena Martini, Arte e Cultura per i Diritti Umani, Roma

El Matouat Yahya, SMIS

Emanuela Lollo, Associazione Astra-Volontari per la protezione civile, Caltagirone (CT)

Enrico Di Giuseppantonio, Sindaco di Fossacesia

Eugenia Rebecchi, AYUSYA – Associazione di Protezione della Vita, S. Colombano Certenoli (GE)

Enzo Maitilasso, La Fabbrica della pace, Troia (FG)

Franco Colizzi, AIFO Associazione Italiana Amici Di Raoul Follereau, Ostuni (BR)

Gaia Carletti, Associazione volontari Il Cavallo Bianco, Roma

Giancarlo Piccinni, Fondazione Don tonino bello, Alessano (LE)

Gian Piero Godio, Pro Natura e Legambiente del Vercellese della Valsesia

Gianfranco Lemmi, Associazione Giovani Esploratori Apuani, Massa (MS)

Gino Buratti, Accademia Apuana della Pace, Massa (MS)

Giuseppe Musolino, Un’Altra Storia (Lombardia), Varese

Ilaria Bracaglia, Acat Italia

Lamberto Zanetti, Istituto di Studi sul Federalismo e l’Unita Europea ?Paride Baccarini?, Forlì (FC)

Libero Ponticelli, Aifo Latina, Latina

Liliana Verdolin, Associazione per la pace tra i popoli, Verona

Lorenzo Taboni, Associazione con Andrea per…, Lovere (BG)

Luca Bortoli, Okkupiamoci, L’Aquila

Luigi Andreini, Associazione Progetto Accoglienza, Borgo San Lorenzo (FI)

Marco Gemignani, BiciLiberaTutti, Roma

Marco Romani, Associazione Pane Pace Lavoro, Reggio Emilia

Maria Grazia Misani, Tenda della Pace di Bellusco (MB)

Mario Arpaia, Memoria Condivisa, Foggia

Mario Di Marco, Tavolo per la pace di Viterbo

Mario Sala, Associazione ” A força da partilha” onlus, Cernusco Lombardone (LC)

Matteo Marsala, Rete per la pace di Bergamo

Michele Di Paoloantonio, AIMPGN – Associazione Italiana Medicina per la Prevenzione della Guerra Nucleare (Sez. Italiana dell’IPPNW), Silvi Marina (Te)

Milvia Monachesi, Associazione Città per la Fraternità, Castel Gandolfo (ROMA)

Mirella Ruo, S.E.N.A.P.E. Cooperativa Sociale, Casale Monferrato (AL)

Monica Toniazzi, Associazione Culturale Tiravento, Greve In Chianti (FI)

Monica Maggi, Flavia Belisario, Libra 2.0, Roma

Oltre ? Ponti tra di mondi onlus, Vicchio

p. Ottavio Raimondo, Missionari Comboniani Troia (FG)

Pierangelo Monti, Presidente MIR

Pietro Pertici, Tavola della Pace e cooperazione Valdera, Pontedera (PI)

Raffaele Barbiero, Centro per la pace “Annalena Tonelli” (Forlì-Cesena)

Remo Agnoletto, Centro Documentazione Polesano Onlus (Rovigo)

Remo Marcone, AMISTRADA, Roma

Remo Quadalti, Associazione Interculturale Karmadonne, Carmagnola (TO)

Renzo Pirini, Associazione volontari Insieme per la Pace, San Mauro Pascoli (FC)

Riccardo Gabrielli, Associazione Culturale Cittadinanza Attiva e Partecipazione, Barberino Tavarnelle (FI)

Roberta Concu, Assessore, Comune di Samassi (CA)

Roberto Malinconico, Melagrana, S. Felice a Cancello (CE)

Rodolfi Paola, Tavolo per la pace di Pianoro (BO)

Silvio Palermo, Made in Jail Onlus, Roma

Simone Naletto, CESVITEM Onlus (Mirano – VE)

Vincenzo Cutarola, Forum Sad, Roma

Vinicio Zeppilli, Associazione Sportiva La Pedivella, Rimini

Yassine Belkassem, RACMI

Per adesioni e informazioni:

Comitato promotore Marcia PerugiAssisi – 335.6590356

adesioni@perlapace.it – www.perlapace.it