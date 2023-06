Il Patto di Assisi. Firma e partecipa alla Conferenza Nazionale

A conclusione della Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità “Trasformiamo il futuro!” del 21 maggio 2023, i rappresentanti di oltre cento scuole, università, Enti Locali, istituzioni e organizzazioni hanno sottoscritto un patto per rispondere al bisogno urgente di formare una nuova generazione di costruttori e costruttrici di pace.

Una nuova generazione di costruttori e costruttrici di pace

Il Patto di Assisi

A conclusione della Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità “Trasformiamo il futuro!” del 21 maggio 2023, i rappresentanti di oltre cento scuole, università, Enti Locali, istituzioni e organizzazioni hanno sottoscritto un patto per rispondere al bisogno urgente di formare una nuova generazione di costruttori e costruttrici di pace.

Il mondo, le nostre comunità, le nostre città, il nostro paese, l’Europa hanno sempre più urgente bisogno di giovani donne e uomini architetti e artigiani, amanti e costruttori di pace.

Servono cittadini migliori, energie nuove, positive, creative, capaci di riconoscere e resistere alle violenze e alle guerre dilaganti. Giovani generativi, impegnati ad affrontare le sfide contemporanee con passione e creatività. Giovani competenti, preparati a trasformare un futuro incerto, denso di insidie complesse, in rapido cambiamento. Giovani che scelgono di cooperare invece di competere. Giovani immersi nella realtà, ma anche capaci di sognare e desiderare una vita migliore. Giovani che si prendono cura della loro vita insieme a quella degli altri e del pianeta.

Per formare questa nuova generazione di costruttori e costruttrici di pace è necessario uno sforzo collettivo, un’educazione civica diffusa in cui tutti ci sentiamo impegnati ad educarci ed educare alla pace e alla nonviolenza. Non una pace qualsiasi ma una pace autentica, positiva, fondata sul rispetto della dignità e dei diritti di ogni persona e popolo, capace di trasformare il futuro (1).

Per trasformare il futuro dobbiamo trasformare l’educazione, aprire nuovi orizzonti e superare forme didattiche e organizzative ormai superate e non più adeguate alla nostra era (2).

Raccogliendo questa sfida (3) e ricordando i vividi insegnamenti di don Lorenzo Milani a cento anni dalla sua nascita, riconosciamo con Papa Francesco e le Nazioni Unite l’urgenza di ricostruire il “Patto Educativo Globale” e un nuovo “Contratto Sociale per l’Educazione” e decidiamo di unire i nostri sforzi per:

• educarci ed educare alla pace con la cura, come impegno pubblico e bene comune essenziale per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, approfondendo il metodo “per una formazione non solo adeguata, ma ininterrotta, frutto di studio e ricerca, di approfondimento, di aggiornamenti e di esercizi pratici”;

• investire sulle giovani generazioni e sulla loro formazione in modo che tutte le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi, i giovani tutti, possano imparare a ripudiare la guerra e divenire costruttori e costruttrici di pace e di un mondo più umano;

• fare in modo che ogni Scuola, Università e Città diventino luoghi di pace, dialogo e fraternità, in cui l’accoglienza, l’organizzazione, lo stile educativo, le relazioni, l’approccio ai saperi, lo spazio alle diversità, la gestione della partecipazione democratica rendano possibile un’esperienza di pace;

• sviluppare l’insegnamento trasversale dell’educazione civica e gli studi per la pace come disciplina accademica a forte caratterizzazione interdisciplinare e in chiave di ricerca/azione, nella quale si legano teoria e pratica di trasformazione della realtà e del futuro.

Assisi, Sacro Convento di San Francesco, 21 maggio 2023

(1) UN Summit of the Future 2024

(2) Reimagining our futures together: A new social contract for education – Unesco 2021 e “UN Transforming Education Summit” 2022

(3) Nel 75° anniversario della Costituzione Italiana e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; nel 60° anniversario della “Pacem in Terris”

Hanno sottoscritto il Patto di Assisi:

Fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento di San Francesco d’Assisi

Monsignor Domenico Sorrentino, Vescovo Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino

Andrea Ferrari, Presidente Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

Aluisi Tosolini, Coordinatore Rete Nazionale delle Scuola di Pace

Flavio Lotti, Direttore Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

Maurizio Oliviero, Rettore Università di Perugia

Paolo Andrei, Rettore Università di Parma

Edoardo Alesse, Rettore Università dell’Aquila

Monica Fedeli, Prorettrice, Università di Padova

Marco Mascia, Coordinatore Rete Università Italiane per la Pace (RUniPace)

Enza Pellecchia, Coordinatrice RUniPace

Aide Esu, Referente RUniPace, Università di Cagliari

Elisa Del Vecchio, Referente RUniPace, Università di Perugia

Alessandro Pagliara, Referente RUniPace, Università di Parma

Giuseppe Quaglia, Referente RUniPace, Politecnico di Torino

Carina Rossa, Referente RUniPace, Università LUMSA

Massimiliano Tabusi, Referente RUniPace, Università per Stranieri di Siena

Fabiana Cruciani, Dirigente Scolastica, ITTS “A. Volta”, Perugia

Maria Pia Davanzo, Dirigente Scolastica, IC Silea “Marco Polo” (TV)

Maurizio Olivieri, Dirigente Scolastico, ICS Parma Centro

Angela Avarello, Dirigente Scolastica, IC Veroli 2 (FR)

Filomena Bruno, Dirigente Scolastica, IC “Sylos”, Bitonto (BA)

Lorella Monichini, Dirigente Scolastica, IIS “Majorana – Maitani”, Orvieto (TR)

Pasqua Loviglio, Dirigente Scolastica, DDS “San Francesco di Assisi”, Altamura (BA)

Anna Marcella Marsico, Dirigente Scolastica, IC “L. Milani”, Potenza

Sara Giulia Aiello, Dirigente Scolastica, IIS Cariati (CS)

Carlo Menichini, Dirigente Scolastico, IIS “M. Polo – R. Bonghi”, Assisi (PG)

Amos Golinelli, Dirigente Scolastico, IIS “Primo Levi”, Badia Polesine (RO)

Maria Natalia Iiriti, Dirigente Scolastica, IC Grosseto 3

Paola Avorio, Dirigente Scolastica, IC Montone – Pietralunga – Umbertide (PG)

Gabriella Grisenti, IC “Rita Levi Montalcini”, Noceto (PR)

Maria Luppi, Scuola Madonna Pellegrina Modena

Enrico Sitta, IC Modena 10

Ornella Cannataro, IC Cerisano (CS)

Maria Dolores Angius, ITGC “A. Deffenu” (SS)

Danilo Mario Delrio, Liceo Artistico e Musicale “F. De André”, Olbia (SS)

Stefania Palmieri, IC Acquasparta (TR)

Elisa Tonucci, ICS “Giovanni Paolo II”, Vallefoglia (PU)

Maria Grazia Stellitano, IC Cortona 2 “Gino Bartali” (AR)

Cecilia Vezzani, IC “E. Guatelli”, Collecchio (PR)

Pietro Bongiovanni, Liceo Classico “Quinto Orazio Flacco”, Potenza

Leonardo Derosas, ITGC “A. Deffenu” (SS)

Patrizia Fornari, IC “G. Pierluigi” primaria “Jacopone da Todi”, Castel San Pietro Romano (RM)

Antonia D’Uggento, ITCG “Loperfido – Olivetti”, Matera

Ferdinando Manetti, Liceo “A. Gramsci” (SS)

Anna Maria Toselli, Liceo “L. Trafelli”, Nettuno (RM)

Anna Martignago, ISISS “G. Verdi”, Valdobbiadene (TV)

Anna Calia, Circolo Didattico “G. Caiati”, Bitonto (BA)

Rita della Pietà, IC “E. B. Pierazzo”, Noale (VE)

Francesca Valentini, IO “Salvatorelli – Moneta”, Marsciano (PG)

Marialina Scariano, IC Mascalucia “Federico II Svevia”, Mascalucia (CT)

Antonia Luigia Carboni, ITCT “D. Panedda”, Olbia (SS)

Daniela Astara Prontu, Liceo Classico Linguistico “A. Gramsci”, Olbia (SS)

Alessandra Amori, IO “R. Laporta”, Fabro (TR)

Roberto Scognamillo, Liceo Artistico “Via di Ripetta”, Roma

Silvia Trentin, IIS “M. Pira”, Siniscola (NU)

Giuliana Giannuzzi, Istituto Comprensivo Modena 4

Maria Di Ciaula, Istituto Comprensivo Imola 6 (BO)

Giusi Corallo, IIS “C. Marchesi” Mascalucia (CT)

Claudia Poiana, Istituto Comprensivo Cividale del Friuli (UD)

Agnese Covino, Istituto Comprensivo “G. Leopardi”, Potenza

Alphonsine Mutezinka, Istituto Comprensivo Torrile, San Polo di Torrile (PR)

Pasquale Cava, Liceo Scientifico “G. Mercalli”, Napoli

Renato Pittalis, Sindaco, Comune di Leini (TO) e Presidente Unione NET

Emilio Magni, Sindaco, Comune di Cazzago Brabbia (VA)

Enrico Bini, Sindaco, Comune di Castelnovo ne’ Monti (RE)

Marinella Fossi, Sindaca, Comune di Signa (FI)

Lorenzo Radice, Sindaco, Comune di Legnano (VE)

Francesca Benciolini, Assessora, Comune di Padova

Michele Alinovi, Assessore, Comune di Parma

Sabrina Serra, Assessora, Comune di Olbia (SS)

Gianni Innocenti, Assessore, Comune di Tivoli (RM)

Irene Salieri, Assessora, Comune di Mira (VE)

Grazia Baracchi, Assessora, Comune di Modena

Vincenzo Sisinni, Assessore, Comune di Uggiano la Chiesa (LE)

Maurizio Olivieri, Assessore, Comune di Montechiarugolo (PR)

Marco Cassinadri, Presidente del Consiglio comunale, Comune di Casalgrande (RE)

Luca Pilotti, Consigliere, Provincia di Teramo

Maurizio Mangialardi, Consigliere, Consiglio Regionale Marche

Maria Federica Giuliani, Assessora, Comune di Firenze

Chiara Buson, Assessora, Comune di Rubano (PD)

Angela Trevisin, Assessora, Comune di Silea (TV)

Federica Battafarano, Assessora, Comune di Cerveteri (RM)

Cristina de Filippi, Assessora, Comune di Trezzano sul Naviglio (MI)

Rita Barbieri, Assessora, Comune di Castelfranco Emilia (MO)

Giancarlo Benaglia, Assessore, Comune di Pianoro (BO)

Anna Maria Pensa, Consigliera del Sindaco, Comune di Tivoli (RM)

Alberti Gabriele, Presidente del Consiglio, Comune di Prato

Paolo Tepsich, Consigliere, Comune di Greve in Chianti (FI)

Sandra Mugnaioni, Consigliera, Comune di Prato

Gianpaolo Nardi, Sindaco, Comune di Castel San Pietro Romano (RM)

Matteo Terrani, Sindaco, Comune di Folignano (AP)

Lorenzo Fiordelmondo, Sindaco, Comune di Jesi (AN)

Simone Cretaro, Sindaco, Comune di Veroli (FR)

Giuseppe Forastiero, Vicesindaco, Comune di Montemurlo (PO)

Francesca Barbini, Vicesindaco, Comune di Ficulle (TR)

Rebecca Bonanni, Assessora, Comune di Vicchio (FI)

Vania Trolese, Assessora, Comune di Camponogara (VE)

Benedetta Bagni, Assessora, Comune di Certaldo (FI)

Rosanna Zaroli, Assessora, Comune di Spello (PG)

Luigi Maccaro, Assessore, Comune di Cassino (FR)

Ferdinando Bonessio, Consigliere, Comune di Roma

Stefano Cosi, Consigliere, Comune di Sesto Fiorentino (FI)

Simona Di Felice, Consigliera, Roseto degli Abruzzi (TE)

🔴 Il 20, 21 e 22 ottobre 2023 tutti i firmatari del “Patto di Assisi” si incontreranno a Padova per partecipare alla Conferenza Nazionale delle Scuole impegnate nell’educazione civica alla pace e alla cura e dare seguito agli impegni sottoscritti.



La Conferenza Nazionale, intitolata “Trasformiamo il Futuro. Per la pace con la cura” intende contribuire alla formazione di una “comunità di pratica” di dirigenti scolastici e docenti impegnati ad elaborare e sperimentare percorsi di educazione civica e di trasformazione dell’educazione.



Scarica le lettera di invito per le/gli insegnanti e dirigenti scolastici ➡️ Lettera DDSS x Padova



Scarica le informazioni logistiche per la prenotazione alberghiera ➡️ Info logistiche Conferenza Padova

Per informazioni:

Rete Nazionale delle Scuole di pace

M 335.1431868 – 075/5722479

email info@scuoledipace.it

www.lamiascuolaperlapace.it