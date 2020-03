Partecipa alla Giornata! Ecco cosa puoi fare!

Aderisci, partecipa all’evento facebook, inviaci un video-messaggio, canta una canzone ecc.. Ci sono tante cose che puoi fare per vivere con noi questa giornata!

5 Aprile 2020

Giornata Internazionale delle Coscienze

promossa dall’ONU

ore 17.00 Evento Facebook

https://www.facebook.com/events/2830662710361127/

Diretta video da seguire tutti assieme!!!



Prima dell’evento ci sarà l’Anteprima Facebook

Durante tutta la giornata si alterneranno i contributi, gli interventi, i suoni, le poesie, i messaggi di tutti i partecipanti

* * *

Ecco cosa puoi fare tu

✅ Inviaci la tua adesione alla prima Giornata Internazionale delle Coscienze: adesioni@perlapace.it

✅ Partecipa all’Evento https://www.facebook.com/events/2830662710361127/

✅ Metti Mi Piace alla pagina Facebook Marcia PerugiAssisi e seguici tutta la settimana.

✅ Invita i tuoi amici. Diffondi l’invito a partecipare. Coinvolgi il tuo gruppo, la tua associazione, la tua rete di amici FB.

✅ Registra un video-messaggio con lo smartphone (vedi l’appello che abbiamo scritto per la Giornata) e pubblicalo sull’Evento nella sezione discussione.

✅ Scrivi un tuo pensiero, fai un disegno, scatta una foto che illustra la tua riflessione per promuovere il risveglio delle coscienze e pubblicalo sull’Evento nella sezione discussione. Condividilo con i tuoi amici.

✅ Usa gli hashtag #giornatadellecoscienze #risveglialecoscienze

✅ Canta o suona la canzone “Heal the World – Guarisci il mondo” di Michael Jackson.

✅ Ascolta, impara e canta l’inno della Marcia PerugiAssisi È tempo, scritta dagli studenti di cinque scuole del Friuli Venezia Giulia. Registra in audio o video, condividilo e inviacelo.

✅ Clicca Mi Piace sulla pagina FB della Marcia PerugiAssisi

Infine di diciamo che:

Questa giornata è una tappa della strada che ci porterà il prossimo 11 ottobre, tutti assieme, alla marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità.

Aiutaci ad organizzare un incontro utile, bello e sostenibile. Sostieni il lavoro di organizzazione del Meeting e della Marcia versando un contributo

• con PayPal – Dona subito on line (link a donazioni dirette con pay pal)

• con Bonifico Bancario – Intestato ad Agenzia della Pace presso Banca Popolare Etica, IBAN: IT 58 Q 05018 03000 000011070737

• con Bollettino postale – Su c/c postale n. 19583442 intestato ad Agenzia della Pace, Via della Viola n. 1 – 06122 Perugia

* * *

Come usare il cellulare per registrare un messaggio-video

Il cellulare deve essere tenuto in posizione orizzontale, in posizione fissa (non in mano), alla distanza max di 40-50 cm. Se avete qualcuno in casa fatevi aiutare nelle riprese. L’ambiente deve essere luminoso e non ci deve essere una finestra o un’altra fonte luce alle spalle di chi parla.

* * *

Per comunicazioni e informazioni:

Tavola della pace, via della viola 1 (06122) Perugia – 335.6590356

email adesioni@perlapace.it

PAGINA FACEBOOK