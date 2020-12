L’impatto del Covid-19 sui diritti umani

Giovedì 10 dicembre, in occasione della Giornata d’azione per i diritti umani, conferenza sull’impatto del covid-19 sui diritti umani nell’ambito dell’Assemblea Grande sui diritti umani e le responsabilità. Seguici in diretta su YouTube!

10 dicembre 2020

Giornata internazionale dei diritti umani

Riaccendiamo lo spirito della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani!

Conferenza nazionale

L’impatto del Covid-19 sui diritti umani

ore 12.00 – 13.30

Per vincere il Covid-19 e tutti gli altri virus, dobbiamo riaccendere lo spirito della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. In quella Carta, che è la nostra Costituzione Universale e la bussola dell’umanità, c’è scritto che “tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti… e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”.

Ormai è chiaro che nessuno può più permettersi di pensare a salvaguardare solo sé stesso. La nostra salute, la nostra sicurezza, il nostro benessere, il nostro futuro, la nostra felicità, ciascuno di questi nostri beni preziosi è profondamente legato a quello degli altri.

Per fronteggiare la grave crisi che stiamo vivendo, per proteggerci e proteggere chi è più in difficoltà, per curare le malattie e le ferite aperte, per difendere i nostri diritti fondamentali, per assicurare a tutti pace, dignità e diritti servono più cura e più solidarietà. A ciascuno spetta di fare qualcosa e tutti assieme dobbiamo costruire rapidamente un sistema di protezione sociale che tuteli la dignità di ogni persona umana e non lasci nessuno da solo.

Ecco perché dobbiamo agire “in spirito di fratellanza”.

Programma

Indirizzo di saluto

Rosario RIZZUTO, Magnifico Rettore dell’Università di Padova

Introduzione

Diritti umani: perché dobbiamo rimetterli al centro

Marco MASCIA, Cattedra Unesco Diritti umani, democrazia e pace, Delegato del Rettore presso la Rete “Università per la Pace”, Università di Padova

Diritti in pericolo

Testimonianza di Olga MAZURKEVICH, Associazione Bielorussi in Italia “Supolka”

Relazioni

L’impatto della pandemia Covid-19 sui diritti umani

Paolo DE STEFANI, Direttore dell’Annuario italiano dei diritti umani, Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca”

La sfida dei diritti economici e sociali

Jean FABRE, già Vicedirettore UNDP, Ginevra

Giovani per i diritti umani

L’esperienza di studenti e laureati in diritti umani dell’Università di Padova

Perché ho scelto di studiare/lavorare nel campo dei diritti umani e della pace

Silvia MAZZOCCHIN, European Union Aid Volunteer in Communication in Lebanon

Diana HUBER, Associate Reporting and Coordination Officer at the United Nations Mission in Central African Republic

Davide GALLIOLO, European Gendarmerie Force

Alessia BOTTONE, regista, giornalista, sceneggiatrice

Christine NANTEZA, Student Engagement Team, Master Degree Programme in Human Rights and Multi-level Governance

Tavola rotonda

Riaccendiamo lo spirito della Dichiarazione universale dei diritti umani

Gabriella SALVIULO, Direttrice del Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca”, Università di Padova

Francesca BENCIOLINI, Assessora alla Pace, ai diritti umani e alla cooperazione internazionale, Comune di Padova

Laura NOTA, Delegata del Rettore per la disabilità e l’inclusione, Università di Padova

Emanuele ALECCI Presidente “Padova Capitale Europea del Volontariato”

Introduce e coordina

Flavio LOTTI, Coordinatore della Tavola della Pace

ore 13.30 Conclusione dei lavori

La Conferenza sarà preceduta dalla

La conferenza è promossa da: Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” e Cattedra Unesco “Diritti Umani, Democrazia e Pace” dell’Università di Padova, Rete delle Università per la Pace della CRUI, Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, Rete Nazionale delle Scuole per la Pace, Liceo “Attilio Bertolucci” di Parma, Tavola della Pace, Comune di Padova, Archivio Pace Diritti Umani della Regione del Veneto.

