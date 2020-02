La Marcia delle città per la pace

Invitiamo Comuni, Province e Regioni ad aderire alla PerugiAssisi dell’11 ottobre 2020 e coinvolgere giovani e scuole a partecipare alla Marcia e al Meeting.

L’economia mondiale sta diventando sempre più ingiusta e insostenibile!

Pensiamo solo al dramma della disoccupazione e ai tantissimi giovani che non riescono a trovare un’occupazione dignitosa.

Per questo

domenica 11 ottobre 2020

si svolgerà una nuova, grande

Marcia da Perugia ad Assisi

per un’economia di pace e fraternità.





Annuncio Marcia PerugiAssisi 2020

La Marcia concluderà tre giorni dedicati alla costruzione della pace.





Un grande Meeting e un grande Laboratorio della cultura e della politica della pace che si svolgeranno a Perugia e Assisi dal 9 all’11 ottobre 2020.





Invitiamo Comuni, Province e Regioni ad aderire al comitato promotore della Marcia e organizzare assieme, a partire dai territori, una grande, grandissima manifestazione per la pace, la solidarietà e la giustizia.





La preparazione della Marcia sarà caratterizzata da tante attività.





Ma la più importante sarà il coinvolgimento dei ragazzi e delle ragazze a cui vogliamo offrire la possibilità di sentirsi responsabili della propria vita e del processo di trasformazione del mondo e di scoprire il valore dell’impegno per la pace, la giustizia e i diritti umani.





Per questo l’invito che rivolgiamo alle città è :





🔴 deliberare l’adesione alla Marcia

Delibera di adesione alla Marcia2020





🔴 promuovere la partecipazione delle scuole e dei gruppi giovanili

Scheda di presentazione della PerugiAssisi 2020





Per info e adesioni:

Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

via della viola 1 (06122) Perugia – Tel. 075.5722479– 335.1837289 – fax 075/5721234 email: segreteria@entilocalipace.it

www.cittaperlapace.it – www.perlapace.it– www.perugiassisi.org