Il Comitato Promotore, una marea di adesioni

Leggi tutte le adesioni al Comitato Promotore della Marcia PerugiAssisi del 24 aprile 2022

24 Aprile 2022

Marcia Straordinaria PerugiAssisi della pace e della fraternità

Fermatevi! La guerra è una follia

Le adesioni al Comitato Promotore della Marcia PerugiAssisi

(aggiornato il 21 aprile 2022)

Tavola della Pace, Coordinamento Nazionale Enti Locali per la pace e i diritti umani, Rete nazionale delle scuole di pace, Francescani del Sacro Convento di San Francesco d’Assisi, Articolo 21, ANPI – Associazione Nazionale Partigiani Italiani, Banca Etica, Fondazione Finanza Etica, Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori – COOP, FNSI – Federazione Nazionale della Stampa Italiana, CIPSI Solidarietà e Cooperazione, RUniPace – Rete Italiana delle Università per la Pace, Centro di Ateneo per i Diritti Umani Antonio Papisca dell’Università di Padova, Il Manifesto, Libera – Associazioni Nomi e Numeri contro le mafie, Gruppo Abele Onlus, FIOM-CGIL, Ordine dei Giornalisti, USIGRai, UCSI – Unione Cattolica Stampa Italiana, AIAC – Associazione Italiana Allenatori Calcio; AIMPGN – Associazione Italiana Medicina per la Prevenzione della Guerra Nucleare (Sezione Italiana dell’IPPNW); Amani Onlus ; Anpas – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze; AOI – Cooperazione e Solidarietà Internazionale; ARI Associazione Rurale Italiana; Associazione Antigone; Associazione Carta di Roma; Associazione Culturale Pediatri; Associazione Nazionale Città dei Presepi; Associazione Nazionale Giuristi democratici; Associazione per il rinnovamento della Sinistra; Associazione RealMente APS; Chiama L’Africa onlus; CIDI Centro Iniziativa Democratica Insegnanti; CISS – Cooperazione Internazionale Sud Sud; CISV ITALY; CNGEI Nazionale; COCIS – Coordinamento delle Ong per la Cooperazione Internazionale allo Sviluppo; Comitato Civico Nazionale “X IL FUTURO”; Comitato per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani; Comitato promotore Appello “SOS Sanità”; Coordinamento per la Democrazia Costituzionale – CDC; CSVnet; Disabled Peoples’ International Italia; Energia per i Diritti Umani Onlus; Europe for Peace – Campagna del Movimento Umanista; Federazione Nazionale dei Circoli “Giustizia e libertà”; FEI – Federazione Esperantista Italiana; FOCSIV; Fondazione Ernesto Balducci; Fondazione La Locomotiva ; Forum per il Diritto alla Salute; Gruppo di Volontariato Vincenziano ; IPPNW – Sezione italiana – Organizzazione Premio Nobel per la pace 1985; ISDE – Scientific Office dell’International Society of Doctors for the Environment- Associazione Medici per l’ambiente Italia; Itidealia; Koinonia Onlus; Libera Uscita OdV; Link 2007; Mani Tese Nazionale; MASCI Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani; MCE Movimento di Cooperazione Educativa; Movimento demA; Movimento europeo; MSGV – Biodiversità Nonviolenta; Opera Nazionale Montessori; Oxfam Italia; Pax Christi Italia; PRC Partito della Rifondazione Comunista; Rete dei Numeri Pari; Rete Italiana Disabilità e Sviluppo Onlus; Rete Saharawi OdV; SCI – Servizio Civile Internazionale ; Scuola di Ecologia Sapereambiente; Senior Italia Federcentri; Servas “Porte aperte” Italia; Slow Food; Slow Medicine; Tavolo SaltaMuri – Educazione sconfinata per l’infanzia, i diritti, l’umanità; UDI Nazionale – Unione Donne Italiane ; Un Ponte per…; Un’Altra Storia (Lombardia); Villaggio della Pace; VIS – Volontariato Internazionale per lo Sviluppo; WILPF Italia – Lega Internazionale Donne per la Pace e la Libertà

Regione Umbria; Provincia di Perugia; Comune di Perugia; Comune di Assisi (PG); Comune di Bastia Umbra (PG); Comune di Arezzo; Comune di Albinea (RE); Comune di Barberino Tavarnelle (FI); Comune di Bari; Comune di Beinasco (TO); Comune di Bellusco (MB); Comune di Bergamo; Comune di Bologna; Comune di Calenzano (FI); Comune di Campi Bisenzio (FI); Comune di Camponogara (VE); Comune di Canegrate (MI); Comune di Caponago (MB); Comune di Carmignano (PO); Comune di Casalgrande (RE); Comune di Casnigo (BG); Comune di Casatenovo (LC); Comune di Castel Madama (RM); Comune di Castelfranco Emilia (MO); Comune di Castelfranco Piandiscò (AR); Comune di Castelnovo né Monti (RE); Comune di Castelnuovo Magra (SP); Comune di Castiglione del Lago (PG); Comune di Cecina (LI); Comune di Certaldo (FI); Comune di Cerveteri (RM); Comune di Cervia (RA); Comune di Cesena; Comune di Civitella in Val di Chiana (AR); Comune di Codigoro (FE); Comune di Collegno (TO); Comune di Corato (BA); Comune di Cuneo; Comune di Darfo Boario Terme (BS); Comune di Fabbrico (RE); Comune di Firenze; Comune di Foligno (PG); Comune di Forlimpopoli (FC); Comune di Fucecchio (FI); Comune di Gardone Val Trompia (BS); Comune di Gattinara (VC); Comune di Gavardo (BS); Comune di Gioia del Colle (BA); Comune di Grottammare (AP); Comune di Gualdo Tadino (PG); Comune di Gualtieri (RE); Comune di Gubbio (PG); Comune di Latina; Comune di Lecco; Comune di Legnano (MI); Comune di Lisciano Niccone (PG); Comune di Livorno; Comune di Locate di Triulzi (MI); Comune di Lodi Vecchio (LO); Comune di Lucca; Comune di Maiolati Spontini (AN); Comune di Mantova; Comune di Meldola (FC); Comune di Modena; Comune di Montefranco (TR); Comune di Montone (PG); Comune di Moruzzo (UD); Comune di Muggiò (MB); Comune di Narni (TR); Comune di Olbia (OT); Comune di Opera (MI); Comune di Padova; Comune di Parma; Comune di Passirano (BS); Comune di Poggio a Caiano (PO); Comune di Ponte Buggianese (PT); Comune di Portoferraio (LI); Comune di Pradalunga (BG); Comune di Prato; Comune di Predappio (FC); Comune di Predore (BG); Comune di Preganziol (TV); Comune di Quattro Castella (RE); Comune di Ranica (BG); Comune di Reggello (FI); Comune di Reggio Emilia; Comune di Roma Capitale; Comune di Rubano (PD); Comune di Samassi (CA); Comune di San Casciano Val di Pesa (FI); Comune di San Giustino (PG); Comune di San Miniato (PI); Comune di San Paolo d’Argon (BG); Comune di San Vito al Tagliamento (PN); Comune di Santa Croce sull’Arno (PI); Comune di Savignano sul Panaro (MO); Comune di Sagrado (GO); Comune di San Gimignano (SI); Comune di Scanzorosciate (BG); Comune di Senna Comasco (CO); Comune di Sesto Fiorentino (FI); Comune di Settimo Milanese (MI); Comune di Sinalunga (SI); Comune di Sovizzo (VI); Comune di Spello (PG); Comune di Staranzano (GO); Comune di Stezzano (BG); Comune di Tivoli (RM); Comune di Thiene (VI); Comune di Trevignano Romano (RM); Comune di Vernio (PO); Comune di Vezzano Ligure (SP); Comune di Vicchio (FI); Comune di Vicovaro (RM); Comune di Villa di Serio (BG); Comune di Villasanta (MB); Comune di Vizzolo Predabissi (MI), Comune di Predore (BG); Comune di Zola Predosa (BO); Municipio Roma VIII; Provincia di Ascoli Piceno; Provincia di Latina; Provincia di Lucca; Coordinamento bergamasco per la pace, Assemblea legislativa delle Marche, Consiglio regionale del Piemonte, Consiglio regionale della Toscana; Coordinamento Comuni pace Provincia di Torino

Baby Kinder Park, Cirò Marina (KR); Circolo didattico “Don Bosco”, Bastia Umbra (PG); Direzione Didattica “P. P. Lambert”, Oulx (TO); IIS “Pantini – Pudente” – Polo Liceale, Vasto (CH); IIS “Archimede”, San Giovanni in Persiceto (BO); IIS “M. Polo – R. Bonghi”, Assisi (PG); ISIS “G.B. Novelli”, Marcianise (CE); ISIS “A. Malignani”, Udine; Istituto Comprensivo “Angelo Matiz”, Udine; Istituto Comprensivo “G. Milanesi”, Roma; Istituto comprensivo “Giovanni Paolo II” Vallefoglia (PU); Istituto Comprensivo “John Lennon”, Sinalunga; Istituto Comprensivo “S. Di Giacomo – E. De Nicola”, Agerola (NA) ; Istituto Comprensivo “Don Milani”, Barberino Tavernelle (FI); Istituto Comprensivo “Don Milani”, Lanciano (CH); Istituto Comprensivo “F. De Sanctis”, Genzano di Roma; Istituto Comprensivo “G. Leopardi”, Potenza; Istituto Comprensivo “Margherita Hack”, Monteverde Roma; Istituto Comprensivo Assisi 2; Istituto Comprensivo Cortona 2 “Gino Bartali”, Cortona (AR); Istituto Comprensivo Cosenza “V. Roma – Spirito S.”, Cosenza; Istituto Comprensivo di Boville Ernica; Istituto Comprensivo di Ponte San Nicolò (PD); Istituto Comprensivo Fiume Giallo, Roma ; Istituto Comprensivo Grosseto 3; Istituto Comprensivo Gualdo Cattaneo (PG); Istituto Comprensivo Legnaro (PD); Istituto Comprensivo N. 6, Imola (BO); Istituto Comprensivo Perugia 14 scuola Bonazzi – Lilli; Istituto Comprensivo Perugia 8, primaria Don Dario Pasquini-Olmo ; Istituto Comprensivo Salsomaggiore Terme; Istituto Comprensivo Torrita /Trequanda (SI); Istituto Comprensivo Umbertide – Montone – Pietralunga, Umbertide (PG) ; Istituto Comprensivo Val Ceno, Bardi (PR); Istituto Omnicomprensivo “Salvatorelli – Moneta” Marsciano (PG); Istituto Omnicomprensivo Alto Orvietano “Raffaele Laporta”, Fabro (TR); ITAS “F. Bocchialini”, Parma; ITE “Melloni”, Parma; ITET “G. B. Carducci- G. Galilei”, Fermo; ITIS “F. Severi”, Padova; ITTS “A. Volta”, Perugia; Liceo “Attilio Bertolucci”, Parma; Liceo Artistico “Paolo Toschi”, Parma; Liceo Classico “Giorgione”, Castelfranco Veneto (TV); Liceo classico “Quinto Orazio Flacco”, Potenza; Liceo Classico e Linguistico “G. D. Romagnosi”, Parma; Liceo Scientifico “Convitto Nazionale Principe di Napoli”, Assisi; Liceo Scientifico “E. Medi”, Senigallia (AN); Liceo Scientifico “Galileo Galilei”, Ancona; Liceo Scientifico “G. Mercalli”, Napoli; Liceo Scientifico “G. Ulivi”, Parma; Liceo Scientifico “Marconi”, Parma; Liceo Vasco-Beccaria-Govone, Mondovì (CN)

6000 Sardine, Rimini; AAMOD Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico, Roma; ACB social Inclusion APS, Arezzo; Accademia Apuana della Pace, Massa; Accademia Templare San Francesco d’Assisi, Cirò Marina (KR); Acli Sondrio, Sondrio; ACR Chiari, Chiari (BS); Agape Onlus Monza e Brianza; Agenzia Per la Pace ODV, Sondrio; AIAB APS Calabria; AIAB Umbria; Aladinpensiero News, Cagliari; Altotevere senza frontiere Onlus, Città di Castello (PG); Ambientevivo Lunigiana, Imola (BO); Amici sardi della Cittadella di Assisi; ANCESCAO (Associazione Nazionale Centri Sociali Comitati Anziani e Orti), Perugia; ANED Umbria; ANGSA Umbria; Anolf Lombardia Associazione Nazionale Oltre le Frontiere, Milano; ANPI 17 aprile Nocera Umbra, Nocera Umbra (PG); ANPI Ascoli Piceno, Ascoli Piceno; ANPI Asolano, Asola (MN); ANPI Bevagna, Bevagna (PG); ANPI Brigata Leoni, Torgiano (PG); ANPI Caduti del 28 marzo 1944, Perugia; ANPI Campi Bisenzio, Campi Bisenzio (FI); ANPI Cervia, Cervia (RA); ANPI Città di Castello, Città di Castello (PG); ANPI Codè Montagnani-Marelli, Milano; ANPI Cortona, Cortona (AR); ANPI Forlimpopoli, Forlimpopoli (FC); ANPI Grosseto, Comitato Provinciale Norma Parenti, Grosseto; ANPI Luigina-Albergati, Stradella (PV); ANPI Marsciano, Marsciano (PG); ANPI Mogliano Veneto sez. Maria Braut, Mogliano Veneto (TV); ANPI Perugia Bonfigli-Tomovic, Perugia; ANPI Provinciale di Perugia; ANPI Sez. Lanciotto Ballerini, Campi Bisenzio (FI); ANPI Sez. Martellago, Martellago (VE); ANPI sez. Montone (PG); ANPI sezione Teodosio Toni, Solarolo (RA); ANPI Sezione Valle Umbra Nord; ANPI Spello, Spello (PG); ANPI Spoleto (PG); ANPI Todi Sez. Carlo Barbieri, Todi (PG); ANPI Valle del Sele, Eboli (SA); ANYMORE Onlus, Messina; Aprilia Libera, Aprilia (LT); Arci Cittavisibili Aps, Campi Bisenzio (FI); Arci Modena, Modena; Arci Piombino, Piombino (LI); Arci Valdarno, S. Giovanni Valdarno (AR); Art’incantiere – Scuole Migranti, Roma; Articolo 11 – Promotori di pace, Santa Maria Capua Vetere (CE); Artigiani Digitali, Nazzano (RM); ASCI don Guanella Onlus,Roma; Associazione A força da partilha (la forza della condivisione) onlus, Cernusco Lombardone (LC); Associazione Aid For Education ODV, Villanuova sul Clisi (BS); Associazione Ambientevivo Toscana, Pallerone (MS); Associazione Amici del Padule di Fucecchio, Massa e Cozzille (PT); Associazione Amici di Emmaus Piadena, Piadena Drizzona (CR); Associazione Anthos, Certaldo (FI); Associazione APS Dynamis Manzolino, Castelfranco Emilia (MO); Associazione ASTRA – Volontari per la Protezione Civile, Caltagirone (CT); Associazione Bambini nel Deserto, Modena; Associazione Barcobaleno, Forlimpopoli (FC); Associazione Birulo’, Genova; Associazione Bottegart, Acquasparta (TR); Associazione Cercando Fabrizio e… ODV, Collegno (TO); Associazione Con Andrea Per…, Lovere (BG); Associazione Costituente Terra, Roma ; Associazione Cultura della pace, Sansepolcro (AR); Associazione Culturale Articolonove, Rescaldina (MI); Associazione Culturale del Bangladesh, Arezzo; Associazione Culturale Repubblica Nomade, Milano; Associazione culturale Take Off, Viterbo; Associazione culturale Tiravento, Greve in Chianti (FI); Associazione di promozione culturale e sociale Camminando insieme‚ Castel S. Pietro Terme (BO); Associazione Di Pubblica Assistenza Croce Bianca, Foligno (PG); Associazione di Volontariato Emiliani, Sasso Marconi (BO); Associazione di Volontariato Progetto Suellen Onlus, Carmignano (PO); Associazione di Volontariato Salute e Solidarietà Odv, Forlì; Associazione Fiorile per un’altra città, San Gimignano (SI); Associazione Genitori insieme, Cava de’ Tirreni (SA); Associazione I CARE ODV, Grottammare (AP); Associazione Isola di confine, Marsciano (PG); Associazione Italia Nicaragua – Viterbo, Tuscania (VT); Associazione Laboratorio L’Altra Europa, Venezia; Associazione Lambienteinvita OdV, Maslianico (CO); Associazione Laudato sì – Un’alleanza per il clima, la Terra e la giustizia sociale, Milano; Associazione Lentopede, Firenze; Associazione Lottava Rima, Sassoferrato (AN); Associazione Marco Mascagna onlus, Napoli; Associazione MIR SADA PROGETTO PER LA PACE, Lecco; Associazione Movimentazioni APS di Pescara; Associazione Nonsolonoi APS, Rezzato (BS); Associazione Occupy Italy Animals ODV, Cortona (AR) ; Associazione OLTRE Ponti fra i Mondi Onlus, Vicchio (FI); Associazione onlus La Colombina, Casatenovo (LC); Associazione Pace e convivenza, Sesto Calende (VA); Associazione Palomar, Pistoia; Associazione Pane Pace Lavoro, Reggio Emilia; Associazione Pensare Globalmente Agire Localmente ODV, Vigevano (PV); Associazione per la pace e la nonviolenza, Acqui Terme (AL); Associazione per la pace e la nonviolenza, Alessandria; Associazione per la Pace, Piombino (LI); Associazione Piano – Terra – bottega del commercio equo e solidale, Orvieto (TR); Associazione promozione sociale Koine Linguaggi Comuni, Feltre (BL); Associazione QualeTerra, Sulmona (AQ); Associazione Solidarietà con il popolo Saharawi Hurria, Cigoli – San Miniato (PI); Associazione Sorgente ’90, Altavalle (TN); Associazione Stampa Umbra; Associazione Tells Italy, Napoli; Associazione Ventimila Leghe, Sesto San Giovanni (MI); Assostampa Fvg, Trieste; Assotziu Consumadoris Sardigna; Auser Provinciale Fermo; Avis Viareggio, Viareggio (LU); AYUSYA Associazione di Protezione della Vita, S. Colombano Certenoli (GE); Babamondo Onlus, Rezzato (BS); Banca del tempo Trova il Tempo, Manziana (RM); BarcoGAS Forlimpopoli, Forlimpopoli (FC); Biblioteca delle donne e centro di consulenza legale UDIPALERMO onlus, Palermo; BiciPace, Legnano (MI); Borgorete soc. coop. soc., Perugia; Bottega del Mondo di Pesaro, Pesaro; Brigate di solidarietà, Piacenza; Caritas Campobasso-Bojano, Campobasso; Caritas Diocesana Rimini; Casa dei Diritti Sociali della Valle dell’Aniene, Tivoli (RM); Casa dei Popoli di Foligno; Casa della pace di Parma; Casa per la Pace, Vicenza; Catena Rosa, Torre Annunziata (NA); CDMPI Centro documentazione Manifesto Pacifista Internazionale, Bologna; Cedas – Centro di documentazione sociale per la pace e i diritti umani, Firenze; Ceis S. Crispino di Viterbo, Viterbo; Centro Culturale Città Nuova di Spoleto (PG); Centro Documentazione Don Tonino Bello, Faenza (RA); Centro Documentazione Polesano Onlus, Badia Polesine (RO); Centro Francescano di Ascolto, Rovigo; Centro Mondialità Sviluppo Reciproco, Livorno; Centro per la pace Annalena Tonelli, Forlì (FC) ; Centro per la Pace E. Balducci Cesena, Cesena ; Centro per la Pace, Ecologia e Diritti Umani, Rovereto (TN); CESVITEM – Ce.Svi.Te.M. Onlus, Mirano (VE); CeVi Centro di Volontariato Internazionale, Udine; CGIL Provincia di Lucca, Lucca; Cgil Veneto; CIF Centro Italiano Femminile di Cisterna di Latina, Cisterna di Latina (LT); Circolo Acli Oscar Romero di Ciserano, Ciserano (BG); Circolo Acli Oscar Romero, Ciserano (BG); Circolo Arci Accatà, San Giovanni in Persiceto (BO); Circolo Arci Cafaggio (PO); Circolo di Ficulle del Partito Democratico, Ficulle (TR); Circolo Laudato Si’ Perugia1, Perugia; Circolo Legambiente APS di Piove di Sacco, Piove di Sacco (PD); Circolo Legambiente del Lago di Vico, Viterbo; Circolo Legambiente Il tiglio, Vigasio (VR); Circolo PD S. Ferdinando di Napoli, Napoli; CIS – Creare Innovazione Sociale, Perugia; Città della Gioia Onlus, Napoli; Cittadinanza attiva Umbria; Cittadinanzattiva, Castiglion del Lago (PG); Civici Per, Perugia ; CNGEI Ancona; CNGEI Bologna; Collettivo Kollettivo Obiettori Moncalieri, Moncalieri (TO); Comitato Antifascista di Scandicci, Scandicci (FI); Comitato Chiamata contro la guerra Parma, Parma; Comitato Cittadini di Rivoli, Rivoli (TO); Comitato della Pace di Osimo, Osimo (AN); Comitato Fiorentino Fermiamo la guerra, Firenze; Comitato Pace e Diritti del Circondario Imolese, Imola (BO); Comitato per la Democrazia Costituzionale CDC, Firenze; Comitato per la pace Borgosatollo, Borgosatollo (BS); Comitato per la promozione e protezione dei diritti umani; Comitato Selma 2.0, Greve in Chianti (FI); Comunità dell’Isolotto, Firenze; Comunità Laudato Si Salvaterra, Forlimpopoli (FC); Confederazione Sindacale Sarda – CSS, Cagliari; Confraternita di San Antonio da Padova, Poggio Sommavilla (RI); Conpartecipo, Lucca; Cooperativa ConTatto CEMEA Veneto Onlus, Padova; Cooperativa Fantacadabra teatro, Avezzano (AQ); Cooperativa La Vigna, Reggio Emilia; Cooperativa Walden viaggi a piedi, Scandicci (FI); Coordinamento Associativo 4 Passi di Pace, Saronno (VA); Coordinamento Comasco per la Pace, Fino Mornasco (CO); Coordinamento Genitori Democratici Maremma, Grosseto; Coordinamento Gruppo Dialogo per la Pace, Terracina (LT); Coordinamento Libera della provincia Forlì Cesena, Forlimpopoli (FC); Coordinamento per la Pace Umbertide-Montone-Lisciano Niccone, Umbertide (PG); Coordinamento Rete Pace&Disarmo Belluno; Coordinamento Tacciano le Armi, Pagani (SA); CSV Lazio, Rieti; CTEF Il Canestro – Il Villaggio in città Coop., Busto Arsizio (VA); Democraziaoggi News Cagliari; DESSBG Distretto di Economia Sociale e Solidale Bergamasca, Bergamo; Doniamoci, Perugia; Donne in nero Perugia; E.Di.T. – Educazione, Diritti, Territorio, Terni; Ecologia Integrale RE, Reggio Emilia; Emmaus Padova; Europa me Genuit, Mantova; Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli; Fiab Perugia Pedala; Fondazione I Care, Fucecchio (FI); Fondazione La città del Sole – Onlus, Perugia; Fondazione Pangea Onlus, Roma; Forlimpopoli Cammina, Forlimpopoli (FC); Forum per la Pace di Monticello Conte Otto, Monticello Conte Otto (VI); Fragileforte impresa sociale, Gubbio (PG); Fridays For Future Maremma, Grosseto; G.A.V.C.I. Gruppo Autonomo di Volontariato Civile in Italia GAVCI, Bologna; GALIV La fabbrica della Pace, Troia (FG); Giustizia per Mario Paciolla, Napoli; GMA-Gruppo Missioni Africa, Montagnana (PD); Gruppo Camminate per piacere, Roma; Gruppo di Lavoro Pace e Solidarietà fra i Popoli, Udine; Gruppo Esperantista Grossetano La Grifo, Grosseto; Gruppo Laico Missionario, Reggio Emilia; Gruppo Scaut Adulti Raider, Cirò Marina (KR); Gruppo Scout AGESCI Firenze 14, Firenze; Gruppo Scout Clan del Caldogno 1,Caldogno (VI); Gruppo Scout Sesto Fiorentino 1, Clan Destino, Sesto Fiorentino (FI); Gruppo Solidarietà, Moie di Maiolati (AN); Guide del Borsacchio, Roseto degli Abruzzi (TE); I Viandanti associazione culturale, Torrice (FR); I.I.E. Istituto Italiano Di Esperanto, Torino; Il Filo Rosso, Spoleto (PG); Il popolo degli ulivi Salento,; Il raggio verde cooperativa sociale, Rovigo; Istituto Gramsci Marche, Ancona; Istituto Scienze dell’Uomo, Rimini; La Fucina per la Nonviolenza, Firenze; La Goccia, Perugia; La Quercia-coop. Agricola e Sociale, Borzano di Canossa (RE); La Scuola di pace, Roma; Lab 10092, Beinasco (TO); Laicato Saveriano Parma; Laici Missionari Comboniani del Valdarno, Reggello (FI); Legacoop Umbria; Legambiente Forlì-Cesena, Cesena; Legatoria Tuderte Soc. Coop, Todi (PG); Libera Coordinamento provinciale di Prato Calogero E Piera Tramuta, Prato; Libera Rovigo, Rovigo; Libera Toscana, Firenze; Liberavoce Odv,Cuneo; Lodi Solidale, Lodi; Marciatori per la pace, Vaiano Cremasco (CR) e Soncino (CR) e Romanengo (CR); Medicina Democratica – Movimento di Lotta per la Salute Maccacaro, Alessandria; Mehala Child & Family Onlus, Merate (LC); Melagrana, S. Felice a Cancello (CE); Misericordia di Badia a Ripoli, Firenze; Modena Volta Pagina, Modena; Monimbò Perugia; Movimento Dipende da Noi, Civitanova Marche (MC); Movimento Shalom, San Miniato (PI); Officina della Partecipazione, Santa Maria Nuova (AN); Omnes – Oltre i confini, Bevagna (PG); Ordine Ecumenico Francescano, Firenze; Organizzazione di tutela ambientale Alberi in Periferia, Roma; Overall Rete Multiculturale, Faenza (RA); Paciclica – In bici per la Pace, Brescia; Parrocchia di San Vito, Località San Vito (Lu); Parrocchia natività di Maria Bicchio, Viareggio (LU); Parrocchia San Giustino Martire e S.Ippolito, Roma; Partito Democratico Federazione Trasimeno Corciano, Moiano; Patto per la Sardegna,; Pax Christi – Venezia, Mestre (VE); Percorsi di Pace, Casalecchio di Reno (BO); Ponte Solidale, Perugia; Portico della Pace, Bologna; Presidio Libera, Forlimpopoli (FC); Protezione Civile Cirò, Cirò (KR); Pubblica Assistenza Campi Bisenzio, Campi Bisenzio (FI); Puglia to Peace, Cassano delle Murge (BA); Quarto Anno Rondine Cittadella della Pace, Arezzo; Restiamo Umani – Valchiavenna, Chiavenna (SO); Rete delle donne AntiViolenza onlus, Perugia; Rete Piacenza Solidale, Piacenza; Rete Radie’ Resch, Quarrata (PT); Rete Welcoming Asti, Asti; Rivista Il Ponte Firenze,; RWI Refugees Welcome Italia, Perugia; S.O.S. Missionario – SOSMIS, San Benedetto del Tronto (AP); Sailing Enzo Sport, Cirò Marina (KR); SCE Sinistra Civica Ecologista San Gimignano, San Gimignano (SI); SCE Sinistra Civica Ecologista Valdelsa; Scout CNGEI Perugia; Servas Porte Aperte Italia – Catania, Catania; ShamOfficine – Coordinamento contro la violenza e il femminicidio, Catania; Sinistra Civica Ecologista Regione Toscana; SLC – Cgil Brescia, Brescia; Smascherati/Human Beings, Perugia; Socialmentedonna, Labico (RM); St. Mark’s Florence Anglican Church, Firenze; Station to station, Imola (BO); Tavola della Pace di Cremona, Cremona; Tavola della Pace e cooperazione Valdera, Pontedera (PI); Tavola della Pace Marano sul Panaro, Marano sul Panaro (MO); Tavolo per la pace Carugate, Carugate (MI); Tema Hesperia APS, Pomezia (RM); Tenda della Pace di Bellusco, Bellusco (MB); Tenda della pace, Villanova di Bagnacavallo (RA); Terra Libera Tutti, Reggello (FI); UDI – Unione Donne in Italia Modena aps, Modena; UDI – Unione Donne Italiane – Ferrara, Ferrara; UDI Partenope, Napoli; UDI Perugia; UDI Pescara, Pescara; UDI Terre D’acqua della Città Metropolitana di Bologna; UILCA Umbria – CAF UIL; Un’ala di riserva, Formello (RM); Università per la Pace delle Marche, Ancona; Vi.be musica e cultura, Cinisello Balsamo (MI); Working Class Hero, Grosseto; Movimento Uomini Casalinghi, Calcata (VT); SPI CGIL Cesena, Cesena (FC); Legambiente Emilia-Romagna, Bologna; Mondeco Onlus, Muggiò (MB); Associazione Solidarietà e Cooperazione Internazionale – ASCI Don Guanella Onlus, Chiavenna (SO); CGIL Caserta, Caserta; Comunità Amore e Libertà Onlus, Impruneta (FI); Associazione di Prom Sociale HumuSapiens, Bagnacavallo; APS Polygonal, Cori (LT); Comitato Intercomunale per la Pace del Magentino, Sedriano (MI); Comitato per la Democrazia Costituzionale CDC, Modena; GIT Sondrio, Sondrio; Organizzazione Apuane Libere; Associazione Arcobaleno Pistoia ODV, Pistoia; Libera Bologna, Bologna; Auser – Vivere con Cura, Capracotta (IS); Casa delle Erbe, Capracotta (IS); Sai del comune di Latina, Roma; ANPI Rovereto, Novi di Modena; MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, Faenza; Associazione culturale LucidaMente, Bologna; Tamat, Perugia; Giovani Democratici Perugia, Perugia; Ass. Cult. NaturAvventura, San Sisto (Pg); Altrascuola REDS – Rete degli Studenti Medi, Perugia; UDU – Unione degli universitari Perugia, Perugia; Tieffeu – Teatro di Figura Umbro, Perugia ; Associazione Culturale Fidem – Festival delle Idee Euro-Mediterranee, Perugia; Auser Umbria, Perugia

