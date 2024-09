Vedi il programma e chi ci sarà!

Partecipa all’incontro e alla marcia della pace di Assisi. Iscriviti subito! Compila il form!

Nella Giornata Internazionale della Pace

Alla vigilia del Summit del Futuro dell’Onu

Prima di tutto la pace

Marcia della pace e della fraternità

Assisi, Sabato 21 settembre 2024

Ore 09.30 – 17.00

Programma

Contro la follia bellicista, la corsa al riarmo, tutte le stragi impunite, il cambiamento climatico, l’informazione a senso unico e la censura

Ricostruiamo insieme una coscienza, una cultura e una politica di pace che si esprima attraverso la cura degli altri, dell’umanità e del pianeta

Ore 9.30 Incontro nazionale delle Costruttrici e dei Costruttori di Pace (Domus Pacis, Assisi, Santa Maria degli Angeli)

Ore 15.00 Partenza della Marcia da Santa Maria degli Angeli

Ore 17.00 Conclusione della Marcia in piazza del Comune di Assisi

Per aderire e partecipare compila il modulo di google:

https://forms.gle/b7ZNn28uxA2jco1AA

Programma 21 settembre

Incontro nazionale

delle Costruttrici e dei Costruttori di Pace

Domus Pacis, Assisi, Santa Maria degli Angeli

Ore 9.30-14.00

* Ingresso consentito sino ad esaurimento dei posti

Intervengono tra gli altri:

Agnese Coppola Negri, Presidente Consiglio Comunale di Baronissi (SA)

Alessandro Saggioro, Coordinatore del Dottorato Nazionale “Studi per la Pace”, Sapienza Università di Roma

Alessia Bettini, Vice Sindaca Comune di Firenze

Alfio Nicotra, Associazione delle ONG Italiane

Aluisi Tosolini, Coordinatore della Rete Nazionale delle Scuole di Pace

Andrea De Domenico, ex Direttore dell’Ufficio Onu per il Coordinamento degli Affari Umanitari nei Territori Palestinesi Occupati (OCHA)

Antonella Di Pietro, Consigliera Comune di Bologna

Benedetta Squitteri, Assessora Comune di Prato

Camilla Laureti, Parlamentare Europea

Carolina Morace, Parlamentare Europea

Dario Tamburrano, Parlamentare Europeo

Emiliano Manfredonia, Presidente Nazionale Acli

Fabiana Cruciani, Dirigente Scolastica dell’ITTS “A. Volta”, Coordinatrice della Rete Nazionale delle Scuole di Pace

Ferdinando Bonessio, Consigliere Roma Capitale

Flavio Lotti, Presidente Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace

Francesca Benciolini, Assessora Comune di Padova

Francesco Tagliaferri, Sindaco Comune di Vicchio (FI)

fratel Antonio Soffientini, Comitato promotore Arena di Pace, Fondazione Nigrizia

Gianfranco Pagliarulo, Presidente Nazionale Anpi

Giulio Marcon, Sbilanciamoci

Giuseppe Giulietti, Fondatore di Articolo 21

Guido Barbera, Presidente del Cipsi

Leoluca Orlando, Parlamentare Europeo

Luisa Addario, Assessora Comune di Corato (BA)

Marco Mascia, Coordinatore della Rete delle Università Italiane per la Pace (RUniPce), Università di Padova

Marco Tarquinio, Parlamentare Europeo

Marta Bonafoni, Coordinatrice Segreteria Nazionale del Partito Democratico

Marzia Marchesi, Assessora Comune di Bergamo

Matteo Ricci, Parlamentare Europeo

Maurizio Mangialardi, VicePresidente Assemblea Legislativa delle Marche

Max Brod, Giornalista approfondimento Rai, No Peace No Panel

Michele Santoro, Pace, terra e dignità

Alex Zanotelli, Missionario Comboniani

Enzo Fortunato, Coordinatore della Giornata Mondiale dei Bambini

Marco Moroni, Custode del Sacro Convento di San Francesco d’Assisi

Roberto Reale, Giornalista e scrittore

Silvana Amati, VicePresidente della Fondazione PerugiAssisi

Simone Pizzi, Presidente Consiglio Comunale di Ancona

Stefania Proietti, Sindaca di Assisi e Presidente della Provincia di Perugia

Vittoria Ferdinandi, Sindaca Comune di Perugia

Vittorio Molinari, Assessore Comune di Modena

Walter Massa, Presidente Nazionale Arci

Yousef Hamdouna, Responsabile dei progetti di EducAid nella Striscia di Gaza

Elenco aggiornato l’11 settembre alle ore 12.15

Le Adesioni al 21 settembre

Per info: Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace, via della viola 1 (06122) Perugia – Tel. 335.1401733 – email adesioni@perlapace.it – www.perlapace.it – www.perugiassisi.org