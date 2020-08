Vieni anche tu!

Vieni a Perugia il 9, 10 e 11 ottobre 2020 per progettare insieme le cose da fare nei prossimi 10 anni!

Marcia PerugiAssisi della Pace e della Fraternità – domenica 11 ottobre 2020



3 GIORNI DI PACE

Progettiamo insieme le cose che dobbiamo fare nei nostri prossimi 10 anni

Perugia, 9-11 ottobre 2020

Non siamo in guerra. Ma non siamo neanche in pace.

La pace è lavoro, cibo, acqua, salute, dignità, diritti umani, uguaglianza, giustizia, rispetto, solidarietà, nonviolenza, libertà, istruzione, dialogo, democrazia, legalità, inclusione, accoglienza, responsabilità, memoria e tante altre bellissime cose. Ma nel mondo in cui viviamo tutto questo rischia di essere solo un privilegio per pochi.

Il coronavirus ci ha ricordato che siamo tutti fragili, vulnerabili e interdipendenti. E che anche beni preziosi che diamo per scontato sono in pericolo. La pace è uno di questi. Forse il più importante. Eppure facciamo molto poco per difenderla e costruirla.

Si parla poco delle guerre che continuano a devastare l’esistenza di tante persone. Ma della pace si parla ancora meno. Mai si parla di come si costruisce la pace. Come se non ci fosse nulla da fare, come se ciascuno di noi non avesse alcuna responsabilità.

Per questo invitiamo tutti e tutte a dedicare 3 giorni alla pace. 3 giorni di un “anno virato” per dire, forte e chiaro, che è tempo di fare pace e di prenderci cura gli uni degli altri e del pianeta in cui viviamo. E’ tempo di dire basta alle guerre e alle armi che le alimentano. Ma anche basta all’individualismo, all’egoismo e alla competizione che tutti i giorni ci rendono la vita impossibile. Questo è fare pace.

Il 9, 10 e 11 ottobre 2020 vieni a Perugia, nel rispetto delle norme sanitarie, per pensare la pace e dare un nuovo impulso alla costruzione di una pace vera, autentica, fondata sulla promozione e il rispetto dei diritti fondamentali di ogni persona.

Saranno tre giorni dedicati alla ricerca delle soluzioni ai molti problemi che incombono. Zero chiacchiere e tante idee positive per progettare le cose che dobbiamo fare nei nostri prossimi 10 anni. Tre giorni di incontri, creatività, cultura, laboratori, seminari, dialoghi, lezioni, video, musica, canzoni, poesie, teatro e altre manifestazioni. E alla fine, domenica 11 ottobre cammineremo assieme da Perugia ad Assisi, sulla via di San Francesco e Aldo Capitini, per costruire una nuova economia, della cura e della fraternità. C’è da fare per tutti. Non tirarti indietro!

* * *



I 3 GIORNI DI PACE si svolgeranno:

• a 5 anni dall’approvazione dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e dalla diffusione della lettera di Papa Francesco Laudato sì;

• a 25 anni dalla Conferenza Mondiale sulle Donne e dall’adozione della Dichiarazione e del Programma d’Azione di Pechino;

• a 75 anni dalla costituzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, dal lancio della prima bomba nucleare sulle città di Hiroshima e Nagasaki e dalla fine della seconda guerra mondiale;

• a 150 anni dalla nascita del Mahatma Gandhi.

Ricordando e riflettendo su questi accadimenti faremo nostre le testimonianze vive di tutte quelle persone che nel corso della storia hanno dato la vita per costruire un mondo più giusto e umano per tutti e tutte.

* * *

Invia subito la tua adesione: adesioni@perlapace.it

Iscriviti subito alla Marcia PerugiAssisi su www.perugiassisi.org

Per le prenotazioni alberghiere ti proponiamo la Formula 98 che comprende l’alloggio a Perugia in albergo 3 stelle dal 9 all’11 ottobre 2020 (2 notti – in camera doppia) con trattamento di mezza pensione: € 98,00 (a partire da). Supplemento camera doppia uso singolo € 56,00 (prezzo per 2 notti)

Chiama l’Agenzia Sette8Travel (Perugia) tel. 075.39.85.76 – incoming@sette8travel.com

Invita i tuoi amici. Diffondi l’invito a partecipare. Coinvolgi il tuo gruppo, la tua associazione, la tua rete e organizzati per partecipare.

Aiutaci ad organizzare un incontro utile, bello e sostenibile. Sostieni il lavoro di organizzazione del Meeting e della Marcia versando un contributo

• con PayPal – Dona subito on line (link a donazioni dirette con pay pal)

• con Bonifico Bancario – Intestato ad Agenzia della Pace presso Banca Popolare Etica, IBAN: IT 58 Q 05018 03000 000011070737

• con Bollettino postale sul c/c postale n. 19583442 intestato ad Agenzia della Pace, Via della Viola n. 1 – 06122 Perugia

SCARICA L’INVITO ▶️ Invito3GIORNIDIPACE

SCARICA IL PROGRAMMA ▶️ Programma3GIORNIDIPACE

Per adesioni e informazioni: Comitato promotore Marcia PerugiAssisi, via della viola 1 (06122) Perugia – Tel. 075/5737266 – 335.6590356 – fax 075/5721234 – email adesioni@perlapace.it – www.perlapace.it – www.perugiassisi.org