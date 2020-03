La scuola non si ferma!

Il Manifesto della scuola che non si ferma, redatto dalle Scuole Polo di Avanguardie Educative.

MANIFESTO

DELLA SCUOLA CHE NON SI FERMA

La scuola è il motore più potente per cambiare il mondo

La scuola prepara il futuro

La scuola non si ferma

CRESCITA

La scuola è il luogo in cui crescere sani, responsabili, competenti.

E’ un ambiente di apprendimento che facilita la relazione educativa, la condivisione, il piacere di conoscere, la creatività e il benessere.

Si cresce tutti, insieme: ragazzi e adulti.

COMUNITA’

Siamo, con forza, comunità: docenti, dirigenti, personale della scuola, famiglie e studenti.

Vogliamo sostenerci a vicenda, ognuno per il ruolo che ricopre.

Fare lezione adesso significa affrontare insieme un’emergenza che rinsalderà la nostra scuola, la farà crescere e la renderà migliore.

RESPONSABILITA’

Crediamo che il rapporto educativo si fondi sulla fiducia e sulla corresponsabilità.

Per questo, insieme, ci attiviamo, in presenza o a distanza, con modalità differenti per raggiungere tutti, con modi e tempi adatti a ciascuno.

Nessuno deve rimanere indietro.

SISTEMA

Puntiamo a fare sistema, a non improvvisare e a condividere scelte adeguate alla nostra situazione d’Istituto, per dare risposte precise alle famiglie e agli studenti.

Siamo visionari, non solo sognatori: progettiamo ogni azione che mettiamo in campo, ispirandoci all’arte, alla scienza, alla letteratura, alla poesia, alla matematica, come anche alla tecnologia. Le nostre radici sono salde e le nostre ali spiegate.

RETE

Siamo una comunità educante allargata e – ancor più nell’emergenza – facciamo rete e condividiamo buone pratiche e consigli utili con tutti.

Siamo a disposizione di tutti i docenti e dirigenti d’Italia per costruire insieme nuovi spazi e ambienti di apprendimento, fisici e virtuali, oltre le mura degli edifici scolastici.

INNOVAZIONE

Crediamo in una scuola che si rinnova e non si ferma, anche in condizioni di emergenza.

Sosteniamo che le metodologie innovative – in presenza e a distanza – rappresentino una risorsa irrinunciabile.

La formazione è una tappa imprescindibile del nostro cammino. Siamo pronti a metterci in gioco e in discussione, con professionalità e sacrificio.

Il “Manifesto della scuola che non si ferma” è stato redatto dalle Scuole Polo di Avanguardie Educative

SCARICA IL MANIFESTO LA SCUOLA NON SI FERMA