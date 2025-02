Il 23 febbraio a Perugia

A tre anni dall’invasione russa dell’Ucraina rinnoviamo il nostro impegno contro tutte le guerre Palestina-Ucraina-Congo… STOP THE BOMB Fermiamo le guerre, la pulizia etnica e la corsa al riarmo Domenica 23 febbraio 2025 From Ground Zero Proiezione del film “From Ground Zero – 22 storie inedite da Gaza” Candidato all’Oscar per […]

Proiezione del film “From Ground Zero – 22 storie inedite da Gaza” Candidato all’Oscar per la Palestina. Prodotto da Michael Moore

Perugia

Casa dell’Associazionismo, Via della viola 1

Programma

Ore 15.45 Accoglienza

Ore 16.00 L’Umbria per la pace – Incontro con i cittadini e le cittadine, i gruppi, le associazioni e le istituzioni

Ore 17.00 Proiezione del film “From Ground Zero – 22 storie inedite da Gaza”, candidato all’Oscar per la Palestina, prodotto da Michael Moore (INGRESSO 5€) L’80% degli incassi, vengono devoluti alle famiglie a Gaza, del centinaio di persone che hanno collaborato alla realizzazione del film

Ore 19.00 Fiaccolata contro tutte le guerre

In collaborazione con CINEGATTI

L’iniziativa è promossa da: Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace, Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, Banca Etica, USP Unione Studentesca Palestinese Perugia, Centro islamico culturale di Perugia, GMI Giovani Musulmani d’Italia sez di Perugia, FIAB Perugia, Coordinamento per la Pace di Umbertide-Montone-Lisciano Niccone, “Omnes …oltre i confini” di Bevagna, Sezione ANPI di Marsciano, ANPI Sez. Carlo Barbieri di Todi, BottegArt di Acquasparta, Rete delle Donne Antiviolenza di Perugia (aggiornato il 7 febbraio 2025)

Per adesioni e informazioni: adesioni@perlapace.it – cell. 335.1401733

From Ground Zero è un progetto che raccoglie 22 cortometraggi realizzati da alcuni registi e registe di Gaza. Lanciata dal regista palestinese Rashid Masharawi, l’iniziativa è nata nel contesto del nuovo conflitto con Israele scoppiato dopo gli attacchi del 7 ottobre 2023 e mira a offrire a giovani filmaker l’opportunità di esprimersi attraverso il proprio lavoro. Ogni film dalla durata compresa tra i 3 e i 6 minuti presenta un punto di vista originale sulla realtà di Gaza e sulle esperienze di vita della sua popolazione, tra la tragedia dei bombardamenti e lo spirito di sopravvivenza di un popolo. Mischiando generi che vanno dalla fiction al documentario, dall’animazione al cinema sperimentale, From Ground Zero presenta una varietà di storie che riflettono il dolore, la gioia e la speranza di Gaza e testimoniano della vitalità della sua scena artistica, nonostante le terribili condizioni in cui si trova a operare.

«Mi fa moltissimo piacere quando vedo la solidarietà nel mondo perché, anche se non ha cambiato nulla sul terreno di guerra, fa comunque la differenza per i palestinesi, soprattutto a Gaza. In questo momento là si sentono completamente soli, isolati. Così, quando hanno la possibilità di vedere, di leggere che ci sono persone nel mondo che li sostengono, che non accettano quello che sta succedendo, questo dà loro speranza ed energia.» (Rashid Masharawi)